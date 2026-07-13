Как оформить стол без скатерти

Раньше было принято накрывать стол скатертью или клеенкой. Так хозяйки не только защищали его от пятен и царапин, но еще и украшали на праздники. Сегодня оба этих варианта устарели. Сегодня дизайнеры советуют либо делать акцент на красоте столешницы, либо защищать ее точечно. Novate.ru рассказывает, какие способы оформления стола сейчас в моде.

Вариант 1: Просто столешница

Вариант 2: Силиконовое покрытие

Вариант 3: Плейсматы

Вариант 4: Скатерть с водоотталкивающей пропиткой

Чем украсить стол?

Деревянные и мраморные столешницы красивы сами по себеВ то время, как одни выбирают сердцем кухни гарнитур и вкладывают все деньги в него, другие делают ставку на обеденный стол. Вот так в центре комнаты появляется качественная мебель из массива дерева или керамогранита. Такие столы сами по себе очень красивые и выразительные, а потому не нуждаются в дополнительных покрытиях. Даже если сверху появится какая-то царапина, потертость или другие следы эксплуатации, совсем необязательно их прятать. Скандинавы воспринимают их, как историю предмета, и трепетно относятся к каждой «отметине».А если вы хотите, чтобы стол был практичным и долговечным, много лет сохранял свой первоначальный внешний вид, заранее выбирайте модель с износостойкой столешницей. Так, например, обожженное дерево или натуральный камень не нуждаются в дополнительной защите – они прекрасно выдерживают повседневную нагрузку. Но для личного спокойствия можно использовать подставки из камня. Во-первых, они защитят поверхность от горячей посуды, а во-вторых украсят стол и станут частью сервировки.Гибкое стекло практически незаметно на столеВ последние годы стали очень популярными скатерти из разряда «гибкое стекло».Они вплотную прилегают к столу без клея, повторяют его форму, защищают столешницу и при это остаются практически незаметными. Главный плюс гибкого стекла состоит в том, что он не скрывает красоту мебель – под ним прекрасно видно материал, фактуру и природный узор. Такая скатерть не впитывает жидкость, защищает поверхность от загрязнений и возможных повреждений. Обратите внимание, что гибкое стекло не должно свисать со стола, как обычная скатерть – его нужно подбирать строго по размеру столешницы.Стоимость товара непосредственно зависит от его толщины. Оптимальный показатель – полтора-два сантиметра. Пленка будет достаточно прочной, долговечной и тяжелой, чтобы не елозить по столу. Кстати, силикон, из которого сделана скатерть, не позволит посуде скользить.Разные виды плейсматовЕсли вы хотите найти золотую середину между голой столешницей и поверхностью, полностью закрытой скатертью, этот вариант станет оптимальным. Плейсматы защищают только то место, где стоит посуда во время сервировки, при этом остальная часть стола остается открытой. С их помощью можно легко менять стиль и настроение кухни, например, в соответствии с сезоном. Обойдется в копейки, зато внешний вид комнаты сразу преобразится.Дизайнеры советуют делать выбор в пользу изделий из натуральных материалов. В моде плейсматы из кожи и различных плетеных материалов (морских водорослей, ротанга и пр.) Выбирайте практичные модели, которые легко можно будет привести в порядок обычной влажной тряпкой.Выглядит, как обычная тканевая скатертьЕще один трендовый вариант декора стола, который отлично подходит для людей, которые не хотят отказываться от классической скатерти. В отличие от традиционных изделий, которые нужно отправлять в стирку после любого неловкого движения (разлили кофе, капнули соус), скатерти с акриловой обработкой волокон устойчивы к любым жидкостям. Они не впитывают их, а собирают на поверхности на манер клеенки, поэтому вы легко можете убрать жидкость салфеткой.На заметку: Стирать скатерть нужно редко и только при серьезных загрязнениях. Очень важно делать это на деликатном режиме, при температуре не выше 30 градусов и на минимальных оборотах, иначе есть риск повредить защитный слой.Что касается цветовой палитры, то здесь дизайнеры советуют сделать ставку на природные оттенки, например, песочный, небесно-голубой, оливковый, графитовый, шалфейный. Они гармонично вписываются в интерьер, не перетягивают одеяло на себя и не конкурируют с блюдами на столе. Получается уютно и стильно одновременно.Украсьте стол цветами и свечамиЗачастую, одной скатерти или плейсматов недостаточно для того, чтобы стол выглядел красивой и завершенной. В этом случае на помощь приходит различный декор. Вот несколько вариантов того, чем можно украсить столешницу, чтобы получилась эстетичная композиция:• Букет. Классика декора – цветочная композиция. Она не только выглядит красиво, но и вдыхает в интерьер жизнь, свежесть, делает его ближе к природе. Лучше всего работают сезонные цветы: весной – ландыши, тюльпаны, сирень, летом – пионы и ромашки, осенью – астры, герберы, хризантемы. А зимой можно составлять композиции из еловых веток, шишек и ягод. Вазу следует подбирать подходящую под стиль интерьера. Это может быть керамическое, стеклянное или фарфоровое изделие.• Свечи. Этот декор отвечает за тепло и уют в комнате. Чаще всего дизайнеры выбирают длинные свечи и устанавливают их в винтажные подсвечники. Так же интересное смотрятся фигурные изделия. Что касается ароматических свечей, то их можно зажигать для создания нужной атмосферы, но не во время трапезы – иначе перебьете запах еды.• Керамика. Различные вазы, подставки, соусники, даже перечница и солонка – все это может стать частью элегантной сервировки. Стильно смотрятся композиции в едином оттенке, когда посуда и декор совпадают по цвету.