Применение остатков стройматериалов

Если вы только покончили с ремонтом, это значит, что в квартире скопилась куча на первый взгляд ненужных вещей. Но, не спешите нести все на ближайшую свалку.

Из остатков труб, линолеума, плитки и прочего можно сотворить как милые безделушки, так и очень полезные вещи.

Неожиданное применение линолеума

Начнем с полезных вещей. Вот линолеум, например, очень даже универсальный как вторсырье. Если вы порежете на мелкие кусочки утеплитель от него, плотно уложите их в банку, зальете ацетоном, и закройте крышкой, то через сутки у вас будет клей, которым можно будет склеить любые материалы. Специалисты утверждают, что на нем даже плитка будет держаться. А если добавите туда мел, в пропорциях 1:2, то получится весьма качественная шпатлевка.



Не отходя от темы практичного применения, назовем еще несколько вариантов:

Обивка мебели, особенно уличной

Всевозможные коврики (для мышки, для ванной, для автомобиля)

Дорожки между грядок на даче

Корзинки, и даже обувь



Также из него можно сделать красивую объемную мозаику. И особенно, когда линолеум разных цветов, рисунок получаются очень даже красивый. А вот из тонкого линолеума можно вырезать и сшить различные плоские игрушки.



А для тех, кто совсем не боится оригинальности, линолеумом можно выложить и орнамент на стене.

Создайте уникальное творение с помощью плитки.

Тогда Ваша комната будет вся в едином стиле.



А вот с плиткой все проще, но свободу фантазии она дает большую. Если разбить ее на мелкие кусочки, то получится оригинальная мозаика. А куда ее деть, ваше личное дело. Создайте контур для зеркала в ванной, либо выложите орнамент на журнальном столике, а может быть, украсьте стену возле окна. А если у вас есть дача, то выложите дорожку к дому, и двор приобретет новый вид.

Полочки и многое другое из гипсокартона

Гипсокартон — это очень легкий материал, и это не только про вес, но и про его обработку. Из него можно сделать массу интересных и полезных вещей, например:

Кожух для коммуникаций в ванной и туалете

Шкатулки

Полочки

Циферблат для часов

Декоративный камин

Можно декорировать им целую комнату, добавив на стену и потолок объемные элементы и разукрасив их разными цветами.

ПВХ трубы для любых целей

А вот у ПВХ труб просто огромное множество применений. Самое популярное у владельцев дач — это гидропоника. Эта система основывается на том, что корни растений должны все время омываться водой. В трубе вырезаются отверстия, которые по диаметру соответствуют горшкам для растений. Такая система обеспечивает постоянную циркуляцию воды, из которой растения берут все необходимые вещества.



Еще один способ применения труб — это кормушка для животных. Причем, это может быть как и домашняя птица, так и коты и собаки в квартире. Таким образом, получается очень удобная кормушка. Вам не нужно нагибаться, что б насыпать корм, а животные не разбрасывают сухие частички, как бывает при кормлении из блюдца.



В квартире остаткам тоже найдется применение. Из них можно соорудить функциональную или декоративную стенку. Просто нарежьте трубы большого диаметра небольшими кругами, и скрепите. А если их сверху декорировать, то никто никогда и не догадается, что это был строймусор. Такие стенки можно использовать для хранения обуви или различных мелочей в прихожей или комнате. А изделия диаметром поменьше, можно использовать для канцелярских принадлежностей.



Из труб маленького диаметра можно сделать декоративный стеллаж для книг. Он добавит вашей комнате особого стиля и шарма, и вся знакомые будут думать, что это дизайнерское решение, а это всего лишь ваша хозяйственность.



Трубы по праву можно назвать самыми многофункциональными, и продолжая их тему, затронем медные (или другие металлические) тонкие изделия. Не знаете, куда их можно использовать? Весьма неожиданный, но практичный и красивый вариант — подсвечник (канделябр). Его можно поставить на стол и устроить романтический ужин.



Либо пригласить друзей и посидеть в неформальной и уютной обстановке. А необычный вид подсвечника добавит оригинальности вашему застолью. А еще он будет отлично подходить к книжному стеллажу, описанному в прошлом абзаце. Применять такие подсвечники можно где угодно:

В квартире

На даче

В открытых беседках

Тематических кафе и др.

Надеемся, что эта статья помогла Вам иначе взглянуть на мусор, скопившийся после ремонта, и Вы найдете ему достойное применение. Но при обустройстве своей квартиры, не забывайте, что некоторые строительные материалы имеют в своем составе вредные вещества, которым лучше не находится в непосредственной близости к еде или в спальне. А в остальном, не ограничивайте себя.

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