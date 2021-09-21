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Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

Балерина Дарьяна Волкова совмещает любимую профессию со страстью к фотографии. Благодаря её снимкам мы можем проникнуть за кулисы русского балета, оценить его красоту и тяжёлый труд танцоров, их постоянное стремление к совершенству:

Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

Закулисье русского балета в фотографиях балерины Дарьяны Волковой

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