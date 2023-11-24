Как учёные узнали, что таксы были бойцовыми собаками в римском Колизее

Таксы – удивительные собаки, и многие в мире их обожают. Эти «сосисочки» покорили сердца людей не только своей необычной внешностью, но и умом, и своим боевым характером. А новость, которой недавно поделились с мировым сообществом английские ученые, впишет в историю этой породы еще одну занимательную страницу. Изучая водосточные трубы древнеримского Колизея, археологи обнаружили доказательства того, что предки современных такс участвовали в боях на гладиаторской арене. Вот уж поистине бесстрашные собачки, не правда ли?
Таксы-воины?
Итак, совсем недавно в древних водосточных трубах специалисты нашли останки маленьких собачек, которые, судя по конфигурации костей, очень напоминали современных такс (длинное туловище, коротенькие ножки, узкая вытянутая морда, рост около 30 сантиметров в холке). У ученых, конечно, нет прямых доказательств того, что именно от этих собак произошли современные таксы, но сходство налицо.
Предки такс жили в Древнем Риме?
Археолог за работой.
Специалисты считают, что этих длиннотелых собак древние римляне использовали для развлечения. Директор Колизея Альфонсина Руссо рассказала британскому изданию The Telegraph, что собачки, предположительно, исполняли цирковые трюки и не только их. «Древних такс», видимо, еще и натравливали на других, более крупных животных, и за этим действом с увлечением наблюдали зрители.
Помимо непосредственно боёв гладиаторов в Колизее показывали травлю животных.
Увы, частью кровавых зрелищ были и коротконогие собачки.
Древнеримскую кровавую забаву, которая представляла собой травлю диких и экзотических животных на арене перед 50-тысячной публикой, в Колизее называли «венацио». И маленькие собачки, судя по всему, были частью этого жестокого шоу.
– Они могли участвовать в постановочных боях и сценах охоты на залитой кровью арене, – говорит Альфонсина Руссо. – Таких собачек могли использовать даже против медведей.
Таксы животные бесстрашные.
Венацио на древнеримской монете.
Можно задаться вопросом: как таких маленьких животных вообще возможно было натравливать на крупных хищников? На это специалисты по породе и кинологи отмечают: хотя мы и привыкли видеть в таксах дружелюбных собак-компаньонов, не стоит забывать о том, что от природы они обладают смелым характером и в определенных ситуациях могут вести себя очень свирепо. Напомним, что эта порода – охотничья, ее специально выводили для охоты на барсуков и даже в наши дни такс используют для работы в норах.
Другие находки из Колизея
В прямом смысле слова ползая на животе по грязи, археологи обследовали 70 метров водосточных труб под Колизеем, в которые попадало много самых разных обломков и фрагментов. Помимо костей длиннотелых собачек, в коммуникациях были обнаружены и кости более крупных псов, а также леопардов, львов, медведей и страусов.
Таких мишек в Древнем Риме использовали для жестоких схваток (на фото атласский медведь)..
Конечно, травля животных на забаву публике – постыдная страница в истории человечества с моральной точки зрения, но, помимо этого, такая практика нанесла еще и большой урон дикой природе. Дело в том, что популярность таких зрелищ привела к массовому отлову редких животных.
Так, например, зрелища стали одной из причин полного исчезновения в древнеримский период североафриканских слонов (подвид саваннского слона), применяемых римлянами еще и в военных баталиях. Примерно в это же время вымерли и атласские медведи, ранее жившие на территории от Марокко до Ливии. В Древнем Риме они тоже были популярным объектом для травли на арене.
Этот вид слонов, столь популярный в Древнем Риме, тоже вымер.
А еще археологи нашли в трубах более полусотни бронзовых монет позднеримского периода, серебряную монету примерно 170-171 годов нашей эры, посвященную десятилетию правления императора Марка Аврелия, и даже следы разного вида закусок. Ученые поясняют, что древнеримские зрители, приходя на просмотр жестоких кровавых боев, приносили с собой на трибуны еду подобно тому, как мы приходим в кинозал с попкорном. В трубах под Колизеем были обнаружены оливки, орехи, а также косточки от самых разных фруктов и ягод (вишни, инжира, персиков, винограда и так далее).
Закуска зрителей, найденная под Колизеем в водосточных трубах.
Кстати, в ожидании начала боя древние римляне убивали время, играя на трибунах в кости, о чем тоже свидетельствуют соответствующие археологические находки.
Гладиаторские бои были самым популярным и продолжительным зрелищем.
Текст: Анна Белова
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