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Кореянка создаёт оптические иллюзии на теле при помощи косметики и акварели


Кореянка создаёт оптические иллюзии на теле при помощи косметики и акварели

«Люди живут в иллюзиях», - говорит корейская художница Дэйн Юн (Dain Yoon). «Они видят всё по-своему. Субъективно». Эти разные точки зрения делают мир сложным, а иногда и запутанным. Как и многие художники до неё, Юн предпочитает выражать эту концепцию посредством искусства, за исключением того, что все свои работы она создаёт на коже людей, используя тела как холст.

День и ночь. Автор: Dain Yoon.

День и ночь. Автор: Dain Yoon.

 

Не так давно Юн стала настоящим мастером иллюзий, поразив пользователей сети Интернет изумительным боди-артом, который завораживает с первых же минут своим техническим исполнением и оригинальностью образов. Сочетая макияж и акварель, она создаёт восхитительные сюрреалистические картины на руках, лицах, телах и окружающей среде, включая некоторые предметы. Работая исключительно «живыми» способами, девушка быстро развеяла миф о том, что созданные ею портреты – ничто иное, как Photoshop.
Вверх-ногами или с ног на голову. Автор: Dain Yoon.

Вверх-ногами или с ног на голову. Автор: Dain Yoon.

 
Двойственность. Автор: Dain Yoon.

Двойственность. Автор: Dain Yoon.

 

Многогранность и сложность человеческой сущности ключевой аспект творчества Юн. И то, как она мастерски отражает противоречивые эмоции, личностные качества и точки зрения в своих сложных работах, не перестаёт удивлять и восхищать большинство людей, в том числе и профессиональных художников.
Сам же автор говорит о том, что даже нелепая мелочь в обычной жизни может стать источником вдохновения, но если что-то и выбирать из собственной рутины, то она однозначно отдаёт предпочтение фильмам, которые не только искажают её взгляды, а и помогают их воплотить в захватывающую визуальную реальность.
Капли. Автор: Dain Yoon.

Капли. Автор: Dain Yoon.

 
Чаепитие. Автор: Dain Yoon.

Чаепитие. Автор: Dain Yoon.

 

Помимо основных концепций своей работы, Юн также руководствуется формальными аспектами западного искусства. В частности, она придерживается иллюзорного творчества, благодаря которому 2D-рисунки оживают и выглядят так, как будто они вот-вот сойдут со страницы, но в данном случае страницей служит кожа.
Без лица. Автор: Dain Yoon.

Без лица. Автор: Dain Yoon.

 
Глаз много не бывает. Автор: Dain Yoon.

Глаз много не бывает. Автор: Dain Yoon.

 

Для того, чтобы прослыть известным и понравиться публике, не обязательно владеть графическими редакторами и другими «колдовскими» методами, которыми проще всего привлечь к себе внимание. Можно пойти более трудной и тернистой дорожкой, что, как известно, приводит к творческому Олимпу. Именно этим путём и пошла Юн, не став зацикливаться исключительно на обработке фото и двинувшись дальше, перейдя совершенно на другой рубеж.
Руки. Автор: Dain Yoon.

Руки. Автор: Dain Yoon.

 
Время. Автор: Dain Yoon.

Время. Автор: Dain Yoon.

 

Удивительно, но с помощью всего лишь кистей она может сотворить настоящее чудо: здесь вам и рисунки а-ля Ван Гог, безграничная и прекрасная абстракция, загадочные образы и традиционно русское мастерство – гжель. Каждая её работа состоит из тысячи мелких частичек. Ну кому ещё в голову могло бы прийти использовать собственное лицо не по прямому назначению, ещё и рисуя на нём кокетливые глаза с ресницами? Или же собственные волосы, которые в мгновении ока превращаются в интересные и оригинальные скульптуры. А потому Юн можно смело назвать новатором, не ищущим лёгких и банальных путей, шагающим только по ей понятной тропке творчества.
Отражение. Автор: Dain Yoon.

Отражение. Автор: Dain Yoon.

 
Телефон. Автор: Dain Yoon.

Телефон. Автор: Dain Yoon.

 
Абстракция. Автор: Dain Yoon.

Абстракция. Автор: Dain Yoon.

 

Мастерица показывает всему миру, что каждая женщина уже обладает всем, что необходимо, для того, чтобы создавать прекрасное. В ход идут не только маникюрные штучки, но и приспособления для макияжа, собственная кожа и даже волосы с ухоженными ногтями, которые могут стать яркими полотнами или акцентами, подчеркивающими и без того оригинальные и кружащие голову иллюзии.
Маскировка. Автор: Dain Yoon.

Маскировка. Автор: Dain Yoon.

 
Акварели. Автор: Dain Yoon.

Акварели. Автор: Dain Yoon.

 
Цветочные мотивы. Автор: Dain Yoon.

Цветочные мотивы. Автор: Dain Yoon.

 

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Кореянка создаёт оптические иллюзии на теле при помощи косметики и акварели

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Кореянка создаёт оптические иллюзии на теле при помощи косметики и акварелиПодписаться на мой Instagram
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