Самые великие Lamborghini за всю историю марки

Невозможно представить, сколько могла бы потерять индустрия автомобилестроения, если бы в 1963 году промышленник Ферруччо Ламборгини не решил бы основать собственную марку. Чтобы оценить всю ценность наследия Lamborghini, мы составили список из 10 самых примечательных моделей, каждая из которых внесла свои коррективы в дальнейшую судьбу бренда.

10. 350GT, 1964–1966Именно с этой модели, впервые презентованной на Женевском автосалоне, и началась славная история спорткаров Lamborghini. В пересчете на сегодняшние деньги 350 GT стоил тогда около 120 000 долларов.9. Miura, 1966–1973До сих пор именно этот Ламбо считается одним из самых красивых автомобилей , созданных когда-либо.8. Countach, 1974–1990Фирменный клиновидный кузов был впервые испробован Lamborghini на Countach еще в 1974 году, но с тех пор так и остался отличительной чертой марки.7. Diablo, 1990–2001Лишь непростое для компании время, когда она была вынуждена продавать автомобили по чуть большей, чем обычно цене, не позволило раскрыть широкому кругу покупателей весь потенциал Diablo. А ведь именно он стал первым Ламбо, которому покорилась скорость в 320 километров в час.6. Murcielago, 2001–2010Первый Lamborghini, выпущенный уже под крылом Audi, заново пробудил спрос на необузданный стиль и скорость по достаточно доступной цене.5. Gallardo, 2003–2013Верно выбранный новыми хозяевами курс на минимализацию наценок производителя на готовые автомобили в очередной раз доказал свою эффективность — новый Gallardo буквально взорвал рынок, принеся хорошие прибыли именно за счет объемов продаж.4. Reventon, 2008В 2008 году компания, набравшись храбрости, решает вновь испытать платежеспособность своих поклонников и выпускает самую дорогую модель за всю историю. Очередной провал и всего 21 произведенный автомобиль Reventon ставит на место марку, но не отменяет элегантность самой модели.3. Aventador, 2011 – настоящее времяВ основу этого технологичного и даже спустя полдесятка лет привлекательного автомобиля был положен предыдущий неудачник Reventon. Aventador является лучшим индикатором навыка управления спорткаром, ведь малейшее движение водителя мгновенно передается автомобилю, что с непривычки просто пугает.2. Sesto Elemento, 20112 миллиона долларов цены и 2,5 секунды до сотни километров в час делают этот гиперкар с кузовом из углеволокна моделью, прямо скажем, не для каждого.1. Huracan, 2014 – настоящее времяПоследний Ламбо впитал в себе весь опыт прошлых лет, став одним из самых видных автомобилей на рынке суперкаров. Надеемся, этот «бык» продержится в линейке Lamborghini как можно дольше , чтобы у нас не возникло проблем с покупкой, когда мы наконец на нее решимся.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)