Жилой комплекс на склоне горы с зелеными лужайками в каждом дворе

Сложный рельеф участка не всегда становится камнем преткновения для строительства. В Мехико, например, местная архитектурная студия умудрилась построить пятиэтажный дом, интегрировав его в склон горы. При этом им удалось обеспечить каждый этаж собственным двором с зеленой лужайкой, зонами отдыха и благоухающими клумбами.
Жилой комплекс Alcazar de Toledo на живописном склоне пригорода Мехико может похвастаться собственным двором с зелеными лужайками и благоухающим садом. | Фото: archdaily.com.
Когда мексиканской архитектурной студии Sordo Madaleno Arquitectos поступил заказ на проектирование многоквартирного дома, ничего удивительного не было, за исключением участка земли, на котором жилой комплекс должен был появиться. Сложнейший рельеф природного холма не оставил выбора разработчикам, которым оставалось лишь интегрировать архитектурный объект в скалистую структуру так, чтобы и ее сохранить, и дом получился комфортным и современным.
Главная идея проекта заключалась в том, чтобы сохранить природный холм и построить роскошный жилой комплекс (дизайн-проект от Sordo Madaleno Arquitectos).
В таком проектировании оказались и значительные преимущества, ведь пригород Мехико считается элитным районом, где строятся исключительно роскошные жилые дома. Этому поспособствовала близость к мегаполису и фантастическое природное окружение. Поскольку каждый второй участок имеет максимально изрезанную и холмистую топографию, это как нельзя лучше способствует созданию уникальных объектов, жильцы которых обеспечены завораживающим видами из окон, террас и балконов, даже если их апартаменты расположены на нижних этажах комплексов.
И природный ландшафт остался нетронутым, и жильцы получили прекрасную возможность беспрепятственно любоваться живописными окрестностями (Alcazar de Toledo, Мехико). | Фото: sordomadaleno.com.
В этом проекте, получившим название Alcázar de Toledo, архитекторы также не стали идти против природы, нарушая структуру горных образований, а частично внедрили пятиэтажный дом в склон холма.
Стоит отметить, что это не первый архитектурный объект, с которым знакомят авторы Novate.ru, но он заслуживает особого внимания, ведь разработчикам проекта удалось создать впечатляющее здание.
План-чертеж многофункционального жилого комплекса Alcazar de Toledo, интегрированного в скалистый рельеф пригорода Мехико.
Архитектурная концепция Alcázar de Toledo: Конструктивно жилой многоквартирный дом имеет линейную форму, каждый элемент, которого складывается на краю холма в форме зигзага. Все пять уровней комплекса имеют свое функциональное предназначение и отвечают различным потребностям. При этом жители каждого этажа имеют террасы, превращенные в уютные дворики, где растут невысокие деревья, трава и цветы, а также обустроены зоны отдыха на свежем воздухе. В зависимости от расположения апартаментов и их размеров «приусадебный участок» варьируется от небольшого треугольного патио, до внушительных размеров зеленой поляны с клумбами, а в перспективе и декоративными садами.
Эффектный вид жилого комплекса стал украшением всей пригородной застройки (Alcazar de Toledo, Мехико). | Фото: archdaily.com.
Пандус, ведущий для на крышу жилого комплекса, где расположена парковка для автомобилей жильцов и их гостей (Alcazar de Toledo, Мехико).
Естественный уклон местности заставил переориентировать уровни и зоны самого комплекса, а это значит, что вход и последовательность этажей здания идут по убывающей (если находится у основания комплекса). Пандус для подъезда автомобилей благодаря округленной форме идеально вписался в окружающую лесистую местности, обеспечив при этом еще одной зоной отдыха (с бассейном, фонтаном и лаунж-зоной, они расположены под ним). Парковка находится на верхнем этаже у входа в дом и рассчитана на 29 автомобилей жильцов и 10 дополнительными местами для посетителей.
Нумерация этажей начинается прямо на крыше, со стеклянного вестибюля и идет сверху вниз (Alcazar de Toledo, Мехико). | Фото: freedownloadcad.com.
Из парковки гости и сами проживающие в роскошных апартаментах/резиденциях попадают в полностью стеклянный вестибюль, находящийся в центре этой площади. Отсюда организован доступ к лифтовым кабинам, которые доставят на любой этаж многофункционального комплекса.
Для каждого этажа предусмотрены большие террасы, на которых имеются собственные поляны и сады (Alcazar de Toledo, Мехико). | Фото: sordomadaleno.com.
Следующий за этим уровнем этаж считается вторым и предназначен он для проживания двух семей. Каждая резиденция, площадью 500 кв. метров порадует своих владельцев высокими потолками, просторными помещениями, часть из которых имеет открытую планировку. Но главным элементом довольно больших апартаментов являются масштабные окна и стеклянные раздвижные двери, которые предлагают захватывающий панорамный вид, обеспечивают естественную вентиляцию и освещение для большинства помещений, а последние еще дают возможность выйти на террасы, превращенные в «зеленые» зоны отдыха.
«Зеленые» зоны на террасах гармонично сливаются с природным окружением (Alcazar de Toledo, Мехико).
Если говорить о планировке резиденций, то на этом уровне они состоят из прихожей, гостиной, столовой, кухни, гостевой ванной комнаты, 4 спален, три из которых имеют собственную гардеробную, ванную и прачечную. Также предусмотрены комнаты для прислуги с ванной и санузлом.
Открытые зоны отдыха среди зелени позволяют наслаждаться отдыхом на природе, не покидая жилой комплекс Alcazar de Toledo (пригород Мехико).
Весь третий этаж отдан под организацию общих зон пользования. Отсюда можно попасть к бассейну и лаунж-зоне, обустроенной рядом с ней. Там же предусмотрен роскошный спа-центр с множеством кабинетов и услуг, рядом имеется тренажерный зал с выходом на просторную террасу, где можно проводить занятия йогой, например, на открытом воздухе. На третьем уровне имеются еще одни апартаменты, площадь которых достигает уже 700 квадратных метров. Учитывая внушительный размер, помимо тех зон, которые предусмотрены в квартирах второго уровня, здесь есть дополнительная спальня с ванной комнатой, библиотека и «винный погреб».
Роскошный жилой комплекс построен по всем правилам устойчивой архитектуры, что делает его безопасным для людей и окружающей среды (Alcazar de Toledo, Мехико). | Фото: sordomadaleno.com.
Касательно методов строительства и приоритетов, то нужно сказать, что проект реализовывался в рамках норм и правил устойчивой архитектуры. Использование зеленых насаждений – обеспечивает естественной прохладой и тенью помещения, естественная система вентилирования и инновационные технологии рекуперации воздуха поспособствовали созданию комфортного микроклимата в любое время года, система сбора дождевой воды с объемным резервуаром для хранения, обработки и повторного использования позволяет организовать автоматическое орошение растений, солнечные панели обеспечивают значительной частью электроэнергии, необходимой для существования жилого комплекса.
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