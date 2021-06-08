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Детки знаменитостей, которые по-настоящему опозорили своих родителей

Дети могут унизить по-разному: подсесть на героин или кокаин, заняться контрабандой, увлечься пьяным вождением авто и даже публично отречься от своих родителей.

Сын Тома Хэнкса с 16 лет употреблял кокаин


Детки знаменитостей, которые по-настоящему опозорили своих родителей

26-летний сын актера Тома Хэнкса от второго брака с актрисой Ритой Уилсон сам признался в своей наркотической зависимости. Честер сообщил, что 8 лет употребляет кокаин, а также некоторые психотропные вещества. В 2014 году Честера отправили на реабилитацию.


Сын Мадонны и Гая Ричи


Детки знаменитостей, которые по-настоящему опозорили своих родителей

26-летний сын актера Тома Хэнкса от второго брака с актрисой Ритой Уилсон сам признался в своей наркотической зависимости. Честер сообщил, что 8 лет употребляет кокаин, а также некоторые психотропные вещества. В 2014 году Честера отправили на реабилитацию.

В конце сентября сына Мадонны и Гая Ричи Рокко арестовали за употребление лёгких наркотиков – 16-летнего парня поймали соседи за курением т.н. «самокрутки» возле своего дома в Лондоне. Его допросили специалисты по работе с трудными подростками, а после отпустили под залог. Узнав об огласке, Мадонна не стала отмалчиваться и попросила общественность «не лезть в их семейные дела».

Наркоманские покатушки сына Роберта Дауни младшего


Детки знаменитостей, которые по-настоящему опозорили своих родителей

Летом 2014 года Индио Дауни задержали полицейские за вождение в нетрезвом виде. В ходе обыска в машине сотрудники правопорядка нашли увесистый сверток с кокаином.

Дочери Брюса Уиллиса


Детки знаменитостей, которые по-настоящему опозорили своих родителей

Таллула Уиллис пристрастилась к кокаину. Об этом узнала одна из её сестёр – Румер, которая на одной из вечеринок застала Таллулу со «снежком». Румер обо всём рассказала отцу, и рассвирепевший Брюс Уиллис лишил непутевую дочку карманных денег и пригрозил, что вовсе оставит без наследства, если Таллула не ляжет в клинику.

Детки знаменитостей, которые по-настоящему опозорили своих родителей

Не отстаёт от Румер и другая сестра – Скаут. Скаут не попадалась на употреблении наркотиков, но своими выходками явно старается привлечь к себе внимание.

7 лет тюрьмы для сына Майкла Дугласа


Детки знаменитостей, которые по-настоящему опозорили своих родителей

В этом году старшего сына Майкла Дугласа освободили из тюрьмы после семи лет лишения свободы. 37-летнего Кэмерона приговорили к заключению на пять лет за хранение героина. Наказание увеличили до 7 лет после того, как выяснилось, что он стал заниматься контрабандой наркотических средств в тюрьме.

Дети Джеки Чана


Детки знаменитостей, которые по-настоящему опозорили своих родителей

В 2014 году Джейси Чана задержала полиция Пекина у себя дома. В квартире парня сотрудники правопорядка обнаружили пакет с запрещенными веществами, а также молодых людей, находившихся под кайфом. В итоге суд приговорил Джейси к шести месяцам тюрьмы и небольшому штрафу в размере $330.

Детки знаменитостей, которые по-настоящему опозорили своих родителей

А накануне внебрачная дочь Джеки Чана объявила, что отреклась от своего отца и никогда не считала его своим настоящим папой. Для неё Джеки Чан – это скорее обычный актер. Более того, дочь добавила, что её мать также считает своей ошибкой связь с Джеки Чаном.

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