10 небожителей Голливуда, начинавших карьеру с должности прислуги

Не все становятся знаменитыми, впервые очутившись на съемочной площадке, многим приходилось в перерывах между съемками трудиться в качестве официантов, продавцов или даже прислуги у более успешных коллег. Мы предлагаем вам подборку знаменитостей, которые начинали свою карьеру именно с должности помощников и прислуги, пока сами не стали звездами.







Ким Кардашьян

Стилист Пэрис Хилтон







Дженнифер Лопес

Ассистентка Джанет Джексон.



Дженнифер Лопес родилась и выросла в Бронксе, небогатом районе Нью-Йорка в семье пуэрториканцев Гваделупе Родригес и Дэвида Лопеса. Дженнифер провела детство на одной из улиц, заполучивших себе дурную славу — Black Rock Avenue. Лопес получила среднее образование в католической школе для девочек. Также она с детства занималась пением и хореографией в специализированном заведении.



После окончания учёбы Лопес устроилась в юридическую контору, где работала днём; по ночам она выступала в ночных клубах. Первым успехом в её карьере танцовщицы было место на подтанцовке у группы New Kids on the Block. После этого Дженнифер танцевала у многих исполнителей, в их числе Джанет Джексон и Марк Энтони.







Дженнифер Энистон



Когда девочке было 9 лет, её родители развелись. Она осталась с матерью, но часто ездила к отцу в Лос-Анджелес, где Джон Энистон играл одну из главных ролей в сериале «Дни нашей жизни». В 11 лет Дженнифер начала играть в драматическом кружке школы Рудольфа Штайнера. Своё профессиональное обучение она продолжила в 1987 году в нью-йоркской школе искусств LaGuardia, после окончания которой приняла участие в нескольких бродвейских постановках. В этот период Энистон также подрабатывала курьером и занималась телефонным маркетингом. Однако сейчас Дженнифер – успешная актриса, фильмы с которой выходят почти каждый год.







Рене Зеллвегер

Официантка



Рене несколько раз пыталась покорить Голливуд, но все ее попытки были тщетными. Роли попадались эпизодические, и за те крохи, что за них давали, прожить было трудно. Поэтому Рене между съемками подрабатывала официанткой в местной забегаловке. Она до сих пор вспоминает, как иногда от усталости засыпала прямо в автобусе, из-за чего пропускала свою остановку и возвращалась домой пешком.







Ума Турман

Посудомойка



Актёрская карьера Умы заладилась не сразу. Приехав в Нью-Йорк, Ума работала посудомойкой и пыталась пробиться в фотомодели. По-настоящему её заметили только после эпизодической роли в фантастическом фильме Терри Гильяма «Приключения барона Мюнхгаузена».







Рассел Кроу

Официант



Рассел Кроу родился 7 апреля 1964 года в Веллингтоне (Новая Зеландия) в семье Алекса и Джоселин Кроу, став вторым ребёнком в семье после старшего брата Терри Кроу. Когда Кроу исполнилось 4 года, семья переехала в Сидней. В возрасте 5 лет он появился в одном из эпизодов австралийского телесериала «Spyforce», продюсером которого был крёстный отец его матери.

Когда Расселу было 14 лет, семья снова вернулась в Новую Зеландию, где поселилась в пригороде Окленда. Основным доходом семьи в то время был недорогой ресторан «Летающий Кувшин», где они были одними из совладельцев. Кроу оставил школу, чтобы иметь возможность финансово помогать семье.







Эванджелин Лилли

Стюардесса



Перед тем, как покинуть город Форт-Саскачеван в возрасте десяти лет, Эванджелин успела поменять три школы. С 14 лет она была волонтером в организациях, помогающих детям; в 18 отправилась в филиппинские джунгли в составе миссионерской группы, жила там в травяной хижине, побывала в четырнадцати странах мира. Лилли — бывшая стюардесса компании «Royal Aviation», и вследствие этого очень хорошо владеет французским языком.







Николь Кидман

Массажистка



С четырёх лет Николь начала заниматься балетом. Увлечение танцами привело в Австралийский театр для молодёжи, а затем в Театр Филип Стрит, где будущая актриса также совершенствовалась в вокальном искусстве и изучала историю театра. Николь продолжила образование в женской средней школе Северного Сиднея, однако вскоре ей пришлось оставить учёбу: мать Николь заболела раком груди, и девушка была вынуждена всецело посвятить себя семейным заботам, в то время как мать проходила терапию и восстанавливалась после болезни. Николь пошла на курсы массажа – это было единственное, на что хватило денег. После прохождения курсов она работала в две смены, чтобы обеспечить матери полноценное лечение. К счастью, через пару лет мать Николь пошла на поправку и будущая звезда снова решила двигаться вперед по карьерной лестнице, но уже в качестве актрисы.







Рэйчел МакАдамс

Кассир в МакДональдсе



Рэйчел Макадамс может и имеет талант актрисы, но до того как стала сниматься на большом экране, целых три года работала на золотые арки. Сама про себя актриса говорит: “Не знаю почему они держали меня, я представляла из себя что-то вроде мечтателя и лодыря. Возможно меня не выгнали за дружелюбный голос, приветствовавших посетителей ресторана быстрого питания.”







Аль Пачино

Посыльный



Учёба была малоинтересна для Альфредо и он завалил почти все экзамены, кроме английского. В 17 лет его отчислили из школы. Мать была недовольна таким поворотом событий, они поссорились, и Альфредо ушёл из дома. Он работал на низкооплачиваемых работах, в том числе был посыльным, официантом, уборщиком, почтальоном, и всё это только для того, чтобы заработать на продолжение своего актёрского образования.



