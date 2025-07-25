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Мусор с интеллектом: 5 умных мусорных корзин


Умные мусорные корзины

Умные мусорные корзины


Потрясающее достижение современной технологической цивилизации! Умными становятся даже мусорные корзины! Мы собрали 5 лучших устройств такого рода, в существование которых еще пару лет назад поверить было бы сложно.


Bruno – мусорная корзина с функцией пылесоса


Американская компания родом из Техаса создала «умную» мусорную корзину с названием Bruno.
Это необычное устройство обладает встроенным пылесосом и возможностью соединяться со смартфонами и планшетными компьютерами.


Bruno – мусорная корзина с функцией пылесоса

Bruno – мусорная корзина с функцией пылесоса


Регулярно занимающиеся уборкой люди знают, как сложно бывает собрать весь подметенный мусор в совок. Bruno избавляет нас он этой филигранной работы. Достаточно лишь подмести пыль и другие мелкие мусорные частицы под само это устройство, а дальше – дело техники. Корзина при помощи встроенного пылесоса всасывает эти отходы.


Bruno – мусорная корзина с функцией пылесоса

Bruno – мусорная корзина с функцией пылесоса


При этом управлять работой пылесоса можно при помощи смартфона. Специальное приложение Bruno app также сообщит вам о том, что мусорную корзину пора бы опорожнить, если в ней соберется слишком много отходов.


Bruno – мусорная корзина с функцией пылесоса

Bruno – мусорная корзина с функцией пылесоса

 

Мультимедийные мусорные урны в Лондоне


К Летним олимпийским играм 2012 года компания Renew сделала жителям британской столицы и гостям Лондона необычный технологичный сюрприз. Она расставила по городу несколько десятков «умных» мусорных урн.


Мультимедийные мусорные урны в Лондоне

Мультимедийные мусорные урны в Лондоне


Слово «умные» в описании данных устройств подразумевает сразу несколько мультимедийных функций. Во-первых, эти уличные мусорные корзины от Renew могут работать в качестве точек бесплатного беспроводного доступа к сети Интернет.


Эти мультимедийные урны установлены возле крупнейших торговых центров, театров, ресторанов, государственных учреждений и прочих популярных в Лондоне мест. Так что люди смогут пользоваться Интернетом от этих мусорных корзин во время шопинга, ожидания своей очереди, а также завтраков, обедов и ужинов.


Мультимедийные мусорные урны в Лондоне

Мультимедийные мусорные урны в Лондоне


«Умные» мусорные корзины также умеют собирать информацию о том, сколько тот или иной человек провел времени внутри заведения, как он передвигался внутри и как часто пользовался Интернетом. Эти данные являются весьма полезными для владельцев торговых центров, ресторанов и других учреждений.

Кроме того, данные мусорные корзины выступают в качестве рекламных носителей и источников справочной информации о Лондоне. Они оснащены интерактивными сенсорными экранами и доступом к специальной базе данных.

Smart Trashbox – мусорная корзина с технологией Kinect


В Японии создали мусорную корзину для любителей офисного баскетбола. Каждый из нас знает, какое удовольствие бывает от удачного попадания бумажным комком или другим мусором в стоящую на другом конце комнаты урну, и какое чувство огорчения и позора мы ощущаем при промахе.


Smart Trashbox – мусорная корзина с технологией Kinect

Smart Trashbox – мусорная корзина с технологией Kinect


Мусорная корзина Smart Trashbox превращает каждую вашу попытку что-либо кинуть в нее в удачную. Ведь она оснащена подставкой на колесиках, которая передвигает урну навстречу мусору.


Smart Trashbox – мусорная корзина с технологией Kinect

Smart Trashbox – мусорная корзина с технологией Kinect


Устройство Smart Trashbox оснащено датчиками технологии захвата движений Kinect. Так что эта мусорная корзина в считанные мгновения определяет, куда летит бумажный комок и старается быть там раньше, чем он упадет на поверхность.

 

Terra Poo – урна для собачьих экскрементов с доступом к Интернету


Один из Интернет-провайдеров в Мехико решил осуществить социальный проект, направленный против мусора на улицах мексиканской столицы. Компания обратилась к хозяевам собак с предложением убирать за их питомцами во время прогулок по паркам и скверам. В ответ провайдер пообещал предоставить этим людям бесплатный беспроводной доступ к Глобальной сети.


Terra Poo – урна для собачьих экскрементов с доступом к Интернету

Terra Poo – урна для собачьих экскрементов с доступом к Интернету


Для этого в разных уголках Мехико было установлено несколько десятков «умных» мусорных ящиков Terra Poo, внутрь каждого из которых встроен Wi-Fi-роутер. Чтобы это устройство начало беспроводную раздачу Интернета, нужно опустить в корзину продукты жизнедеятельности домашнего питомца.


Terra Poo – урна для собачьих экскрементов с доступом к Интернету

Terra Poo – урна для собачьих экскрементов с доступом к Интернету


Дабы владельцам собак было легче убирать за своими четвероногими компаньонами, они могут взять пакеты для фекалий прямо в урнах Terra Poo.

Kyosho – мусорное ведро с дистанционным управлением


Японская компания Kyosho создала несколько устройств для по-настоящему ленивых людей. Речь идет о специальном мусорном ведре и швабре, руководить действиями которых можно посредством пульта дистанционного управления.


Kyosho – мусорное ведро с дистанционным управлением

Kyosho – мусорное ведро с дистанционным управлением


Компания Kyosho осуществляет мечту лентяев, которые вроде бы и не против заняться уборкой, но для этого им лень вставать с дивана. Произведенные этой фирмой мусорное ведро и швабра с метлой могут передвигаться по помещению практически самостоятельно. Человек может управлять ими дистанционно при помощи пульта, похожего на обычный контроллер от игровой приставки.


Kyosho – мусорное ведро с дистанционным управлением

Kyosho – мусорное ведро с дистанционным управлением


Владельцам такого набора не нужно даже напрягаться, пытаясь попасть мусором в стоящее в другом конце комнаты мусорное ведро – оно само подъезжает к человеку.


Kyosho – мусорное ведро с дистанционным управлением

Kyosho – мусорное ведро с дистанционным управлением



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