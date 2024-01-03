Секретный ингредиент, с которым квашенная капуста станет хрустящей, как из бочки

Как приготовить хрустящую и сочную квашенную капусту.
Осень и зима - время квашенной капусты. Она хороша и как закуска, и как гарнир к мясу, и как дополнение к винегрету. Квасить капусту - дело нехитрое, но не у всех хозяек получается справиться с ним на пятерку. Секрет хрустящей и сочной капусты - в правильной пропорции соли и еще одном специальном ингредиенте.
Выбирайте тугие приплюснутые вилки капусты.
Для квашенной капусты не нужно ничего, кроме капусты, моркови, соли и специй. Этот секрет знали еще наши бабушки, не помешает взять его на вооружение и современным хозяйкам. Тем более, что найти нужные специи не составит труда, скорее всего, они есть на вашей кухне.
Нашинкуйте капусту.
Натрите морковь на крупной терке.
Итак, для начала нужно выбрать подходящую капусту, отдавайте предпочтение поздним сортам, выбирайте сплюснутые тугие вилки. Нашинкуйте тонко необходимое количество (можно использовать специальную шинковку или обычный нож), подготовьте натертую на крупной терке морковь (на 1 кг капусты нужно 2-3 средних моркови).
На 1 кг капусты - 20 гр поваренной соли.
Мариновать капусту можно в обычной кастрюле, главное, подобрать посуду подходящего объема. Вначале обдайте ее изнутри кипятком, затем выложите слоями в нее капусту и морковь. Посыпайте овощи солью (на 1 кг капусты - 20 гр поваренной соли) и тмином, именно эта специя идеально подходит для квашенной капусты. Количество тмина - на ваше усмотрение.
Выложите капусту и морковь слоями в кастрюлю.
Утрамбуйте капусту рукой.
Когда выложите все овощи, утрамбуйте их, накройте влажной марлей или капустным листом, поставьте под гнет. При комнатной температуре такая капуста должна постоять 4-5 дней. Каждое утро снимайте марлю, стирайте под проточной водой, а саму капусту не перемешивайте, но делайте в общей массе отверстия при помощи вилки. Так капуста не задохнется и не скиснет.
Накройте капусту марлей.
Ежедневно проверяйте капусту, запуская к ней свежий воздух.
На пятый день квашенную капусту можно переложить в литровые банки и убрать в холодильник. Со временем ее вкус будет становится только лучше, так что ешьте постепенно, не опасаясь за хранение продукта. Кстати, если хотите еще более пикантный вкус, добавьте к капусте порезанное дольками яблоко или ягоды клюквы.
Квашенную капусту остается только разложить по банкам и хранить в холодильнике.
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