Сезон овощей: 3 полезных рецепта в духовке

Существует теория о том, что здоровье на 20% зависит от образа жизни и на 80% — от питания. Не так важно, насколько упорно человек тренируется, если он питается неправильно: организм все равно будет откладывать избыточные жировые запасы, а мышцы не смогут восстанавливаться после нагрузок.
Баланс белков, жиров и углеводов, своевременное их употребление — важнейшая составляющая здорового питания.отношение. К примеру, некоторые ведущие западные диетологи приравнивают газировку к алкоголю по степени вредного воздействия на организм. Более того, установлено, что даже разовое употребление в пищу фастфуда выбивает организм из идеального состояния на три недели, и лишь по истечении этого времени метаболизм возвращается в «дофастфудное» состояние.
Более того, каждому знакомы ситуации, когда после обеда накатывает сонливость, вялость и желание ничего не делать, хотя прием пищи должен обеспечить выброс энергии. Однако этого не происходит. Такое может возникнуть при употреблении продуктов, требующих много энергии для переваривания, например, красного мяса. Организм тратит энергию на переработку сложного продукта, находящегося в желудке и кишечнике, и мышцы и мозг недополучают необходимые ресурсы в течение нескольких часов — отсюда и возникает состояние вялости. Поэтому последний прием пищи перед событиями, которые предполагают большую физическую активность, лучше составить из каш, овощей и белого мяса, а говядину и баранину имеет смысл отложить в морозилку до лучших времен.
Помимо натуральных продуктов, выращенных на органических удобрениях в естественных условиях, а также рационально подобранного мяса и напитков, большую роль в качестве питания играет правильная готовка. Например, отдельно взятый полностью натуральный кабачок содержит 100% витаминов. Но стоит только подвергнуть его жесткой термической обработке — жарке на сковородке с маслом при температуре в 180 градусов, — он превратится в уголек с минимальным, в районе 20–15% от начального, содержанием полезных веществ. Это происходит из-за того, что многие витамины и органические соединения не выдерживают воздействия высоких температур и тем более прямого контакта с раскаленной поверхностью или открытого огня. В итоге их содержание в конечном продукте при неправильной готовке значительно ниже, чем в первоначальном ингредиенте.
Такие проблемы касаются и центрифужных соковыжималок, раскручивающих фрукты на больших скоростях: из-за интенсивного вращения сок может нагреваться, что приводит к распаду питательных элементов. В результате свежевыжатый сок все же недотягивает по своим показателям до сока медленного отжима. Для производства по-настоящему полезного сока используется специальное дорогостоящее оборудование, пользующееся популярностью у профессиональных спортсменов и диетологов.
Производители кухонной техники много внимания уделяют вопросам «мягкой» готовки, позволяющей сохранить максимум витаминов и микроэлементов в пище. Около двадцати лет назад на рынке появились доступные и качественные пароварки и мультиварки. А сейчас некоторые компании — например, Bosch или Miele — производят специальные духовки чуть ли не с собственным микроклиматом внутри. Устройства немецкого производителя позволяют готовить в трех режимах пара: деликатном, среднем и интенсивном. Благодаря наличию вариативности режимов подачи пара, можно приготовить любое блюдо именно так, как любите вы, — например, более сочным или более прожаренным.
Если же вы придерживаетесь строгого диетического питания и решили полностью отказаться от готовки на масле, то при покупке духового шкафа обратите внимание на наличие в нем технологии FullSteam. Она превращает ваш духовой шкаф в полноценную пароварку, то есть вы сможете готовить при 100% влажности и при этом точно регулировать температуру.
Сейчас самая пора овощей, а большой и малый спорт как раз входит в период межсезонья. Значит, настало время для легкой разгрузки и необременительного питания. Хотя, если есть желание отметить успешное выступление нашей сборной на Олимпиаде, можно приготовить легкий овощной гарнир и настоящий техасский стейк. Правильный стейк готовится без масла, на слое крупной раскаленной соли, а знание некоторых тонкостей рецепта позволит сохранить все полезные вещества в мясе, так что такое блюдо можно назвать условно-диетическим. Впрочем, стейк всегда можно заменить грудинкой на пару, а она особенных тонкостей в приготовлении не имеет, если, конечно, не фаршировать ее белыми грибами или сыром.
К мясу — красному или белому — обязательно полагается гарнир. Готовить его стоит именно на пару.
Можно выбрать ароматное рагу из разных видов болгарского перца. Это хорошее решение для тех, кто хочет добавить в свой рацион больше витаминов. Рагу может быть не только универсальным гарниром, но и самостоятельным горячим блюдом. Чтобы его приготовить, потребуются 3 болгарских перца, 1 помидор, 50 мл оливкового масла, зубчик чеснока и немного репчатого лука. Овощи надо нарезать кубиками, поместить в форму, добавить масло и посолить по вкусу. Накрыв емкость фольгой, поставьте овощи в духовой шкаф при температуре 200 градусов, через 20 минут перемешайте и оставьте еще на 15 минут. Подавать к столу это летнее блюдо нужно горячим, по желанию добавив свежую зелень.
Однако болгарский перец любят не все. Тогда проверьте, что вам передали родственники с дачи: из баклажанов или кабачков можно приготовить настоящее витаминное блюдо. Овощи надо порезать брусочками и поместить в емкость, для пикантности посыпав зубчиками чеснока. Баклажаны на пару особенно вкусны с соевым соусом.
Еще к белому мясу хорошо подойдет овощной рататуй, богатый микроэлементами и витаминами. Часто его готовят на сковороде, но духовой шкаф позволяет сохранить все полезные свойства овощей. Для приготовления рататуя потребуются морковь, цукини, баклажан, зеленый и красный болгарский перец и репчатый лук. В духовом шкафу рататуй запекается 15–20 минут при температуре 220 градусов.
Как мы видим, с современным кухонным оснащением здоровая пища будет разнообразной и вкусной. Впрочем, при грамотном использовании специй и пара даже брокколи может заиграть новыми красками и полюбится не только взрослым, взвешенно подходящим к своему рациону, но и капризным и привередливым детям.
