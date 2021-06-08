Детки знаменитостей, которые по-настоящему опозорили своих родителей

С нами не соскучишься!

Дети могут унизить по-разному: подсесть на героин или кокаин, заняться контрабандой, увлечься пьяным вождением авто и даже публично отречься от своих родителей.



Сын Тома Хэнкса с 16 лет употреблял кокаин

Сын Мадонны и Гая Ричи

Наркоманские покатушки сына Роберта Дауни младшего

Дочери Брюса Уиллиса

7 лет тюрьмы для сына Майкла Дугласа

Дети Джеки Чана