Канадская мировая столица водопадов

Ниагарский водопад, может, и самый посещаемый водопад на планете, но настоящая мировая столица водопадов находится в 80 километрах к западу — в канадском городе Гамильтон (Hamilton). Расположенный в центре наиболее индустриально развитого региона страны, Гамильтон также является местом удивительной природной красоты, а его самой знаменитой природной особенностью являются водопады.







Водопад Вебстера (Webster’s falls), самый популярный водопад Гамильтона. Фото: paul blca/Flickr





В Гамильтоне можно увидеть более ста водопадов — это самое большое количество водопадов для городов такого размера. Такое обилие водопадов объясняется расположением города вдоль Ниагарского откоса (Niagara Escarpment), дугообразного хребта, пересекающего середину города и пролегающего из Нью-Йорка через Онтарио, Мичиган, Висконсин и Иллинойс. Любая река, приток реки или ручей, стекающий к Великим озёрам (Great Lakes) по Ниагарскому откосу, впадает в один или более водопадов.



Типичные для крупного промышленного города, ориентированного на производство стали, водопады Гамильтона практически не привлекали внимание полумиллиона жителей до 2008 года, когда Крис Эклунд (Chris Ecklund), уроженец Гамильтона, основал «Город водопадов» («City of Waterfalls»), некоммерческий проект, нацеленный на продвижение городских водопадов.

Местные жители знали о некоторых наиболее крупных водопадах, и посещали их по выходным, чтобы поплавать в местах для купания или провести пикник, но никто не догадывался об истинном объёме водного массива Гамильтона.Даже сегодня никто не может назвать точное количество водопадов в Гамильтоне. На сайте Криса Эклунда перечислено порядка 130 водопадов, но некоторые источники утверждают, что их число может превышать 150. Эта неопределённость может быть связана с тем фактом, что только 50-60 водопадов являются активными на протяжении всего года, поэтому количество может варьироваться в зависимости от времени года. К тому же некоторые водопады находятся в частной собственности и могли быть не учтены при подсчёте. Более того, многие водопады в центральной части Гамильтона постепенно исчезают по мере роста населения и строительства.В Гамильтоне нет рек, поэтому размер городских водопадов даже не сравнить с Ниагарским. Водопады Гамильтона — некрупные и довольно спокойные, и отличаются большим разнообразием. Здесь можно увидеть каскады, ленточные водопады (узкий поток воды, ниспадающий с большой высоты), классические водопады (когда высота и ширина ниспадающего потока воды почти одинаковы) и шторообразные водопады (очень широкий поток воды, ниспадающий с небольшой высоты).Наиболее живописный водопад в Гамильтоне — это водопад Вебстера (Webster’s Falls). Самым высоким является водопад Тьюс (Tew’s Falls) (41 м), а самым низким — водопад Литл-Дэвис (Little Davis Falls), высота которого составляет всего 3 метра.Водопад Вэбстера. Фото: Hamilton Conservation Authority/FlickrВодопад Альбион (Albion Falls). Фото: Tom Flemming/FlickrВодопад Альбион (Albion Falls). Фото: Joe deSousa/FlickrВерхний водопад Принцесса (Upper Princess Fall).Фото: Joe deSousa/FlickrВодопад Шерман (Sherman falls). Фото: Gregory Roberts/FlickrВодопад Шерман. Фото: John Piercy/FlickrВодопад Тьюс (Tews falls). Фото: John Piercy/FlickrВодопад Тиффани (Tiffany Falls) . Фото: John Piercy/FlickrЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)