Почему опытные хозяйки хранят кроссовки в морозилке

Кроссовки – это красиво, удобно и универсально. Их можно надеть на прогулку, на работу и даже на свидание – обувь везде будет уместной. Однако, если слишком часто их носить, внутри будет накапливаться влага, а вместе с ней и бактерии, которые вызывают неприятный запах. Novate.ru рассказывает, как можно решить эту проблему без стирки.

Как работает заморозка?

Этапы и правила заморозки

Альтернативы

Еще несколько правил

К сожалению, далеко не всю обувь можно стирать. А если и можно, то не слишком часто. Возникает вопрос: как тогда избавиться от неприятного запаха пота, который появляется внутри после длительной носки или жаркого дня? Ответ – ниже.Поставьте кроссовки в морозилку.Наверняка вы слышали о том, что американский бренд Levi's, производящий джинсы, советует не стирать их, а замораживать. Считается, что так можно избежать выцветания и деформации ткани. Как насчет того, чтобы поступить точно таким же образом с кроссовками?Рассказываем, почему это сработает. На наших стопах расположено большое количество потовых желез. Вопреки распространенному мнению, влага не имеет запаха, однако она создает идеальную среду для размножения бактерий. Они расщепляют пот, частички кожи и провоцируют появление того самого неприятного аромата, который часто не исчезает даже после стирки.Низкие температуры способны замедлить работу вредных микроорганизмов, поэтому эксперты рекомендуют хранить кроссовки в морозилке. Конечно, полностью устранить бактерии таким способом не получится, и стерилизация не будет стопроцентной, однако обувь будет гораздо меньше пахнуть.Кроссовки нужно предварительно почистить.Чтобы не навредить обуви, а также добиться максимального результата, важно соблюдать несколько правил и этапов. Для начала нужно очистить кроссовки от пыли и грязи, протереть внутреннюю поверхность чистой тряпкой. Далее полностью высушите обувь при помощи сушилки или просто поставьте на подоконник, предварительно открыв окно. Если положить в морозилку влажные кроссовки, можно повредить материал.Когда вы подготовите обувь, положите ее в плотный пакет или герметичный контейнер. Отправлять кроссовки «без защиты» в морозилку не рекомендуется – материал может впитать запах продуктов, лежащих по соседству. Оставьте обувь в холодильнике на 6-8 часов или на ночь, а по истечении времени достаньте и дайте согреться при комнатной температуре. Благодаря такой обработке запах станет менее выраженным или даже полностью исчезнет – все зависит от его изначальной интенсивности.Обратите внимание, что далеко не все кроссовки можно класть в морозилку – все зависит от материала. Так, например, синтетика и текстиль хорошо переносят воздействие низких температур, а вот кожаные и замшевые изделия могут деформироваться. Их лучше обрабатывать специальными дезодорирующими средствами, а также регулярно проветривать.Вынесите кроссовки на улицу.Кроме морозилки, есть и другие способы «обеззаразить» обувь. Например, зимой кроссовки можно оставлять на несколько часов на балконе. Этого времени хватит для того, чтобы снизить активность бактерий. Летом для дезинфекции можно использовать солнечные лучи. Да-да, ультрафиолет также обладает бактерицидными свойствами. Однако не оставляйте обувь на улице или на подоконнике на длительный срок – если держать ее под солнечными лучами слишком долго, материал может испортиться.Используйте различные антисептические растворы, например, спиртовой раствор или хлоргексидин, которые продаются в аптеке. Смочите спонж любым из этих средств, обработайте внутреннюю часть обуви и дайте ей полностью высохнуть. После такой процедуры от бактерий, провоцирующих запахи, не останется даже следа.Насыпьте соду в кроссовки.Можно сделать натуральный нейтрализатор запаха, используя подручные средства. Идеальным вариантом станет сода. Это прекрасный сорбент, который быстро впитывает влагу и нейтрализует запахи. Возьмите старый носок, насыпьте в него две столовых ложки соды и положите в обувь на ночь. Утром достаньте и надевайте кроссовки.Еще одно эффективное подручное средство – чайные пакетики. В состав напитка входят дубильные вещества, которые нейтрализуют запахи и поглощают лишнюю влагу. Возьмите четыре пакетика и положите по две штуки в каждый кроссовок. Оставьте на ночь или даже на весь день, а затем оцените результат. Запах станет гораздо слабее.Не убирайте кроссовки сразу в обувницу – пусть проветрятся на полуКаждый день ставить обувь в морозилку – не вариант, поэтому важно иметь в арсенале еще несколько эффективных способов для борьбы с неприятным запахом.• Первое и самое главное – проветривайте кроссовки. Это не значит, что их нужно выносить на улицу – просто после носки оставляйте в прихожей на несколько часов, чтобы они полностью высохли. Только после этого можно убирать в шкаф.• Не ограничивайтесь одной парой кроссовок – купите сменную обувь, чтобы можно было чередовать. Так у каждого изделия будет время восстановиться между выходами.• Надевайте носки из натуральных тканей. Они намного лучше отводят влагу, чем синтетические, а потому помогают на дольше сохранить свежесть и приятный запах в кроссовках.Влажная среда внутри кроссовок – это не только причина появления неприятного запаха. Также она может спровоцировать грибковые заболевания кожи. Именно поэтому так важно контролировать состояние кроссовок, вовремя устранять влагу и проводить профилактические мероприятия. Грамотный уход за обувью, в том числе, использование натуральных адсорбентов и воздействие холодом, позволяет устранить запах, на дольше сохранить кроссовки в хорошем состоянии, а также сделать их безопасными для здоровья.