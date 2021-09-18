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Применение остатков стройматериалов

Применение остатков стройматериалов

Если вы только покончили с ремонтом, это значит, что в квартире скопилась куча на первый взгляд ненужных вещей. Но, не спешите нести все на ближайшую свалку. 

Из остатков труб, линолеума, плитки и прочего можно сотворить как милые безделушки, так и очень полезные вещи.

Неожиданное применение линолеума

Начнем с полезных вещей. Вот линолеум, например, очень даже универсальный как вторсырье. Если вы порежете на мелкие кусочки утеплитель от него, плотно уложите их в банку, зальете ацетоном, и закройте крышкой, то через сутки у вас будет клей, которым можно будет склеить любые материалы. Специалисты утверждают, что на нем даже плитка будет держаться. А если добавите туда мел, в пропорциях 1:2, то получится весьма качественная шпатлевка.

Применение остатков стройматериалов

Не отходя от темы практичного применения, назовем еще несколько вариантов:
Обивка мебели, особенно уличной
Всевозможные коврики (для мышки, для ванной, для автомобиля)
Дорожки между грядок на даче
Корзинки, и даже обувь

Применение остатков стройматериалов


Также из него можно сделать красивую объемную мозаику. И особенно, когда линолеум разных цветов, рисунок получаются очень даже красивый. А вот из тонкого линолеума можно вырезать и сшить различные плоские игрушки.

Применение остатков стройматериалов


А для тех, кто совсем не боится оригинальности, линолеумом можно выложить и орнамент на стене.

Тогда Ваша комната будет вся в едином стиле.

Создайте уникальное творение с помощью плитки.

Применение остатков стройматериалов


А вот с плиткой все проще, но свободу фантазии она дает большую. Если разбить ее на мелкие кусочки, то получится оригинальная мозаика. А куда ее деть, ваше личное дело. Создайте контур для зеркала в ванной, либо выложите орнамент на журнальном столике, а может быть, украсьте стену возле окна. А если у вас есть дача, то выложите дорожку к дому, и двор приобретет новый вид.

Полочки и многое другое из гипсокартона

Применение остатков стройматериалов

Гипсокартон — это очень легкий материал, и это не только про вес, но и про его обработку. Из него можно сделать массу интересных и полезных вещей, например:
Кожух для коммуникаций в ванной и туалете
Шкатулки
Полочки
Циферблат для часов
Декоративный камин
Можно декорировать им целую комнату, добавив на стену и потолок объемные элементы и разукрасив их разными цветами.

ПВХ трубы для любых целей

А вот у ПВХ труб просто огромное множество применений. Самое популярное у владельцев дач — это гидропоника. Эта система основывается на том, что корни растений должны все время омываться водой. В трубе вырезаются отверстия, которые по диаметру соответствуют горшкам для растений. Такая система обеспечивает постоянную циркуляцию воды, из которой растения берут все необходимые вещества.

Применение остатков стройматериалов


Еще один способ применения труб — это кормушка для животных. Причем, это может быть как и домашняя птица, так и коты и собаки в квартире. Таким образом, получается очень удобная кормушка. Вам не нужно нагибаться, что б насыпать корм, а животные не разбрасывают сухие частички, как бывает при кормлении из блюдца.

Применение остатков стройматериалов


В квартире остаткам тоже найдется применение. Из них можно соорудить функциональную или декоративную стенку. Просто нарежьте трубы большого диаметра небольшими кругами, и скрепите. А если их сверху декорировать, то никто никогда и не догадается, что это был строймусор. Такие стенки можно использовать для хранения обуви или различных мелочей в прихожей или комнате. А изделия диаметром поменьше, можно использовать для канцелярских принадлежностей.

Применение остатков стройматериалов


Из труб маленького диаметра можно сделать декоративный стеллаж для книг. Он добавит вашей комнате особого стиля и шарма, и вся знакомые будут думать, что это дизайнерское решение, а это всего лишь ваша хозяйственность.

Применение остатков стройматериалов


Трубы по праву можно назвать самыми многофункциональными, и продолжая их тему, затронем медные (или другие металлические) тонкие изделия. Не знаете, куда их можно использовать? Весьма неожиданный, но практичный и красивый вариант — подсвечник (канделябр). Его можно поставить на стол и устроить романтический ужин.

Применение остатков стройматериалов


Либо пригласить друзей и посидеть в неформальной и уютной обстановке. А необычный вид подсвечника добавит оригинальности вашему застолью. А еще он будет отлично подходить к книжному стеллажу, описанному в прошлом абзаце. Применять такие подсвечники можно где угодно:
В квартире
На даче
В открытых беседках
Тематических кафе и др.
Надеемся, что эта статья помогла Вам иначе взглянуть на мусор, скопившийся после ремонта, и Вы найдете ему достойное применение. Но при обустройстве своей квартиры, не забывайте, что некоторые строительные материалы имеют в своем составе вредные вещества, которым лучше не находится в непосредственной близости к еде или в спальне. А в остальном, не ограничивайте себя.

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