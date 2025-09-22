Селения, которые прославились из-за одна-единственной особенности

Возможно, вы думаете, что живете в ограниченном и однообразном сообществе, где все люди придерживаются одних и тех же взглядов и даже одеваются одинаково. Тогда, как говорится, лучше присядьте. Ваш родной город не идет ни в какое сравнение с некоторыми сообществами, которые построили свою жизнь вокруг одной-единственной, причем нередко весьма специфической и странной вещи
Селение Сопсоха выглядит так, будто какие-то вандалы разрисовали все дома вульгарными граффити. Ничего подобного – эти пенисы, которые можно увидеть едва ли не на каждой стене, на самом деле являются священными изображениями.построенным Друкпой Кунли, (буддийский учитель Махамудры, представитель бутанской буддийской школы). Согласно поверью, он поражал демонов ударами молнии и украшал все свободные поверхности своим божественным фаллосом.
В египетской деревне под названием Самаха, численность населения которой составляет 303 человека, живут исключительно женщины. Это не имеет никакого отношения к религиозным верованиям. Скорее, речь идет о возможности для вдов и разведенных женщин хоть как-то наладить свою жизнь. Государство выделяет жительницам поселения по 2,4 гектара земли, а также помогает с сельскохозяйственной техникой. Кроме того, они получают краткосрочные займы и субсидированное жилье, за которое они платят в рассрочку. Седа – монастырь, размером с город. Здесь расположена самая большая в мире буддистская академия. На первый взгляд, это именно то место, где Крис Такер будет изучать искусство кун фу в новом фильме «Час пик-4». Монастырь Седа был основан в восьмидесятые годы в местности Ларунг Гар в Тибете, и с тех пор вокруг него выросли тысячи домиков с красными крышами, маленьких общежитий для монахов и иных поборников веры. Дафен – мировая столица живописных подделок., производилось около 60 процентов незаконных копий живописи, циркулировавших на мировом арт-рынке. В наши дни здесь трудятся около 5 тысяч художников, для которых построено более тысячи мастерских. Жители Лили Дейл уже сегодня знают, что вы собрались туда приехать. В этом крошечном поселении на севере штата Нью-Йорк, живут всего двести человек, и все они занимаются спиритизмом и самыми разнообразными оккультными практиками. Они гнут ложки, вращают столы и, разумеется, постоянно контактируют с мертвыми. Около четверти населения Лили Дейл зарегистрированы как медиумы. Здесь также расположена библиотека с 12 тысячами книг, посвященных магии, чародейству и прочим подобным темам. Ежегодно около 20 тысяч человек приезжают в деревню, чтобы поприсутствовать на ритуалах, спиритических сеансах, а также взять несколько мастер-классов у опытных медиумов. Жители Cosmo Park обитают в американской мечте: их дома находятся на крыше огромного торгового центра. В индонезийской столице Джакарте и ее окрестностях живут 30 миллионов человек, и плотность населения превышает все мыслимые пределы. Поэтому компания Agung Podomoro Group построила 78-квартирный жилой комплекс прямо на крыше 10-этажного торгового центра Thamrin City Mall. В селении Бенгкала на острове Бали непропорционально большое количество жителей являются глухими от рождения. На балийском языке Бенгкалу иногда называют «Деса Колок» – «деревня глухих». Из трех тысяч человек, населяющих эту удивительную деревню, примерно 4 процента с рождения лишены слуха, что во много раз превышает средние показатели. Так, например, согласно статистике, в США лишь 2-3 глухих на тысячу жителей. Но вот что не может не восхищать: в знак солидарности почти 60 процентов местных жителей выучили и постоянно используют язык жестов. Швейцарский городок Золотурн просто одержим числом 11. В 1481 году он стал 11-м кантоном Швейцарской конфедерации, и с тех пор любовь к этому числу приобрела лавинообразный характер. Три лестницы по 11 ступеней каждая ведут к Собору святого Урсуса, который был построен за 11 лет, начитывает три одиннадцатиметровых этажа с 11 дверями, а напротив фасада – два классических фонтана, и из каждого бьет ровно 11 струй. В городке число одиннадцать просто повсюду: 11 башен, 11 церквей, 11 музеев, 11 часовен и 11 фонтанов. Но главной достопримечательностью Золотурна, по мнению местных жителей и множества туристов, являются часы с 11 делениями, которые приводятся в движение с помощью 11 шестерен, и в которых каждый час раздается звон, вы уже догадались, разумеется… 11 колоколов. В Египте есть город, который буквально делает деньги из мусора. В пригороде Каира под названием Заббалин (в переводе с арабского – город мусорщиков) живет примерно 60 тысяч человек. Они зарабатывают на жизнь, собирая и перерабатывая отходы, которые привозят на грузовиках из Каира. По словам очевидцев, все тротуары в этом городке, отличающемся незабываемым ароматом, постоянно покрыты горами мусора. Дагестанское село Цовкра-1 снискало себе всемирную славу благодаря удивительной особенности: буквально все его жители – канатоходцы. Согласно романтическим преданиям, начало этой традиции положил некий местный юноша, который использовал канат, чтобы пробираться на свидания к своей возлюбленной, жившей на противоположной стороне горной впадины. Менее гламурные источники, впрочем, утверждают, что научиться ходить по веревке жителей села заставила нужда: подвесные мосты часто выходили из строя, а жизнь должна была продолжаться. Как бы то ни было, факт остается фактом: Цовкра-1 дала Советскому Союзу 11 цирковых канатоходцев мирового класса. Все жители деревни Базуле обожают развлекаться… с крокодилами. Они живут, играют и плавают вместе с сотнями западноафриканских крокодилов. С 14 столетия жители Буркина-Фасо считают этих рептилий священными, поскольку тогда все верили, что они приносят дождь. В японской деревушке Нагоро количество кукол в 10 раз превышает количество жителей. Когда художник Аяно Цукими узнала, что население ее родной деревни сократилось до 35 человек, она стала создавать кукол, чтобы восполнить демографический провал. Некоторые ее произведения даже внешне напоминают жителей деревни. Очевидно, ей не приходило в голову, что, возможно, именно ее куклы останавливают новых жителей от переезда в Нагоро.
