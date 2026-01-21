7 лучших снайперских винтовок, которые вызывают уважение одним своим видом

В современном мире будет сложно отыскать более «романтичный» вид стрелкового оружия, нежели снайперская винтовка. По ряду причин работа снайпера окружена пафосным флером. Во многом благодаря тому, что современные тактические винтовки позволяют осуществлять сложнейшие выстрелы и вести эффективный огонь на многие километры.
1. ChayTac Intervention M200
Лучшая винтовка в мире. /Фото: replicaplans.com.
История этой крупнокалиберной тактической винтовки американского производства началась в 2001 году. На первых же испытаниях стрелок смог эффективно поразить мишень на расстоянии почти в 2.3 км. На сегодняшний день М200 является одной из лучших винтовок в мире, сочетающих в себе смертоносную убойность и внушительную дальность стрельбы. Многие снайперы, державшие в руках не только М200, но и другие видные винтовки с рынка оружия скажут, что лучше этой на сегодняшний день нет ничего.
2. Barrett 50 Cal
Очень серьезное оружие. /Фото: wallpapertag.com.
Относительно старая, но все еще остающаяся в ходу снайперская винтовка американского производства. Создана Barrett 50 была в 1989 году, после чего получила несколько модификаций. Долгое время оставалась рекордсменом по дальности стрельбы в 1 560 метров. Является одной из самых узнаваемых западных винтовок благодаря многочисленным произведениям массовой культуры.
3. L115A3 AWM
Настоящая легенда. /Фото: w-dog.ru.
Британская снайперская винтовка, которая поставляется в войска Ее Величества аж с середины 1980-х годов. Несмотря на почтенный возраст (и речь сейчас идет вовсе не про королеву), остается на службе по сей день. Винтовка L115A3 AWM несколько раз улучшалась и получила более десятка модельных модификаций-ответвлений. Позволяет эффективно поражать цели на удалении до 1.4 км. Часто встречается в произведениях массовой культуры и быстро узнается, однако чаще всего остается «безымянной» из-за отсутствия красивого прозвища. Ох, уж эти англичане.
4. PSG1
Эта немецкая винтовка весьма неплоха. /Фото: wallhere.com.
Название этой немецкой снайперской винтовки придумывал лично Капитан Очевидность, который, как оказалось, работает на Бундесвер. На русский язык аббревиатура раскладывается и переводится как «Точная снайперская винтовка-1». Разработан оружие было не нуждающейся в представлениях оружейной компанией «Heckler & Koch». Разработана PSG1 была еще в 1972 году. Несмотря на солидный возраст и не самую впечатляющую дальность стрельбы на фоне рекордсменов до сих пор остается на вооружении. Винтовка уверенно бьет на 900 метров.
5. AS50
Серьезное оружие. /Фото: modernweapon.ru.
Еще одна британская винтовка, которая разрабатывалась непосредственно для сил специального назначения. Отличительной чертой AS50 является ее баснословная для своего класса скорострельность. Винтовка может выпустить за 1.6 секунды все 5 патронов. Дальность стрельбы британского «чудовища» при этом составляет 1.8 км. Используется оружие в том числе и Соединенными Штатами.
6. Anzio 20mm rifle
Чудовище с 20-мм патроном. /Фото: fotostrana.ru.
Одна из самых (если и вовсе не самая) мощных снайперских винтовок в мире. Достаточно сказать, что рабочий калибр составляет… 20 мм. Что делает это чудовищное оружие сродни ручной переносной пушке. Дальность стрельбы составляет 4.5 км, правда вести огонь на такую дистанцию из положения лежа невозможно, так как цель на таком удалении будет гарантированно за линией горизонта…
7. ОСВ-96
Есть и свои тактические винтовки. /Фото: wikimedia.org.
Не нужно думать, что своих крупнокалиберных винтовок нет у бывших советских республик. С 1993 года в России выпускается 12.7-мм тактическая винтовка ОСВ-96. Стрелять из нее можно на дистанцию в 1.8 км. Стоит данное оружие на вооружении большинства силовых структур России, включая МВД, ФСБ и армию. С середины 1990-х винтовка прошла все значимые вооруженные конфликты, в которых доводилось участвовать стране.
