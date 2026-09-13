Как отмыть холодильник на раз-два

Отмойте холодильник от жира, плесени и неприятного запаха на раз-два! Главное — знать, какими средствами пользоваться для наилучшего результата.







Сам холодильник внутри предварительно промойте губкой с жидким хозяйственным мылом. Это уберёт основную часть загрязнений + частично удалит запахи пищи. Чтобы удалить абсолютно все неприятные запахи, после мойки мылом, протрите весь холодильник тряпкой, на которую налейте немного хлоргексидина.

Можно также перелить его в бутылочку с распылителем, чтобы средство экономно расходовалось и попало везде, где нужно. Оставьте холодильник высохнуть естественным образом. После этого абсолютно все неприятные запахи пропадут!Если на холодильнике образовалась плесень, то счистите её с помощью жёсткой щётки + белизны «гель» любой марки.А чтобы плесень вновь не появилась, в течение недели каждый день растирайте на ранее заражённом плесенью месте 1 каплю эфирного масла чайного дерева. Плесень больше не вернётся!Задняя стенка холодильника (решётка) регулярно загрязняется пылью, шерстью животных, жиром. Если вы её очистите, то заметите, что холодильник стал морозить гораздо лучше! Для этого возьмите сухой ёршик и счистите основную массу грязи. Сделать это ёршиком очень легко.Если где-то остались загрязнения, удалите их ёршиком, немного смочённым в воде, или губкой. Но именно сухой ёршик уберёт основную массу грязи и облегчит вам уборку!