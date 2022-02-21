Загадка современного корабля-призрака: Трагическая судьба советского лайнера «Любовь Орлова»

Круизный лайнер *Любовь Орлова*.
Легендам о потерянных кораблях, которые годами блуждают в океанах, нет числа. Такие истории полны мистики и похожи на сценарии для фильмов ужасов. Однако, помимо летающих кораблей-призраков и прочих холодящих кровь небылиц, есть реальные факты, когда моряки сталкивались в открытом океане с кораблями, на которых не было ни души. Одно из таких мистических дрейфующих судов - круизный лайнер «Любовь Орлова».
Корабль-призрак *Любовь Орлова*.
Дрейфующие корабли всегда представляли опасность для навигации. Казалось бы, в эпоху существования GPS-систем пропавших без вести кораблей не должно быть, в принципе. Но пример судна «Любовь Орлова» доказал обратное: в январе 2013 года лайнер исчез с радаров, и с тех пор, скорее всего, дрейфует где-то в водах Атлантического океана.
Пропавший без вести круизный лайнер.
Судьба лайнера «Любовь Орлова», названного в честь легендарной советской актрисы, сложилась печально. Корабль был построен в Югославии в 1976 году, вначале был в советском флоте, а после распада СССР перешел в пользование за рубеж. Лайнер ходил в экспедиции в Антарктику, а позже - в Арктику. Из-за малой вместимости пассажиров (всего 200 человек) и большого расхода топлива экскурсионные рейсы были убыточными, и в 2010-х годах стало известно о том, что владелец корабля за долги вынужден отдать «Любовь Орлову» на металлолом. Для этого лайнер должны были буксировать из канадского порта (где он два года простоял без дела) в Доминиканскую республику. Во время буксировки из-за начавшегося сильнейшего шторма тросы оборвались, и лайнер ушел в свободное плаванье у канадских берегов.
Трагическая судьба круизного лайнера *Любовь Орлова*.
Неуправляемый корабль представлял опасность для нефтяных платформ, поэтому власти Канады приняли решение вывести его в нейтральные воды. С этого момента «Любовь Орлова» стала кораблем-призраком, стоимость которого оценивается примерно в 800 тысяч долларов.
По мнению многих экспертов, корабль представляет опасность для окружающей среды. Во-первых, на борту находится много токсичных жидкостей, а, во-вторых, могут быть сотни крыс, переносчиков различных заболеваний, которые за неимением провианта пожирают друг друга. Так ли это на самом деле, сказать сложно.
Корабль-призрак *Любовь Орлова*.
По сообщениям береговой службы Ирландии, в марте 2013 года в 700 милях от побережья был зафиксирован навигационный сигнал с неизвестного судна. Предполагалось, что это может быть лайнер «Любовь Орлова», началась поисковая операция, которая продолжалась три месяца. Тщательные поиски увенчались относительным успехом — было обнаружено потерянное испанское рыболовецкое судно. Вопрос о том, где дрейфует «Любовь Орлова» все еще остается открытым.
Корабль-призрак *Любовь Орлова*.
Энтузиасты и современные охотники за сокровищами не теряют надежду найти корабль-призрак и сказочно разбогатеть. Однако, если лайнер еще на плаву, то он представляет большую опасность для навигации кораблей, поскольку на нем не работают никакие сигнальные системы. Скептики, напротив, уверены, что корабль-призрак уже давно на дне Атлантики.
Интересно, что осенью 2017 года британские СМИ обнародовали новость, что корабль якобы нашелся у берегов Калифорнии. Идентифицировать лайнер практически невозможно, но версия о том, что судно преодолело путь из Северной Атлантики в Калифорнию минуя Индийский и Тихий океан, но при этом никем не было замечено, звучит сомнительно. Скорее всего, обнаружены останки одного из плавучих казино, которое дрейфовало нелегально в нейтральных водах.
Найденные в Калифорнии останки судна по размерам напоминают *Любовь Орлову*.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии