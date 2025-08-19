С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    Россия вернулась к дореволюционному уровню обеспечения населения продуктами питания и штанами/сапогами, профуканному ...Каких продуктов н...
  • Ингерман Ланская
    то, что на 1-м фото - только в мусорКак очистить суши...
  • Grandad
    Уменьшали вес кирпичиков, сохраняя тот же объем. Продавали воздух.Осталась только п...

Самые великие Lamborghini за всю историю марки

Невозможно представить, сколько могла бы потерять индустрия автомобилестроения, если бы в 1963 году промышленник Ферруччо Ламборгини не решил бы основать собственную марку. Чтобы оценить всю ценность наследия Lamborghini, мы составили список из 10 самых примечательных моделей, каждая из которых внесла свои коррективы в дальнейшую судьбу бренда.



Самые великие Lamborghini за всю историю марки


10. 350GT, 1964–1966
Именно с этой модели, впервые презентованной на Женевском автосалоне, и началась славная история спорткаров Lamborghini. В пересчете на сегодняшние деньги 350 GT стоил тогда около 120 000 долларов.

Самые великие Lamborghini за всю историю марки

9. Miura, 1966–1973
До сих пор именно этот Ламбо считается одним из самых красивых автомобилей, созданных когда-либо.

Самые великие Lamborghini за всю историю марки

8. Countach, 1974–1990
Фирменный клиновидный кузов был впервые испробован Lamborghini на Countach еще в 1974 году, но с тех пор так и остался отличительной чертой марки.

Самые великие Lamborghini за всю историю марки

7. Diablo, 1990–2001
Лишь непростое для компании время, когда она была вынуждена продавать автомобили по чуть большей, чем обычно цене, не позволило раскрыть широкому кругу покупателей весь потенциал Diablo. А ведь именно он стал первым Ламбо, которому покорилась скорость в 320 километров в час.

Самые великие Lamborghini за всю историю марки

6. Murcielago, 2001–2010
Первый Lamborghini, выпущенный уже под крылом Audi, заново пробудил спрос на необузданный стиль и скорость по достаточно доступной цене.

Самые великие Lamborghini за всю историю марки

5. Gallardo, 2003–2013
Верно выбранный новыми хозяевами курс на минимализацию наценок производителя на готовые автомобили в очередной раз доказал свою эффективность — новый Gallardo буквально взорвал рынок, принеся хорошие прибыли именно за счет объемов продаж.


Самые великие Lamborghini за всю историю марки

4. Reventon, 2008
В 2008 году компания, набравшись храбрости, решает вновь испытать платежеспособность своих поклонников и выпускает самую дорогую модель за всю историю. Очередной провал и всего 21 произведенный автомобиль Reventon ставит на место марку, но не отменяет элегантность самой модели.

Самые великие Lamborghini за всю историю марки

3. Aventador, 2011 – настоящее время
В основу этого технологичного и даже спустя полдесятка лет привлекательного автомобиля был положен предыдущий неудачник Reventon. Aventador является лучшим индикатором навыка управления спорткаром, ведь малейшее движение водителя мгновенно передается автомобилю, что с непривычки просто пугает.

Самые великие Lamborghini за всю историю марки

2. Sesto Elemento, 2011
2 миллиона долларов цены и 2,5 секунды до сотни километров в час делают этот гиперкар с кузовом из углеволокна моделью, прямо скажем, не для каждого.

Самые великие Lamborghini за всю историю марки

1. Huracan, 2014 – настоящее время
Последний Ламбо впитал в себе весь опыт прошлых лет, став одним из самых видных автомобилей на рынке суперкаров. Надеемся, этот «бык» продержится в линейке Lamborghini как можно дольше, чтобы у нас не возникло проблем с покупкой, когда мы наконец на нее решимся.

©http://fototelegraf.ru/?p=310286

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
ферруччо ламборгини
Sesto Elemento
наверх