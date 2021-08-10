Польза пива

«Пейте пиво пенное — будет жизнь отменная!» Оказывается, в этом утверждении есть немалая доля истины. Существует много научно обоснованных причин пить пиво. А в этом выпуске вы найдете целый десяток аргументов в пользу пенного напитка.











1. Пиво продлевает жизнь.

2. Пиво помогает похудеть.

3. Пиво помогает бороться с раком.

4. Пиво помогает мозгу нормально работать.

5. Пиво на самом деле не дарит «пивной» живот.

6. Пиво может избавить вас от камней в почках.

7. В пиве меньше калорий, чем в обезжиренном молоке или апельсиновом соке.

8. Пивной хмель защищает от болезни Альцгеймера.

9. В пиве полно витаминов.

10. Пиво укрепляет кости.