Колбаса, конфеты, бургеры: 7 небанальных блюд из картофеля

Спустя столетия после того, как картофель был завезён в Европу и Северную Америку, он представляет собой одну из важнейших составляющих мировой кухни и четвёртую по величине продовольственную культуру во всём мире (после кукурузы, риса и пшеницы). Сегодня благодаря обширным исследованиям и многовековой селекции, на всём земном шаре насчитывается более тысячи различных видов картофеля, а блюда с ним и вовсе пестрят своим разнообразием. В нашей подборке собраны одни из самых оригинальных рецептов, превосходящих по популярности даже жареную картошечку.
Польза
Оригинальные картофельные блюда. \ Фото: cdn.scrambledchefs.com.
Помимо крахмала, картофель содержит витамины, минералы и клетчатку. Он богат витамином С, который является антиоксидантом. В древности картофель был жизненно важным источником пищи, потому что витамин С предотвращал цингу. Другим важным питательным веществом, содержащимся в картофеле, является калий, электролит, который помогает в работе нашего сердца, мышц и нервной системы.
Картофельная кожура содержит клетчатку, которая важна для здоровья пищеварительной системы. Различные виды картофеля, особенно те, которые бывают других цветов, содержат больше питательных веществ, полезных для здоровья. В целом, чем темнее картофель, тем больше в нём содержится антиоксидантов.
Сладкий картофель - хороший источник витамина А, важного питательного вещества для иммунитета и здоровья глаз. Фиолетовый картофель богат антиоксидантами, в том числе антоцианами, которые могут предотвратить сердечные заболевания и рак, а также укрепить здоровье мозга.
1. Шашлык
Картофельный шашлык. \ Фото: i.pinimg.com.
Грибной, овощной, мясной, рыбный, из морепродуктов, и, конечно же, картофельный шашлык – то самое блюдо, перед которым сложно устоять.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера – 1 кг;
• Бекон – 300 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Перец чили хлопья – по вкусу;
• Масло оливковое или подсолнечное – опционально.
Шашлык из картошки. \ Фото: macheesmo.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Просушить и при желании можно очистить;
• Нарезать кружками средней толщины;
• В миске смешать масло с солью, смесь молотых перцев и хлопья чили;
• Выложить нарезанную картошку;
• Как следует перемешать;
• Оставить на пятнадцать-двадцать минут;
• Бекон нарезать слайсами средней толщины;
• Нанизать картофельные кружочки на шпажки, чередуя с ломтиками бекона (начинать следует от меньшего кружочка к большему и заканчивая меньшим, тем самым как бы собирая первоначальную форму корнеплода);
• Концы шпажек плотно закрыть фольгой;
• Выложить шашлычки на решётку;
• Запекать в разогретой до 200 градусов духовке примерно тридцать-тридцать пять минут;
• Подавать горячими со свежими овощами, зеленью или же с соусами, горчицей.
2. Пряный картофель
Пряный картофель. \ Фото: alekasgettogether.com.
Пряный картофель с ароматными специями и травами – прекрасная альтернатива магазинным чипсам.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера – 1 кг;
• Яйца – 1-2 шт;
• Тмин семена – по вкусу;
• Паприка молотая – по вкусу;
• Чеснок сушёный хлопья – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – опционально;
• Масло сливочное – опционально;
• Соль – по вкусу.
Картофель со специями. \ Фото: i.ytimg.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать дольками или соломкой средней толщины (можно кубиком среднего размера);
• Обжарить на раскалённом оливковом или подсолнечном масле до золотистого цвета со всех сторон;
• В миске смешать белки с солью, смесью молотых перцев, чесноком, тмином и паприкой;
• В получившейся массе замариновать картошку, тщательно перемешав и оставив на десять минут;
• После выложить с небольшим расстоянием друг от друга картофельные ломтики на противень, смазанный сливочным маслом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов на тридцать-тридцать пять минут;
• Подавать горячим;
• При желании можно посыпать свежей зеленью.
3. Бургеры
Картофельные бургеры. \ Фото: images.immediate.co.uk.
Сколь бы в мире не существовало вариантов бургеров, рано или поздно всегда найдётся новый рецепт, который порадует своим ярким насыщенным вкусным и необычным сочетанием ингредиентов. Впрочем, картофельный – отличный тому пример.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера – 2-3 шт;
• Яйцо – 1 шт;
• Мука – опционально;
• Молоко средней жирности – 0,5 стакана;
• Дрожжи сухие – 1 ч.л;
• Мякоть говяжья – 200-250 г;
• Лук белый среднего размера – 1 шт;
• Лук фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Огурцы маринованные среднего размера – 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Сыр твёрдых сортов – опционально;
• Сметана – опционально;
• Горчица – по вкусу;
• Листья салата – для подачи;
• Лимон – 1 шт.
Домашние бургеры. \ Фото: chocolatecoveredkatie.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Отварить в слегка подсоленной воде;
• Перебить до состояния пюре;
• В ёмкости смешать молоко с дрожжами, солью, сахаром и смесью молотых перцев;
• Перемешать до однородной массы и до полного растворения дрожжей;
• После соединить с картофельным пюре;
• Добавить муку и замесить тесто;
• Хорошенько вымесить;
• Оставить на час в тёплом месте;
• Сформировать два картофельных хлебца круглой формы;
• Смазать яйцом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на пятнадцать-двадцать минут;
• Белый лук очистить;
• Произвольно нарезать;
• Говяжью мякоть нарезать кусочками средней величины;
• Смешать с луком и пропустить через мясорубку с крупной сеткой;
• Посолить и поперчить;
• Хорошенько перемешать;
• Сформировать две равномерные котлеты круглой формы;
• Обжарить до румяного цвета со всех сторон;
• Фиолетовый лук очистить;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• В миске смешать сметану с горчицей, лимонным соком, солью, сахаром и смесью молотых перцев;
• В получившемся маринаде замариновать кольца лука;
• Булочки разрезать на две равные части;
• Аккуратно смазать смесью, в которой мариновался лук;
• Затем выложить листья салата, сверху котлету, луковые кольца и нарезанные кружками средней толщины огурцы;
• Посыпать тёртым сыром (лучше всего натереть на крупной тёрке);
• Накрыть второй половинкой булочки;
• Подать к столу.
4. Конфеты
Картофельные конфеты. \ Фото: i.pinimg.com.
Картофель – поистине универсальный продукт, из которого можно приготовить блюдо на любой вкус, в том числе и конфеты. Да-да, сладкие шоколадно-картофельные конфеты, которые за считанные секунды разлетаются со стола.
Ингредиенты:
• Картошка – 0,5 кг;
• Масло сливочное – опционально;
• Пудра сахарная – опционально;
• Ванильный сахар – 1 пакетик (10-15 г);
• Шоколад горький (не менее 80%) – 2-3 плитки;
• Ядра грецких орехов – 1,5 большие горсти;
• Лимоны – опционально.
Конфеты из картошки. \ Фото: blog.cookaround.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Отварить до полной готовности;
• Слить лишнюю жидкость;
• Добавить сливочное масло;
• Перебить до состояния густого пюре;
• Протереть пюре через мелкое сито;
• Смешать с ванильным сахаром и сахарной пудрой (примерно 1 неполный стакан);
• Добавить лимонную цедру (одного-двух лимонов);
• На водяной бане растопить шоколад;
• Часть соединить с картофельной массой;
• Хорошенько перемешать;
• Сформировать конфеты круглой формы, размером с грецкий орех или перепелиное яйцо;
• Обвалять в шоколаде и дроблённых грецких орехах (дробить до состояния мелкой крошки);
• Выложить в контейнер с герметичной крышкой;
• Отправить в холодильник на пару часов или в морозильную камеру на пятнадцать-двадцать минут;
• Подавать конфеты с чаем или кофе.
5. Колбаса
Картофельная колбаса. \ Фото: ottossausage.com.
Нет ничего вкуснее румяной, ароматной и сочной домашней колбаски. Исключением не стала и картофельная колбаса, которая идеально подходит для бутербродов и в качестве гарнира к различным блюдам.
Ингредиенты:
• Картошка – 1 кг;
• Лук белый крупный – 2 шт;
• Сало с мясной прослойкой – 300 г;
• Соль – по вкусу;
• Коньяк – 3 ст.л;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кориандр – по вкусу;
• Лавровый лист – 2-3 шт;
• Уксус – опционально;
• Мускатный орех молотый – по вкусу;
• Сода – 1 ч.л;
• Кишки свиные очищенные – 1 м;
• Масло подсолнечное – опционально.
Домашняя колбаса. \ Фото: tasteofartisan.com.
Способ приготовления:
• В глубокой кастрюле смешать уксус с солью, смесью молотых перцев, кориандром, мускатным орехом, содой и лавровым листом;
• Кишки вымыть под холодной проточной водой;
• Выложить в кастрюлю;
• Оставить на час-полтора;
• Сало нарезать небольшими кусочками;
• Обжарить на сухой сковороде до состояния шкварок;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить до золотистого цвета на той же сковороде, где жарилось сало;
• Смешать со шкварками;
• Слегка перебить блендером;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Отжать лишнюю влагу;
• Смешать с луком и шкварками;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Приправить мускатным орехом и кориандром;
• Добавить коньяк;
• Хорошенько перемешать до однородной консистенции;
• Получившейся массой нафаршировать кишки;
• Сформировать колбаски, перевязывая кишки кондитерской ниткой;
• Выложить на решётку;
• Сделать несколько проколов иголкой;
• Запекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно пятнадцать-двадцать пять минут;
• Подавать как горячими, так и в холодном виде.
6. Картофельные шарики
Картофельные шарики. \ Фото: tmbidigitalassetsazure.blob.core.windows.net.
Пряные, ароматные и румяные картофельные шарики, запечённые в духовке и поданные под сырным соусом – то, что нужно для сытного перекуса.
Ингредиенты:
• Картошка – 1 кг;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Сыр твёрдых сортов – 200 г;
• Хлеб ржаной – пара ломтиков (примерно 100 г);
• Яйца – 2 шт;
• Грецкие орехи – 1 большая горсть;
• Сливки средней жирности – 0,5 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка – 5-6 веточек;
• Укроп – 4-5 веточек.
Картофельная закуска. \ Фото: hips.hearstapps.com.
Способ приготовления:
• В сотейнике смешать сыр, натёртый на крупной тёрке с солью, смесью молотых перцев и сливками;
• Готовить несколько минут на паровой бане, периодически помешивая;
• Ржаной хлеб раскрошить на крошки средней величины;
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• Отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Перебить до состояния пюре;
• Грецкие орехи обжарить до слегка румяного цвета на сухой сковороде;
• Остудить и перебить до состояния мелкой крошки;
• На той же скороде обжарить чеснок, натёртый на самой мелкой тёрке;
• Смешать с орехами и соединить с картофельной массой;
• Добавить измельчённый укроп и петрушку;
• Сформировать небольшие шарики (лучше всего размером с перепелиное яйцо);
• Получившиеся картофельные шарики обмакнуть в смесь из взбитых яиц, а после обвалять в ржаных крошках;
• Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на пятнадцать-двадцать минут;
• Выложить на тарелку;
• Полить сырным соусом и подать к столу.
7. Слойки
Картофельные слойки. \ Фото: images.immediate.co.uk.
И напоследок, ещё одно картофельное блюдо – хрустящие слоечки с куриной печёночкой.
Ингредиенты:
• Картошка – 0,5 кг;
• Печень куриная – 300-350 г;
• Лук белый крупный – 1 шт;
• Морковка крупная – 1 шт;
• Масло сливочное – 1 пачка (200 г);
• Яйца – 1-2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Мука – 1 стакан;
• Кунжут – для подачи;
• Масло подсолнечное – опционально.
Слойки. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить и отварить до полной готовности в слегка подсоленной воде;
• Перебить до состояния пюре;
• Добавить один-два желтка;
• Перемешать и соединить с мукой;
• Хорошенько вымешать и замесить тесто;
• Сформировать колбаску средней толщины;
• Разрезать на несколько равных частей;
• Из каждой лепёшки раскатать пласт примерно три миллиметра;
• Масло растопить на водяной бане;
• Смазать им картофельные коржи, поочерёдно выкладывая один на другой;
• Отправить в холодильник на десять-пятнадцать минут;
• Получившую заготовку раскатать в большой квадрат;
• Разрезать его на несколько равномерных квадратов;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать мелкими кусочками;
• Лук очистить и измельчить;
• Смешать с морковкой;
• Обжарить пять-восемь минут на подсолнечном масле;
• Затем добавить зачищенную куриную печень;
• Тушить на среднем огне до полной готовности;
• Получившуюся массу перебить блендером до состояния средней крошки;
• В центр каждого пласта выложить начинку;
• Равномерно распределить;
• Сформировать слойки;
• Выложить шовчиком вниз на противень, застеленный пергаментом;
• Смазать яйцом и посыпать кунжутом;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут.
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