Внедорожник из СССР

ГАЗ-67 — полноприводный внедорожник советского производства. Главными особенностями были кузов упрощённого строения с отсутствующими дверьми (вместо них вырезы) и уникальная конструкция мостов. Разработкой транспорта занимался В.А. Грачёв. В основу авто он положил собственную разработку ГАЗ-64, использовал технические узлы от ГАЗ-М1. Советская армия использовала джип во время Великой Отечественной и Корейской войн.









Общая информация

История создания и развития

Появление модернизированного ГАЗ-67Б

Конструкция и характеристики

Ходовка

Рулевая тяга и тормоза

Шины

Кузов

Силовой агрегат

ГАЗ-67Б

Какой можно сделать вывод?