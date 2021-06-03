7 привычных продуктов, которые можно хранить вечно (они не испортятся)

У многих на кухне можно найти запасы круп, хлопьев и макарон. Хорошо всегда иметь что-то на черный день. Но на самом деле многие из этих продуктов хранятся не так долго, как может показаться на первый взгляд: рис полезен только максимум в течение четырех-пяти лет, если его правильно хранить, а макароны не портятся всего несколько лет. Однако на кухне все же можно найти продукты, которые действительно хранятся практически вечно, надо только распознать в них долгожителей.

1. Соль

Если хранить ее правильно, соль всегда будет на вкус как соль, независимо от того, сколько ей лет.

Неспроста поваренная соль используется хозяйками в качестве основного ингредиента для консервации на протяжении уже не одного поколения. Натуральная соль, без каких-либо добавок, никогда не испортится. Она не содержит воды, тем самым сводя на нет условия, которые могут испортить продукт. Поскольку соль не растительного происхождения, а является минералом, она также не потеряет свой вкус со временем. Тем не менее, чтобы хранить соль длительное время, ее нужно держать в герметичном контейнере, что поможет предотвратить попадание в нее влаги и воды.

2. Растворимый кофе

Растворимый кофе всегда будет оставаться свежим — даже после вскрытия упаковки.

Свежий кофе довольно быстро теряет вкус — через два-три месяца после того, как его перемололи или открыли пакетик с ним. Если кофейные зерна отличаются повышенной жирностью, со временем они даже могут покрыться плесенью. Чтобы хранить кофе долго, лучше всего иметь под рукой пакетик растворимого продукта и получать кофеин в любое время без ограничений. Растворимый кофе получается путем сушки концентрированного раствора предварительно сваренных кофейных зерен. Затем кофейный экстракт сушат с помощью горячего воздуха, чтобы превратить жидкость в мелкий порошок, или же замораживают, а потом сушат в вакууме. В любом случае после завершения процесса создания растворимого кофе в нем нет воды, которая может со временем испортить напиток.

3. Мед

Даже кристаллизованный мед совершенно безопасен для употребления.

Мед — один из немногих продуктов, который действительно не портится очень-очень долго. По сути, сахар также можно хранить длительное время, но его качество начинает ухудшаться через два года. С медом все намного приятнее: даже если он простоит сто лет, то на вкус будет таким же, как в первый день наполнения бутылочки или баночки. Все объясняется очень просто: чтобы распространялись микробы, в продукте должна содержаться вода, именно поэтому свежие овощи и фрукты так быстро пропадают. А вот в меде очень низкое ее содержание.

Интересный факт: Согласно данным от National Geographic, при раскопках египетских гробниц археологами были найдены горшки с совершенно безопасным и съедобным медом, которым уже 3000 лет. Так что можно не переживать за свой мед, который простоит на полочке несколько лет.

4. Крепкий алкоголь

Чем-чем, а вот алкоголем точно можно запастись без опасений.

Крепкий алкоголь — один из тех продуктов, срок годности которых почти никогда не истекает. Пока напиток не имеет никаких посторонних ингредиентов, таких как фруктовые или кремовые ликеры, он может храниться бесконечно долго. Однако после открытия бутылки некоторый алкоголь теряет свои качества через несколько десятилетий, а также может потерять свой вкус или изменить цвет. Если содержание алкоголя падает ниже 25 градусов, это может стать питательной средой для размножения дрожжей и бактерий. Как правило, при этом напиток выглядит странно или пахнет неприятно, так что испортившийся продукт достаточно просто определить.

5. Сушеные бобы и фасоль

Бобы можно хранить до бесконечности, если они содержатся в подходящих условиях.

Бобы — источник белка, клетчатки, витаминов и антиоксидантов, что делает их отличным продуктом для готовки во множестве блюд. И они могут не портиться довольно длительное время, если хранятся в прохладном, сухом месте. Однако когда дело доходит до качества, десятилетия фасоль может быть не такой питательной и полезной, как свежая. В блюдах долгохранящиеся бобовые также выделяются — они уже не такие мягкие и нежные на вкус, даже если готовятся очень долго.

6. Соевый соус

Соевый соус со временем становится только вкуснее и насыщеннее.

Соевый соус — это ферментированный продукт, который представляет собой комбинацию из соевых бобов, пшеницы, соли, воды и дрожжей. После того, как ингредиенты приготовлены, в состав вводится съедобная плесень, известная как коджи. Благодаря сложным химическим процессам коджи превращает крахмал в сахар и обеспечивает продукту богатый вкус, который делает соевый соус таким привлекательным.

Из-за процесса брожения и высокого содержания натрия, который препятствует росту микроорганизмов, соевый соус вряд ли испортится, если его не открывать. Тем не менее, после того как бутылка будет открыта, соевый соус рекомендуется использовать в течение шести месяцев. А если хранить его в холодильнике, то можно продлить жизнь соуса до двух лет.

7. Уксус

Срок годности уксуса никогда не истекает.

Уксус — один из тех продуктов на кухне, который хорошо всегда иметь под рукой. Он используется в приготовлении множества блюд и является ключевым ингредиентом заправок к салату, а его применение для приготовления маринадов — это простой способ сохранить пищу на достаточно длительный срок. Согласно научным исследованиям, срок годности уксуса фактически не определен даже сейчас. А благодаря его кислой структуре продукт можно никогда не хранить в холодильнике. Со временем можно заметить некоторые изменения цвета, появление осадка или помутнение некоторых разновидностей уксуса, но эти изменения никак не влияют на вкусовые свойства и безопасность для здоровья.