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Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Сегодня увидеть, как же выглядели различные города в давние времена можно лишь на фотографиях. Мало где сохранились старинные улочки и здания, уступив место новым домам и небоскрёбам.

Испанский город Аликанте


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Маленький испанский городок Хихон, 1858 г.


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Мост через реку в Толедо, Испания


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Въезд в замок Толедо, Испания


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Фонтан на улице Сан Бернардо, Мадрид, Испания


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Строительство на площади Пуэрто дель Соль, Мадрид, Испания


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Церковь Сен-Жермен в Париже


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Панорама Парижа с воздушного шара, 1858 г.


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Рыбный рынок в Гамбурге, Германия


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Вид на дворец в Дели, Индия


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Разрушенный в ходе Индийского национального восстания 1857 года дом


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Банк в Дели, также пострадавший от восстания 1857 года


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Железный столб на фоне старинного здания, Дели, Индия


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Барабанный домик Накгар Хана, Дели, Индия


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Колледж Ла Мартиньер, Лакхнау, Индия


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Строящийся Чикаго, США


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Вокзал в Мериленде, США


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Ещё занесённый песком Сфинкс в Египте, 1858 г.


Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

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Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

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Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого векаПодписаться на мой Instagram
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