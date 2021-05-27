7 безобидных вещей, которые нельзя вывозить в багаже

Каждая страна вводит свои определенные таможенные правила, которые устанавливаются, исходя из политических, социальных и культурных реалий государства.

И если одни запреты на ввоз или вывоз отдельных предметов довольно известны, то некоторые правила оказываются настолько неочевидными, что туристы зачастую нарушают их просто по незнанию. Поэтому очень важно знать, что и в какие страны нельзя ввозить и вывозить.

1. Фото в купальнике

С откровенными фото стоит быть осторожным.

Конечно, каждый из нас хочет оставить приятные воспоминания об отпуске, поэтому нередко предпочитает сделать хотя бы красивое селфи в бикини, а лучше полноценную фотосессию. Однако оказывается, что не везде такое решение не будет иметь последствий. Так, в исламских странах таможенная служба может посчитать отдельные фотографии слишком откровенными. Среди стран с подобным запретом - Иран и Мальдивы.

На общественном пляже Мальдив в бикини не появляться.

В данных государствах действуют строгие ограничения: носить бикини разрешается исключительно на частных пляжах. Если же турист отправляется на общественный пляж, то ему стоит выбрать одежду, которая будет закрывать ноги и плечи. За нарушение данного запрета наказание довольно строгое: штраф в размере около тысячи долларов или даже тюремное заключение, если власти посчитают фотографии слишком откровенными и провокационными.

2. Поддельные брендовые вещи

Вывоз подделок в столицах моды не потерпят.

Многие совмещают поездку за границу с другим приятным занятием - шопингом. Однако и в этом незатейливом деле не все так просто: например, в Италии и Франции необходимо быть осторожными и следить за ярлыками на одежде, которую покупаете. Все дело в том, что данные государства считаются столицами моды, поэтому нет ничего удивительного в том, что они пекутся о своей репутации: в этих странах экспорт поддельных брендов строго запрещен.

Проверяйте документы на вещи, чтобы избежать проблем.

В Италии за попытку вывести ненастоящие бренды могут оштрафовать на семь тысяч евро. Поэтому проводя время за шопингом в Милане и Париже, проверяйте у продавцов документы, свидетельствующие о подлинности товаров, а лучше приобретайте одежду исключительно в официальных бутиках.

3. Аксессуары из кожи

Аксессуары из натуральной кожи иногда также могут принести неприятности.

А вот в Бразилии или Вьетнаме запрещено экспортировать любые предметы, материалом для которых послужила кожа крокодила или страуса. Исключение составляют только те изделия из кожи, которые были приобретены в специальных сертифицированных магазинах. Однако вам нужно обязательно сохранить чек и другие документы, выданные в торговой точке, чтобы показать таможенникам и избежать наказания.

Выбирайте кошельки в Бразилии с осторожностью.

Данные ограничения распространяются на все государства, которые являются подписантами СИТЕС - Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Так, например, попытка вывезти кошелек из кожи крокодила из Бразилии может обернуться годом в тюрьме. Кроме того, необходимо быть внимательными с предметами, сделанными из панциря черепахи, перьев или слоновой кости.

4. Книги

Удивительно, но и книги могут стать причиной наказания.

Это кажется странным, но порой экспорт книг также может принести немало сложностей. Так, существует запрет на вывоз любых книг из Таджикистана; на Кубе печатные издания подлежат таможенной проверке - власти так убеждаются, что на них отсутствуют библиотечные штампы. А из Италии нельзя экспортировать книгу, возраст которой превышает полвека: она считается ценностью, поэтому такую вещь необходимо оформить специальным образом.

5. Лекарства

К вывозу лекарств нужно подходить со всей ответственностью.

Общие правила вывоза лекарств действуют в большинстве стран мира: упаковка должна быть плотно закрытой, названия — легко читаться, а также препараты можно вывозить только при наличии выписанного врачом рецепта на них.

Однако некоторые государства предъявляют более серьезные требования к вывозу лекарств. К примеру, китайские власти запрещают вывозит препараты, относящиеся к традиционной медицине, на сумму, превышающую 300 юаней (ко всем обязательно необходимо сохранить чеки). Если же стоимость будет превышена, таможенники могут признать это экспортом для будущей реализации за рубежом, за что законом предписано строгое наказание.

6. Монеты

Индийские монеты требуют специальных правил экспорта.

Монеты также нередко являются предметом ограничений для экспорта: так, например, из Индии нельзя вывозить монеты местной валюты: их возможно только продать или обменять. Однако следует помнить, что для переправки за границу любых денег, необходимо обязательно собирать весь пакет документов на них, чтобы не получить проблем на таможне.

7. Сувениры из Австралии

Сувениры из Австралии не так просты, как кажутся.

Австралия - страна во многом уникальная, в том числе и в вопросе экспорта отдельного списка предметов, считающихся национальным достоянием. Существуют четкие правила: если вы приобрели сувениры из кожи или меха кенгуру, то необходимо доказать, что они были куплены исключительно для личного пользования. Реализовывать такие предметы за границей запрещено.