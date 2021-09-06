Внедорожник из СССР

ГАЗ-67 — полноприводный внедорожник советского производства. Главными особенностями были кузов упрощённого строения с отсутствующими дверьми (вместо них вырезы) и уникальная конструкция мостов. Разработкой транспорта занимался В.А. Грачёв. В основу авто он положил собственную разработку ГАЗ-64, использовал технические узлы от ГАЗ-М1. Советская армия использовала джип во время Великой Отечественной и Корейской войн.
Общая информация
Военные между собой называли транспорт «козёл» или «козлик». За 10 лет выпуска (1943-1953) на заводе собрали около 93 тысяч экземпляров. Низкий уровень выпуска наблюдался до конца войны. За это время с конвейера сошло 6 тысяч машин. Это десятая часть от объёма поставляемых автомобилей от других стран в рамках военной поддержки.
Наибольшую популярность получила модификация с индексом «Б». После окончания ВОВ её использовали в армии, МВД, МГБ и хозяйственных отраслях (в сельском хозяйстве, лесной промышленности и геологической разведки). Инженеры Горьковского автомобильного завода выпустили на базе техники несколько разновидностей узкой специализации.
История создания и развития
Появление классической версии
В конце сентября 1942 года руководство горьковского предприятия утвердило план, по которому Грачёву требовалось провести глобальную доработку 64-й модели. Команда под его руководством приступила к работе в феврале следующего года. Лучшие специалисты ГАЗ несколько месяцев трудились над разработкой первого опытного образца.
Первые три экземпляра имели немало дефектов, основным из которых стала узкая колея. Это сказывалось на проходимости. В мае 1943 года инженеры провели глобальную доработку, приведя ширину колеи к необходимому значению. Для этого пришлось доработать раму ГАЗ-67, внести поправки в корпус и сменить крепление глушителя.
В конце июля 1943 года на заводе впервые упомянули ГАЗ-67 Б, собрав шасси нового поколения. В скором времени дополнительную букву в названии упразднили. Её вернули модернизированной версии внедорожника через год. Окончательную модель собрали в августе. Заводские испытания проходили осенью. В ходе них джип прошёл все инстанции с удовлетворительными результатами.
Всего транспорт, экипированный пушкой ЗИС-3, прошёл 2 200 километров. Тестирование проходило по асфальтированной и грунтовочной дорогам, а также по бездорожью. По результатам испытаний конструкторы поняли, что использовать автомобиль с пушкой на борту — плохая идея. Серьёзных дефектов в устройстве не выявили, но требовалось внесение некоторых доработок.
Первое авто на конвейере собрали 23 сентября 1943 года. За пару недель специалисты отработали производственный процесс, собрав 10 машин. В последующие месяц темпы наращивались. К концу 43-го года из стен цеха выехало 718 машин. В конце 1945 года общее количество собранных экземпляров находилось на отметке 6 тысяч.
Появление модернизированного ГАЗ-67Б
В начале 44-го года инженеры продемонстрировали руководству предприятия улучшенный вариант, который получил индекс «Б». В течение пяти месяцев техника проходила полигонные испытания, на которых проехала около 20 тысяч километров в различных условиях. Результаты тестирований настолько понравились военным начальникам, что они отдали приказ о незамедлительном развёртывании массового производства новой модели.
Первый год «Б» не фигурировала в официальной документации, поэтому название носило только внутризаводской характер. До конца 40-х годов многие солдаты путали 67 и 64 модели военного внедорожника. Долгое время они полагали, что стандартная версия ГАЗ-67 — это модернизированный вариант ГАЗ-64 с улучшенными мостами и увеличенной шириной колеи. Широкую популярность благодаря модификации «Б» транспорт получил к концу 40-х годов.
Конструкция и характеристики
ГАЗ-67 технические характеристики:
ГАЗ-67 технические характеристики:
Длина — 3,4 м;
Ширина — 1,7 м;
Высота — 1,7 м;
Дорожный просвет — 23 см;
Вес — 1,3 т;
Объём силового агрегата — 3,28 л;
Мощность силовой установки — 54 лошадиных силы при 2,8 тысячах оборотах;
Максимальная скорость — 90 км/ч.
Ходовка
Подкапотную аэродинамику транспорта улучшили за счёт внедрения вытяжных щелей. Их разместили на задней части капота. Базу укоротили на 755 миллиметров (если сравнить с ГАЗ-61). Благодаря этому из устройства исключили промежуточный карданный вал. Открытый карданный вал, находящийся спереди, дополнили шарнирами на игольчатых подшипниках.
Проходимость увеличили за счёт использования в переднем мосту четырёх четверть-эллиптических рессор. Из-за этого появились недостатки: частые поломки листов (из-за неравномерного распределения нагрузки) и низкий уровень боковой жёсткости. Рессоры ГАЗ-67 получили новые резьбовые пальцы и втулки. Это улучшило устойчивость машины на прямой дороге.
Короткая база и особая конструкция мостов на первых опытных образцах привели к сильному галопированию. Оснастив подвеску мощными гидравлическими амортизаторами, недостаток был устранён. До 1951 года применялись амортизаторы одностороннего действия, которые обладали малой прочностью и низкой эффективностью. С 1951 по 1953 года внедорожники оснащались амортизаторами двустороннего действия.
Задние рессоры разместили над кожухами моста. Консольные кронштейны выступали в роли опоры на раму. Благодаря такому решению удалось увеличить клиренс и позволило отказаться от стабилизатора поперечной устойчивости. Все основные комплектующие передней подвески усилили.
Рулевая тяга и тормоза
Рулевая тяга была прямой, её поместили перед балкой переднего моста. Из-за отсутствия изгибов она получилась жёсткой, но более уязвимой от фронтальных ударов. Наклон руля ГАЗ-67 составлял 10,27 градусов, что для того времени было много (на качестве управляемости это не сказывалось).
Тормоза тросового типа на всех колёсах работали от механического привода. Для повышения эффективности в тормозную систему добавили жёсткий раздаточный вал. Для активации тормозов водитель использовал педаль или ручной рычаг. Уравнители в устройство не добавили, чтобы увеличить запас рабочего ресурса.
Шины
Покрышки с грунтозацепами вида «расчленённая ёлка» взяли с предыдущего поколения. С помощью них техника чувствовала себя уверенно на бездорожье и грунте. Производством шин специально для горьковских разработок занималось ярославское предприятие. Кризис в военные годы сказался на выпуске покрышек, поэтому некоторые ГАЗ-67 оснащали колёсами от М1. Их главным недостатком был шоссейный рисунок протектора (это ухудшало проходимость по бездорожью).
Кузов
Кузов был открытым. Транспорт вмещал в себя до четырёх человек. Переднее сиденье разделили, заднее сделали совмещённым. Задние крылья сконструировали так, чтобы на них могли размещаться ещё два солдата. Если экипажу не требовалась дополнительная помощь, к крыльям крепились ящики для перевозки оружия и боеприпасов. Двери отсутствовали. В непогоду кузов и дверные проёмы закрывали специальным тентом.
Лобовое стекло крепилось к рамке, которая откидывалась вперёд или фиксировалась в горизонтальном положении. С водительской стороны имелся стеклоочиститель. При сборке кузова использовали плоские или гнутые в одной плоскости формы коробчатой конструкции. Дизайн передней части перенят от горьковского «АА».
Ширина колеи составляла 1 445 миллиметров. Иногда в производстве происходили сбои, из-за чего она могла увеличиваться до 1 460 мм. Прочность рамы повысили за счёт установки лонжеронов с закрытым профилем. Передний бампер выступал за пределы корпуса на 40 мм. Это позволило исключить появление трещин в наиболее нагруженных местах рамы.
Силовой агрегат
Двигатель ГАЗ-67 развивал 54 лошадиные силы при 2,8 тысячах оборотах. При 1,4 тысяче оборотов достигался наибольший крутящий момент — 18 кгс/м. Мотор работал вкупе с инновационным в те годы карбюратором К-23. Его конструкцию лишили пневматического экономайзера. Точность регулировки стала выше. Слева от силовой установки находился воздушный фильтр. С помощью длинного патрубка он соединялся с карбюратором.
Основной бензобак на 43 литра располагался перед лобовым стеклом. Под сиденьем водителя находился дополнительный топливный бак, вмещавший в себя 33 литра бензина.
В 67-й модели имелось минимальное количество электрооборудования и приборов. За основу брались приборные панели от М1 и ММ с удалением индикаторов масла и температуры охлаждающей жидкости.
ГАЗ-67Б
Основной задачей инженеров при создании новой модификации было увеличение срока годности основных технических узлов:
Установили новые подшипники скольжения «Уайт». Они отличались высокой прочностью, повышенным запасом рабочего ресурса, выдержкой ударных нагрузок;
Ступицы передних колёс получили усиленное крепление подшипников;
Карданный вал оснастили новыми уплотнителями шпиц;
На всех креплениях передних рессор стремянки заменили усиленными сквозными болтами.
Многие технические агрегаты до конца 50-х годов использовали на других горьковских лёгких внедорожниках. Двигатель ГАЗ-67Б получил улучшенный распределитель, который соединялся со свечами посредством высоковольтных кабелей, покрытых изоляционным материалом.
В последующие годы устройство дополняли улучшенными элементами, унифицированными с новых разработок ГАЗ. В 1948 году привычную решётку радиатора сменили штампованной с семью вертикальными прорезями.
Какой можно сделать вывод?
ГАЗ-67 — легендарный внедорожник СССР, который в свои годы имел инновационную конструкцию. Высокое качество подтверждается долгим производством (10 лет) и большим количеством собранных экземпляров (около 93 тысяч). Некоторые чертежи техники в наши дни можно найти в архивах Горьковского автомобильного завода.
В период ВОВ джип часто использовали в разведовательных операциях. После окончания войны ему нашли применение во многих сферах, включая народное хозяйство. До 2017 года сохранилось немного машин. Редкие модели можно встретить на военных выставках или в частных коллекциях. После войны на базе ГАЗ-67 специалисты НАМИ разрабатывали амфибию.
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