25 фотографий удивительных мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Самые сокровенные и живописные места.

1. Озеро Брайес, Италия

Дорога в подводное царство.

2. Каньон Антилопы, США

Магическое и таинственное место, созданное причудливой фантазией природы .

3. Алгарве, Португалия

Центр португальского туризма.

4. Водопад Виктория, Замбия

Веселая радуга в туманной оболочке водопада.

5. Ле Морн, Маврикий

Небольшой одинокий остров с зелеными насаждениями в водах океана.

6. Бавария, Германия

Ровная дорога , убегающая в зимние равнины.

7. Йосемити, США

Горная река с зеркальной поверхностью.

8. Брайс Каньон, США

Бог солнца Ра опускает свои последние яркие лучи в горных склонах.

9. Лаго Ди Брайес, Италия

Изумрудное озеро посреди Альпийских гор .

10. Алькасар, Испания

Вид королевского замка изнутри.

11. Алгарве, Португалия

Побережье изрытое частыми землетрясениями.

12. Венеция, Италия

Романтику старинного города передает водный канал, старые улочки и гондолы.

13. Брайс Каньон, США

Огромное количество известняковых ваяний, сотворенных матушкой природой.

14. Йосемити, США

Человек, стоящий на краю утеса , кажется маленькой букашечкой, в таком огромном неопознанном мире.

15. Занзибар, Танзания

Белоснежный Индийский океан с одинокой лодкой и путницей.

16. Ландманналаугар, Исландия

Турист на краю горы.

17. БАД-Гаштайн, Австрия

Бассейн с термальной водой и снежные горы с подъемниками смотрятся сказочно и необычно.

18. Бавария, Германия

Дерево в снегу.

19. Каньон Антилопы, США

Интересное сочетание красно-рыжих стен каньона

20. Екюльсаурлоун, Исландия

Летящий снег под сильными порывами ветра.

21. Гальштат, Австрия

Сказочный городок зажатый между Гольштатским озером и Альпами.

22. Ле Морн, Маврикий

Песчаный пляж с пальмами.

23. Соссусфлей, Намибия

Пустыня выжжена солнцем и иссушена ветрами.

24. Соссусфлей, Намибия

Разных размеров песчаные холмы, сотворенные не человеком.

25. Водопад Виктория, Замбия

Потоки шумящего водопада стремительно падают вниз .