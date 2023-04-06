Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

Сегодня увидеть, как же выглядели различные города в давние времена можно лишь на фотографиях. Мало где сохранились старинные улочки и здания, уступив место новым домам и небоскрёбам.
Испанский город Аликанте
Маленький испанский городок Хихон, 1858 г.
Мост через реку в Толедо, Испания
Въезд в замок Толедо, Испания
Фонтан на улице Сан Бернардо, Мадрид, Испания
Строительство на площади Пуэрто дель Соль, Мадрид, Испания
Церковь Сен-Жермен в Париже
Панорама Парижа с воздушного шара, 1858 г.
Рыбный рынок в Гамбурге, Германия
Вид на дворец в Дели, Индия
Разрушенный в ходе Индийского национального восстания 1857 года дом
Банк в Дели, также пострадавший от восстания 1857 года
Железный столб на фоне старинного здания, Дели, Индия
Барабанный домик Накгар Хана, Дели, Индия
Колледж Ла Мартиньер, Лакхнау, Индия
Строящийся Чикаго, США
Вокзал в Мериленде, США
Ещё занесённый песком Сфинкс в Египте, 1858 г.
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