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Простые факты о любви, которые мы слишком часто забываем

1. Мы всегда притягиваем именно такого человека в свою жизнь, которым являемся по сути сами. Если вас не устраивает ваше окружение, загляните в свою душу.

Простые факты о любви, которые мы слишком часто забываем

2. Что отдаем, то и получаем. Обращайтесь с партнером так, как вы хотели бы, чтобы он (-она) обращался с вами.

Простые факты о любви, которые мы слишком часто забываем

3. Все мы очень нуждаемся в любви. Любовь означает принятие, искренность, нежность, заботу, готовность отдавать и нести ответственность, надежность, бескорыстие, щедрость.

Простые факты о любви, которые мы слишком часто забываем

4. Все слова имеют силу. Словом можно исцелить, можно и убить. Следите за тем, что говорите.

Простые факты о любви, которые мы слишком часто забываем

5. Ревность — это страх одиночества, низкая самооценка и нелюбовь к себе. Доверие — это неотъемлемый элемент настоящей любви.

Простые факты о любви, которые мы слишком часто забываем

6. Говорите друг другу о своих желаниях, своем отношении и чувствах. Давайте знать своему партнеру, что вы его любите и цените. Никогда не бойтесь сказать «Я люблю тебя».

Простые факты о любви, которые мы слишком часто забываем

7. Любить — значит дарить часть себя, без оплаты и оговорок. Если вы хотите получить любовь, вам нужно только дарить ее. И чем больше вы дарите, тем больше получаете.

Простые факты о любви, которые мы слишком часто забываем

8. Прикосновение — это одно из самых мощных проявлений любви, укрепляющее взаимоотношения. Прикоснуться к человеку — означает прикоснуться к его душе.

Простые факты о любви, которые мы слишком часто забываем

9. Если мы любим кого-то, нужно дать ему свободу. Свободным принимать собственные решения, свободным жить так, как он хочет, а не так, как хотим мы. Каждому из нас нужно личное пространство.

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Простые факты о любви, которые мы слишком часто забываем

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