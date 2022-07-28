Игра на повышение: 9 привычек, которые помогут казаться (и стать!) умнее

9 повседневных привычек, которые помогут казаться (и стать!) умнее
Встречают по одежке, а провожают по уму. А будут ли вас провожать с ехидной усмешкой или искренним сожалением, что приходится прервать интересную беседу, будет зависеть от умения поддержать разговор и персональной харизмы. Конечно, моментально повысить уровень эрудиции или наверстать пять лет высшего образования невозможно. Но мы подскажем 9 секретов, которые помогут произвести впечатление интеллектуально подкованного человека. А заодно и вправду узнать немало нового и всегда иметь, что сказать.
9 повседневных привычек, которые помогут казаться (и стать!) умнее
Чтобы не ударить в грязь лицом во время беседы даже с незнакомым человеком и уметь поддержать любой разговор, не поленитесь сделать эти 9 советов своими полезными привычками.
Совет 1: следите за новостями
9 повседневных привычек, которые помогут казаться (и стать!) умнее
Нет, пересматривать вечерние выпуски на всех каналах или тратить большую часть рабочего дня на чтение онлайн СМИ – это лишнее. Но быть в курсе последних событий в мире – значит, всегда иметь в запасе минимум несколько тем для разговора. Подпишитесь хотя бы на 2-3 крупных издания и уделяйте по 10-15 минут в день на скроллинг новостной ленты. Со временем даже чтение заголовков превратится в высокоинформативное занятие.
Совет 2: следите за языком
9 повседневных привычек, которые помогут казаться (и стать!) умнее
Если вы хотите произвести приятное впечатление, важно не только то, что вы говорите, но и как вы говорите. Попросите знакомого с действительно грамотной речью (выпускники филфака, мы смотрим на вас!) проследить за вашим диалогом и отметить слабые места. Возможно, вы всё еще звОните, а не звонИте? Помните: ничто не снижает IQ на 30 пунктов в глазах окружающих быстрее, чем банальные речевые ошибки.
Совет 3: подготовка
9 повседневных привычек, которые помогут казаться (и стать!) умнее
Вы получили приглашение на званый ужин или вот-вот познакомитесь с родителями второй половинки? Уровень ответственности заставляет понервничать крепче, чем перед экзаменом. Но вспомнить студенческие годы будет очень даже кстати (только, если это не веселые истории о громких гулянках). Перед событием не поленитесь сделать «домашнее задание»: узнайте больше о будущих собеседниках, чем они занимаются, почитайте что-то связанное с их сферой деятельности. И не бойтесь аккуратно продемонстрировать свои познания. Людям приятно, когда ими интересуются. Даже более того: позитивное отношение делает собеседника умнее в их глазах. Только не переусердствуйте, чтобы не сойти за маньяка. Это жутко.
Совет 4: слушайте внимательно
9 повседневных привычек, которые помогут казаться (и стать!) умнее
Внимая человеку, которого искренне считаете интересным, вы многократно повышаете свои шансы узнать что-то новое. И откроем маленький секрет: большинство людей обожают, когда их слушают.
Совет 5: не бойтесь задавать вопросы
9 повседневных привычек, которые помогут казаться (и стать!) умнее
Логичное продолжение предыдущего пункта. Конечно, не так просто поддержать разговор о работе с нейрохирургом, если вы учитель музыки. Но не знать чего-то – это нормально. Зато задавать вопросы с искренним интересом – умно, познавательно и повышает уровень симпатии к вам.
Совет 6: проверка орфографии
9 повседневных привычек, которые помогут казаться (и стать!) умнее
Смело включайте эту функцию на всех устройствах. Досадные ошибки порой способны здорово подпортить впечатление во время переписки, особенно деловой. И, всё же, доверяй, но проверяй. Ведь иногда автокоррекция выдаёт такое…
Совет 7:говорите чётко и с выражением
9 повседневных привычек, которые помогут казаться (и стать!) умнее
Нет, переигрывать, будто вы читаете Есенина на вступительных в ГИТИС, не нужно. Но посмотрите на любого из великих ораторов: разве кто-то из них говорил монотонно или бубнил себе под нос?
Совет 8: следите за внешним видом
9 повседневных привычек, которые помогут казаться (и стать!) умнее
Казалось бы, по одежке только встречают. Но есть в психологии такое понятие, как «эффект ореола»: если вы хороши в каком-то важном для собеседника аспекте (а кто не ценит ухоженность, опрятность и стиль?), то в его глазах вы автоматически хороши и в других сферах. Так что чистая, со вкусом подобранная одежда и свежевымытые волосы парадоксально, но делают вас чуточку умнее. На силиконовые губы и нарощенные ногти в метр длинной правило не распространяется.
Совет 9: излучайте уверенность
9 повседневных привычек, которые помогут казаться (и стать!) умнее
Даже полная чушь, сказанная с максимальной уверенностью, заставит собеседника усомниться в своей правоте. И, всё же, не ленитесь проверять факты.
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