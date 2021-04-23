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  • Murad Saparov
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Как спрятать батареи

Батареи — не самая привлекательная, но очень нужная часть интерьера. Полностью убрать их нельзя, но есть возможность задекорировать. Для этого можно использовать самые разные методы: и простая покраска, и установка экранов, и соединение с другими элементами, и пр.
Чтобы улучшить свой интерьер, просто спрячьте батареи! 22 интересные и наглядные идеи ниже покажут, как можно это сделать:

Как спрятать батареи
Как спрятать батареи
Как спрятать батареи
Как спрятать батареи
Как спрятать батареи

Как спрятать батареи
Как спрятать батареи
Как спрятать батареи
Как спрятать батареи
Как спрятать батареи

Как спрятать батареи
Как спрятать батареи
Как спрятать батареи
Как спрятать батареи
Как спрятать батареи

Как спрятать батареи
Как спрятать батареи
Как спрятать батареи
Как спрятать батареи
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Батареиидеи
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