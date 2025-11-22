Удивительные артефакты, найденные людьми у себя дома

Археологи тратят десятки лет на поиски уникальных артефактов. А есть люди, которым просто везет и они находят удивительные сокровища древности прямо у себя дома.



Так, Джон Уэббер получил в наследство кубок от дедушки и решил, что это всего лишь металлолом. Его приятель на всякий случай отправил странное изделие на экспертизу, где и выяснилось, что Уэббер стал обладателем уникального золотого кубка III века до нашей эры. Другая семья из Нью-Йорка купила на распродаже обычную с виду чашу. Она оказалась прекрасным образцом китайской керамики, созданным 1000 лет назад. Еще одним артефактом расплатился с таксистом неизвестный мужчина. Таксист от скуки понес проверить необычный кувшин в местный ломбард и выяснил, что получил в распоряжение ливийскую керамику, сделанную в 3 тысячелетии до нашей эры.



