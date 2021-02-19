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Как сделать так, чтобы в квартире всегда хорошо пахло

Есть семь простых способов добиться того, чтобы в доме всегда пахло свежестью.
Как сделать так, чтобы в квартире всегда хорошо пахло

Идеальный запах дома — тот, который вы не чувствуете, находясь внутри, но четко замечаете, стоит вам зайти в дом с улицы. Чтобы добиться этого, сначала необходимо устранить все потенциальные источники неприятных запахов.

1. Вскипятите воду


Простой и эффективный трюк: поставьте на огонь воду с кусочками цитрусовых, лавандой и мятой. Запах распространится по всему дому!

2. Придумайте свой аромат


В кипящую воду можно добавлять что угодно: палочки корицы, сушеные яблоки и другие ингредиенты, запах которых вам нравится.

Как сделать так, чтобы в квартире всегда хорошо пахло

3. Вовремя чистите сантехнику


Засоры в раковине часто становятся источником неприятного запаха на кухне. Самый эффективный способ борьбы с ним — это, конечно, своевременная чистка труб. Временно может помочь лимонное мыло: небольшой кусочек поместите в сливе, а затем включите воду.

4. Купите аромасвечи


Их необязательно зажигать, просто разместите свечи там, где это обычно не принято: в бельевом или платяном шкафу.
Как сделать так, чтобы в квартире всегда хорошо пахло

5. Заведите комнатные растения


Они не только украшают дом, но и очищают в нем воздух. Герань, жасмин, эвкалипт, гортензия, орхидея — огромный выбор ароматов на любой вкус.

6. Используйте автомобильный ароматизатор воздуха


Принцип тот же, что и в машине: прикрепите ароматизатор на решетку вентиляции.
При каждом дуновении воздуха, по дома будет разливаться приятный запах.

7. Испеките хлеб


Ничто не сравнится с ароматом свежей выпечки, и это дополнительный стимул включить духовку. Булочки с корицей или банановый хлеб — очень вкусные «ароматизаторы».

Как сделать так, чтобы в квартире всегда хорошо пахло
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