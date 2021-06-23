Кореянка создаёт оптические иллюзии на теле при помощи косметики и акварели

День и ночь. Автор: Dain Yoon.

Вверх-ногами или с ног на голову. Автор: Dain Yoon.

Двойственность. Автор: Dain Yoon.

Капли. Автор: Dain Yoon.

Чаепитие. Автор: Dain Yoon.

Без лица. Автор: Dain Yoon.

Глаз много не бывает. Автор: Dain Yoon.

Руки. Автор: Dain Yoon.

Время. Автор: Dain Yoon.

Отражение. Автор: Dain Yoon.

Телефон. Автор: Dain Yoon.

Абстракция. Автор: Dain Yoon.

Маскировка. Автор: Dain Yoon.

Акварели. Автор: Dain Yoon.

Цветочные мотивы. Автор: Dain Yoon.