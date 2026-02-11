Лучшие и проверенные советы по стирке вещей!

Bот это да! Советы, которые реально работают!







СКЛАДЫВАЙТЕ, КАК В МАГАЗИНЕ

БОРИТЕСЬ С ВЫЦВЕТАНИЕМ

НЕ ВЫКРУЧИВАЙТЕ

БЕРЕГИТЕ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ БЕЛЬЕ В МАШИНЕ

ДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВЫ

УХАЖИВАЙТЕ ЗА ТЕХНИКОЙ

ТЕННИСНЫЕ МЯЧИКИ

КОРЗИНА ДЛЯ НОСКОВ

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЕНИ

УДАЛЯЙТЕ НАКИПЬ

МЕНЬШЕ СКЛАДОК

Чтобы вещи лежали аккуратнее в стопках, складывайте их, как это делают в магазинах одежды. Положите топ лицевой стороной вниз, расправьте рукава и подогните оба края к центру примерно на 1/3. Нижнюю часть вместе с рукавами сложите один или два раза.Если загружаете в стиральную машину темное или цветное белье, старайтесь использовать средства, созданные специально для борьбы с выцветанием. В формуле таких средств содержатся вещества, которые задерживают яркие краски в тканях, деактивируя ионы хлора в воде. В итоге одежда хорошо смотрится и дольше служит. Сейчас найти такие средства не сложно.Это правило распространяется на все деликатные вещи, которые можно стирать только руками. Размешайте средство для стирки в теплой воде и замочите вещь на несколько минут. Не нужно тереть и застирывать – так вы лишь повредите волокна ткани. Просто аккуратно сжимайте, чтобы пена просачивалась сквозь волокна. Скручивания и отжим, которым нас учили бабушки, как и смывание порошка под сильным напором воды, растягивают и деформируют ткань.Следите за катышками. Не дожидайтесь, пока ими покроются бока и рукава свитера или кофты. Лучше срезать их сразу, как только появились первые признаки. Один из самых удобных вариантов – обычная машинка для снятия катышков на батарейке.Никаких зацепок. Чтобы в шкафу вещи не цеплялись друг за друга, храните отдельно те, что с кнопками, пайетками и т. д.Кроме того, не носите с одеждой, на которую легко поставить зацепку, браслеты и кольца с острыми деталями.Сетчатые мешки для стирки. Всегда стирайте в них бюстгальтеры на косточках, носки и колготки, а также вещи со шнурками и завязками, они могут запутаться и порваться.Если белье после стирки слишком долго оставалось в машине и появился неприятный запах сырости, не вытаскивайте его. Включите программу дополнительного полоскания, добавив кондиционер для белья или несколько капель любого эфирного масла.Чтобы не застирывать вещи, пользуйтесь программой обработки паром. Она намного деликатнее, чем обычное кипячение или стирка в горячей воде, дезинфицирует вещи и убирает неприятные запахи. Если такой программы нет, но ваша машина с сушкой, загрузите вещи, которые нужно лишь освежить, поместив их в мешок для стирки, и добавьте в барабан влажную чистую тряпку. Пар во время сушки также уничтожит неприятные запахи.Чаще всего в уходе нуждается отсек для порошка и кондиционера. Его время от времени нужно просто вытаскивать и промывать под струей воды. Чтобы в барабане не образовывалась плесень, не закрывайте крышку после окончания стирки, давайте ей высыхать. Несколько раз в год запускайте программу стирки без белья, зато с самой высокой температурой, добавив в диспенсер для порошка стакан столового уксуса.Два-три мячика можно положить в барабан машины во время стирки подушек, одеял, покрывал, пуховиков или полотенец. Когда барабан крутится, мячи ударяются друг об друга, что помогает взбить вещи, которые должны быть пышными.ФОЛЬГАЕсли из фольги скатать несколько шариков диаметром 5–6 см, добавить их в барабан с чистым мокрым бельем и включить дополнительный отжим, это снимет с одежды электростатический разряд. Вещи не будут биться током, липнуть к телу и трещать.Если в шкафу есть немного места, заведите корзину, в которую после стирки вы могли бы скидывать все носки. Это очень удобно, потому что не нужно разбирать их по парам, тратя свободное время. К тому же всегда понятно, где искать потерявшийся носок.Если у вас накапливается много мятого белья или вы часто шьете, то, конечно, вам будет удобнее купить утюг- станцию с отпаривателем. Выбирайте модели с большим резервуаром для воды.Не забывайте, что со временем пригоревшие ворсинки и налет накапливаются в отверстиях утюга и могут испортить выстиранную вещь, оставив грязные коричневые пятна. Старайтесь чистить утюг регулярно. По инструкции – не реже одного раза в месяц.Подошву можно обработать с помощью соды, разведенной с водой. А чтобы прочистить утюг внутри, налейте в резервуар воду с уксусом и в течение 5 минут гладьте чистую тряпочку или салфетку, включив кнопку подачи пара. Известкового налета будет меньше, если сливать остатки воды из резервуара после того, как вы гладили.Сначала деликатные вещи. Известно, что утюгу нужно гораздо меньше времени, чтобы нагреться, нежели чтобы остыть. Поэтому начинайте глажение с легких тканей – на минимальной температуре, а заканчивайте – хлопком и льном. Иначе вы рискуете не вытерпеть и прожечь ткань.Держите крепко. Чтобы лучше разгладить вещь, сначала расправьте подол, затем аккуратно растяните края, заранее придав правильную форму.Вокруг пуговиц. Знаете, для чего существует зазор между подошвой и основанием утюга? Как раз для того, чтобы удобнее было маневрировать вокруг пуговиц.