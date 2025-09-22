Почему талонная жизнь считается признаком заката СССР

В советской истории известны периоды, когда населению по талонам приходилось брать даже самые необходимые продукты/Фото:tolknews.ru

Маленькие бумажки в руках советских людей носили на себе очень важную для них информацию, а именно : сколько продуктов им положено/Фото:novate.ru

1. А все началось намного раньше…

Вопреки распространенному мнению, внедрение карточной системы в СССР началось не в 80-е годы, а намного раньше/Фото:womensbeauty.club

2. Когда советские люди жили без талонов?

Завозу импортных товаров и отмене карточной системы советские люди смогли порадоваться в годы, когда страной руководил Брежнев/Фото:womensbeauty.club