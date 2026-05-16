С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Москвич с двигателем 1.4 - это откуда?7 машин из 1980-х...
  • Evgeni Velesik
    Сейчас надо с Германией решать вопросы по недопущению возраждения производства ядерного оружия!Почему нацисты не...
  • Лидия Курзаева
    "Встряхните яйцо, если хотите проверить его на готовность"  Зачем трясти яйцо?   Можно просто покрутить  его на столе...14 лайфхаков стол...

Лучшие деревья для вашего участка и двора

Деревья в саду – это не только способ создать тень и скрыться от посторонних глаз, также благодаря величественным и красивым растениям можно очень интересно украсить свой участок. В статье мы расскажем о самых оригинальных и привлекательных деревьях, которые точно смогут создать идеальный ландшафт.

1.
Боярышник

Боярышник – очень сильное и красивое дерево, которое обалдеет красивой листвой. Оно относительно невысокое, что дает возможность расположить его даже на маленьком участке. Также дерево дарует красивые плоды в виде красных ягод.
Лучшие деревья для вашего участка и двора

2. Берёза карликовая

Простая на вид карликовая береза внесет в ваш сад особую нотку российской глубинки. Летом оно покрывается зеленью, а осенью разукрасит ваш сад золотистыми и красными красками. Еще один момент – это оригинальный цвет коры дерева, который очень интересно смотрится с зеленой или красной листвой.

Лучшие деревья для вашего участка и двора

3. Кизил

Кизиловое дерево очень уютное на вид и позволяет украсить сад невероятно пышным сочетанием белых, розовых и красных цветов. Кизил часто садят именно в небольших садах, это позволяет сэкономить землю, но при этом украсить территорию.
Лучшие деревья для вашего участка и двора

4. Клен сахарный

Очень благородное и поистине шикарное дерево обладает величественным стволом и нежной листвой. Клен станет отличным дополнением любого сада, также он позволит создать природный навес для зоны отдыха.
Лучшие деревья для вашего участка и двора

5. Липа

Для России липа не является чем-то необычным, но именно это дерево можно часто встретить на участках и даже в городе. Самый пик красоты этого дерева – весной, когда оно покрывается белыми пушистыми бутонами.
Еще один интересный факт – липа отлично приживается в самых холодных местах страны, так как считается зимостойким и сильным деревом.
Лучшие деревья для вашего участка и двора

6. Плачущая вишня

Если вы хотите создать в своем саду настоящую сказку или место для романтических свиданий, тогда вам срочно нужно посадить плачущую вишню. Ее нежное цветение в виде розовых и белых цветочков позволит создать самый шикарный ландшафт.
Лучшие деревья для вашего участка и двора

7. Рябина

Исконно русское дерево обладает не только оригинальными листьями, но и полезными плодами. Красные ягоды рябины очень часто используют в качестве лечебного средства, но, кроме этого, дерево добавляет невероятной красоты в сад. Причем ягоды растут не только летом, но и поздней осенью.
Лучшие деревья для вашего участка и двора

8. Туя

Если вы хотите создать забор из натуральных материалов, тогда просто посадите тую. У дерева преобладают темно-зеленые листья, невысокий, но достаточный рост, а также интересная форма. Зимостойкое и неприхотливое дерево огородит вас от всех соседей.
Лучшие деревья для вашего участка и двора

Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.
Достаточно только одного дерева, чтобы ваш сад заиграл привлекательными красками. Каждое дерево, представленное в статье, украсит совершенно любой сад.
Ссылка на первоисточник
сад
наверх