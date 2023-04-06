Редкие фотографии городов, сделанные в середине девятнадцатого века

С нами не соскучишься!

Сегодня увидеть, как же выглядели различные города в давние времена можно лишь на фотографиях. Мало где сохранились старинные улочки и здания, уступив место новым домам и небоскрёбам.



Испанский город Аликанте

Маленький испанский городок Хихон, 1858 г.

Мост через реку в Толедо, Испания

Въезд в замок Толедо, Испания

Фонтан на улице Сан Бернардо, Мадрид, Испания

Строительство на площади Пуэрто дель Соль, Мадрид, Испания

Церковь Сен-Жермен в Париже

Панорама Парижа с воздушного шара, 1858 г.

Рыбный рынок в Гамбурге, Германия

Вид на дворец в Дели, Индия

Разрушенный в ходе Индийского национального восстания 1857 года дом

Банк в Дели, также пострадавший от восстания 1857 года

Железный столб на фоне старинного здания, Дели, Индия

Барабанный домик Накгар Хана, Дели, Индия

Колледж Ла Мартиньер, Лакхнау, Индия

Строящийся Чикаго, США

Вокзал в Мериленде, США

Ещё занесённый песком Сфинкс в Египте, 1858 г.

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