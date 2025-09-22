Почему талонная жизнь считается признаком заката СССР

В советской истории известны периоды, когда населению по талонам приходилось брать даже самые необходимые продукты/Фото:tolknews.ru
Довольно часто мы слышим от старшего поколения, пережившего Советскую эпоху, воспоминания о том времени. Однако не всегда эти ностальгии носят идеалистический характер.
Маленькие бумажки в руках советских людей носили на себе очень важную для них информацию, а именно : сколько продуктов им положено/Фото:novate.ru
Следует отметить, что самым неприятным в данной ситуации было то, что талоны выдавались на продукты питания и предметы первой необходимости. Это означало, что население даже жизненно важными товарами не могло воспользоваться в достаточной мере. Талоны представляли собой маленькие кусочки бумаги, на которых была напечатана важная для советского потребителя информация. В частности, на них указывалось следующее:
• наименование продукции;
• количество товара, предусмотренное на один талон;
• печать или штамп предприятия, выдавшего талон.
1. А все началось намного раньше…
Вопреки распространенному мнению, внедрение карточной системы в СССР началось не в 80-е годы, а намного раньше/Фото:womensbeauty.club
Мнение о том, что жизнь по талонам была признаком заката СССР, не совсем верна. Дело в том, что такая система внедрялась до середины 80-х годов не менее трех раз.являлась участником Первой мировой войны. Она не могла дать населению столько продуктов питания, сколько было нужно для полноценного обеспечения. Только к 1921 году в стране были отменены талоны на необходимые продукты (такие, как хлеб, сахар, крупы, растительное масло). То было время, когда СССР перешло к НЭПу.
Однако прошло 8 лет, и советским гражданам вновь пришлось испытать на себе «прелести» талонной системы. Правда, в этот раз обошлись карточками только на хлеб. А уже через пару лет в стране была введена карточная система распределения продуктов питания и товаров первой необходимости для госслужащих и лиц, находящихся на их иждивении. Так продолжалось до наступления 1935 года. Однако стоит отметить, что тут же после отмены карточек на продукты питания в два раза повысились цены на хлеб и муку.
Разумеется, не обошлось без карточной системы и в суровые военные годы. Однако в условиях полной разрухи данная мера была более резонна, чем когда-либо ранее. Стране приходилось экономить буквально во всем. Так, одному покупателю не выдавали больше 1 кг мяса. К тому же после окончания войны постепенно снимались подобные ограничения на продукты питания. Те же граждане, которые теряли свои талоны, и вовсе голодали.
2. Когда советские люди жили без талонов?
Завозу импортных товаров и отмене карточной системы советские люди смогли порадоваться в годы, когда страной руководил Брежнев/Фото:womensbeauty.club
Даже в те годы, когда покупки по талонам были отменены, все же сохранялись некоторые ограничения. Абсолютно свободными в этом отношении советские граждане почувствовали себя при правлении Брежнева. Может поэтому эти годы называют «золотым временем в СССР».
Но возникает вопрос: почему при Брежневе не было карточной системы? Дело в том, что в 70-е годы нефть подорожала, и благодаря экспорту данного ресурса и получению валюты Советский Союз получил возможность приобретать широкое разнообразие импортной продукции. Именно в то время в стране стали появляться джинсы от зарубежных производителей и немецкие кассеты, а граждане смогли наконец-таки обставлять свои дома не только мебелью отечественного производства, но также румынскими стенками.
Однако этот «золотой век» длился недолго. Уже в середине 80-х годов в стране стали наблюдаться такой дефицит товаров и количество талонов на все виды товаров, которые красноречивее любых цифр и показателей говорили о грядущих переменах в государственном строе и укладе жизни населения.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии