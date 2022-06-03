25 фотографий удивительных мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Самые сокровенные и живописные места.
Мир удивителен и прекрасен! В этом убеждаешься ещё раз, когда видишь фотографии, сделанные в разных уголках земного шара. Впрочем, фотографии - это не повод сидеть дома, а стимул, чтобы отправиться в путешествие.
1. Озеро Брайес, Италия
Дорога в подводное царство.
2. Каньон Антилопы, США
Магическое и таинственное место, созданное причудливой фантазией природы.
3. Алгарве, Португалия
Центр португальского туризма.
4. Водопад Виктория, Замбия
Веселая радуга в туманной оболочке водопада.
5. Ле Морн, Маврикий
Небольшой одинокий остров с зелеными насаждениями в водах океана.
6. Бавария, Германия
Ровная дорога, убегающая в зимние равнины.
7. Йосемити, США
Горная река с зеркальной поверхностью.
8. Брайс Каньон, США
Бог солнца Ра опускает свои последние яркие лучи в горных склонах.
9. Лаго Ди Брайес, Италия
Изумрудное озеро посреди Альпийских гор.
10. Алькасар, Испания
Вид королевского замка изнутри.
11. Алгарве, Португалия
Побережье изрытое частыми землетрясениями.
12. Венеция, Италия
Романтику старинного города передает водный канал, старые улочки и гондолы.
13. Брайс Каньон, США
Огромное количество известняковых ваяний, сотворенных матушкой природой.
14. Йосемити, США
Человек, стоящий на краю утеса, кажется маленькой букашечкой, в таком огромном неопознанном мире.
15. Занзибар, Танзания
Белоснежный Индийский океан с одинокой лодкой и путницей.
16. Ландманналаугар, Исландия
Турист на краю горы.
17. БАД-Гаштайн, Австрия
Бассейн с термальной водой и снежные горы с подъемниками смотрятся сказочно и необычно.
18. Бавария, Германия
Дерево в снегу.
19. Каньон Антилопы, США
Интересное сочетание красно-рыжих стен каньона.
20. Екюльсаурлоун, Исландия
Летящий снег под сильными порывами ветра.
21. Гальштат, Австрия
Сказочный городок зажатый между Гольштатским озером и Альпами.
22. Ле Морн, Маврикий
Песчаный пляж с пальмами.
23. Соссусфлей, Намибия
Пустыня выжжена солнцем и иссушена ветрами.
24. Соссусфлей, Намибия
Разных размеров песчаные холмы, сотворенные не человеком.
25. Водопад Виктория, Замбия
Потоки шумящего водопада стремительно падают вниз.
По материалу сайта boredpanda.com
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