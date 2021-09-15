Провокационный поп-арт: Гламурные китайские красотки в военной форме

Красота войны. Автор: Lv Yanjun.
Искусство Азии, и Китая в частности, всегда особенное. Исключением из правил не стал и художник Лв Яньцзюнь (Lv Yanjun), чья история труда и становления настолько проникновенна и чувственна, что задевает за живое даже самого отъявленного критика. Это же можно сказать и о его необычных работах, которые, стоит только задержаться на них взглядом подольше, становятся ярче и позволяют увидеть то, что сокрыто в них на самом деле.
Удивительно, но Лв – самоучка, которого никто не учил рисовать и не обучал грамоте, математике и другим важным наукам. С детства он обладал особым талантом и решил развивать его самостоятельно, поскольку ни одна школа не смогла предоставить ему необходимых условий. Сам художник говорит, что именно это и натолкнуло его рисовать, при чём рисовать то, что для других покажется простой и красивой картинкой, а для него и для тех, кто присмотрится получше, она будет иметь свой, особенный смысл.
Дивизион красоты. Автор: Lv Yanjun.
Искусство войны. Автор: Lv Yanjun.
Цвет предательства. Автор: Lv Yanjun.
Убийственное кокетство. Автор: Lv Yanjun.
Рисует он в стиле поп-арт, используя в своих работах яркий контраст между тёмным фоном и броскими, сочными элементами. На его картинах изображены прекрасные женщины в военной форме – цвет и красота Китая, его будущее и надежда. Они несут в себе удивительную чувственность и сексуальность, их влажные губы так и тянут слиться с ними в поцелуе, а тонкие пальцы и характерная фарфоровая кожа делают из них живых кукол, эдакое воплощение всего прекрасного в живом существе.
Туманность красоты. Автор: Lv Yanjun.
Порочность и чистота. Автор: Lv Yanjun.
Красота в деталях. Автор: Lv Yanjun.
Женственность. Автор: Lv Yanjun.
Самого художника ничуть не устраивает нынешнее политическое положение страны, и он, изучая её историю, с головой погрузился в возможность передать свои чувства и своё отношение к этому с помощью картин. Ведь война – это не только ужасные события, сопровождающиеся потерей близких, но и нечто невообразимо прекрасное, например, идеально посаженная на стройное женское тело военная форма древних времен, яркие звёзды на головных уборах, сияющие алым, пылающим цветом.
Королевский синий. Автор: Lv Yanjun.
Штрихи оттенками. Автор: Lv Yanjun.
Несломленные. Автор: Lv Yanjun.
Кроме того, автор подчёркивает, что не только это является главным мотивом его творчества. Он стремится показать, что даже в самые тёмные времена можно найти лучик света, ведь женская красота и очарование, нежность и ласка не утихали даже в самые смурные периоды китайской истории. Именно это он стремится передать с помощью ярких мазков краски на губах, скулах и пальцах, что отображают всю силу женского обаяния и кокетства, которые никогда не прекращали цвести даже в революционные, сложные для страны периоды.
Цветок страсти. Автор: Lv Yanjun.
Искусство флирта. Автор: Lv Yanjun.
Детская непосредственность. Автор: Lv Yanjun.
По материалам сайтаyanggallery.com.sg
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