Правда и мифы о крепостном праве

История российского самодержавия неразрывно связана с крепостным правом. Принято думать, что крестьяне работали с утра до ночи, а помещики только и делали, что измывались над несчастными. Львиная доля правды в этом есть, но и о рабских условиях жизни крестьян сложилось немало стереотипов, которые не совсем соответствуют действительности.









1. В отличие от прогрессивной Европы в России крепостное право было всегда

2. Все крестьяне были крепостными вплоть до реформы 1861 года

3. Русские крепостные считались самыми нищими в Европе

4. Крепостные работали не покладая рук круглогодично

5. Крепостные были бесправными и не могли пожаловаться на помещика