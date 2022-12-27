Истории опустевших небоскребов

На самом деле, в мире есть много небоскребов, которые стоят заброшенными или вообще полуразрушенными. Иногда они ранее использовались, но просто стали не нужны. Иногда они становились слишком опасными, чтобы в них можно было не то, что жить, а даже войти. А бывало такое, что их даже не достраивали. Вне зависимости от причины, эти здания имеют свою историю и являются постоянным напоминанием о том, что люди не всесильны.
Sterick Building
Мемфис, США
Строительство «Стерик» было завершено в 1930 году. На то время это было самое высокое здание в южной части Соединенных Штатов, и оно оставалось самым высоким зданием в Теннесси до 1957 года, известным под названием «Королева Мемфиса». В основном Sterick Building использовался как офисное здание, но при этом в нем было открыто множество удобств, которые сделали его популярным местом (парикмахерская, аптека, салон красоты, офисы биржевых маклеров и собственный банк). Популярность здания начала падать в 1960-х годах. Были предприняты попытки улучшить «Стерик», такие как полная перекраска, но к 1980-м годам небоскреб полностью опустел, после чего стоит заброшенным и поныне.
Centro Financiero Confinanzas
Каракас, Венесуэла
В 1990 году в Каракасе началось строительство нового финансового центра «Конфинансас», возглавляемое инвестором Дэвидом Бриллемборгом. Здание сразу получило прозвище «Башня Давида». К сожалению, Бриллемборг умер в 1993 году, а в 1994 году грянул банковский кризис, после чего контроль над проектом взяло на себя правительство Венесуэлы. Строительство с тех пор заморожено. Здание не имеет даже признаков того, что оно может быть пригодным для жизни: например, в нем нет проточной воды, электричества и даже окон со стенами в некоторых местах. Тем не менее, когда Венесуэла пережила массивную нехватку жилья в 2007 году, тысячи бомжей переехали в 45-этажное здание. В 2014 году правительство провело операцию по «зачистке» небоскреба и выселению его нелегальных жильцов. Несмотря на это, здание не используется до сих пор.
Insignia Tower
Мехико, Мексика
Башня Insignia (Torre Insignia) является 25-этажным треугольным небоскребом, который был вторым по высоте зданием в Мексике на момент его завершения в 1962 году. В 1964 году здание официально открылось и первоначально использовалось администрацией местного жилого комплекса. Затем оно стало штаб-квартирой Национального банка общественных работ (Banobras) до тех пор, пока оно полностью не опустело в 1985 году из-за землетрясения. С тех пор небоскреб-пирамида стоит пустым, хотя было несколько попыток реконструировать ветхое здание.
Plaza Tower
Новый Орлеан, США
Если посмотреть на горизонт Нью-Орлеан, то это будет одно из первых зданий, которое бросится в глаза. 45-этажный небоскреб Plaza Tower был закончен в 1968 году и до сих пор является третьим по высоте зданием в Новом Орлеане. В основном он использовался как офисное здание, по крайней мере до тех пор, пока арендаторы не стали жаловаться на плесень и асбест. Эти проблемы в итоге привели к тому, что башня полностью опустела в 2002 году. Здание было продано с аукциона в 2011 году за неизвестную сумму, и сегодня не известно, есть ли планы по его восстановлению.
Book Tower
Детройт, США
В 1916 году 13-этажное офисное здание под названием Book Building открылось в Детройте, штат Мичиган. Десять лет спустя к нему пристроили 38-этажный небоскреб, который стал известен, как Book Tower (назвали строения так в честь известных местных жителей, братьев Бук). Здание пережило Великую депрессию и использовалось еще на протяжении десятилетий. Но когда у Детройта начались трудные времена в 1970-х годах, многие офисы и предприятия покинули город.
В результате, многие здания закрылись за ненадобностью. В 2009 году съехал последний жилец «Башни Бук», после чего здание было закрыто. Вскоре после его закрытия, власти Детройта объявили о планах по переделке Book Tower в жилой комплекс, но подобного еще не произошло.
Башня «Авраам Линкольн»
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Башня «Авраам Линкольн» (Torre Abraham Lincoln) является одной из двух башен в Рио-де-Жанейро, которые были частью глобального плана развития города в 1960-х годах. Проект подразумевал строительство 76 жилых башен, но в итоге были построены только две. Строительство Torre Abraham Lincoln началось в 1969 году, но было остановлено в 1972 году из-за опасений по поводу структурной целостности, с тех пор небоскреб стоит незавершенным. Тем не менее, его башня-близнец, известная как Torre Charles de Gaulle (Башня Шарля де Голля), которая расположена рядом, была полностью закончена и функционирует.
Fontainebleau Resort
Лас-Вегас, США
Новейшее здание в этом списке, «Курорт Фонтенбло» в Лас-Вегасе, достраивалось в 2007 году. Согласно проекта, это должен был быть 220-метровый небоскреб, в котором бы открылись отель и курорт. После завершения, Fontainebleau Resort стал бы самым высоким зданием в Лас-Вегасе и еще бы больше увеличил доходы «Города грехов».
Однако, после финансового кризиса, банки, которые первоначально кредитовали проект на свыше чем $ 800 миллионов, отказались от дальнейшего финансирования. Это привело к тому, что компания Fontainebleau (которой уже принадлежал высотный отель в Майами, Флорида) подала заявку о банкротстве в 2009 году. С тех пор проект 68-этажного здания до сих пор заморожен.
Burj Al Murr
Бейрут, Ливан
«Бурдж Аль Мурр» в Бейруте является 34-этажным зданием с семью подвальными этажами, которое имеет богатую историю. Башня первоначально планировалась как офисное здание и торговый центр. Но строительство здания остановилось в 1975 году из-за начала гражданской войны в Ливане. Благодаря высоте и расположению небоскреба, он был быстро занят вооруженными ополченцами и использовался в качестве тактической точки расположения войск во время боев в Бейруте. С верхних этажей работали снайперы, а подвальные этажи использовались для содержания заключенных.
Есть много историй о том, что произошло в здании во время войны. Хотя большая часть Бейрута была разрушена войной, «Бурдж аль Мурр» все еще высился на горизонте города. Но после окончания боевых действий оказалось, что здание пострадало слишком сильно, чтобы его можно было дальше использовать. Сегодня небоскреб просто стоит, как напоминание о конфликте, который опустошил город всего несколько десятилетий назад.
Sathorn Unique
Бангкок, Таиланд
Как и в случае с Fontainebleau Resort, 49-этажный небоскреб Sathorn Unique в Бангкоке пал жертвой экономического кризиса. Строительство здания началось в 1990 году во время экономического бума в Таиланде. Но вскоре азиатский финансовый кризис повредил экономике страны и строительство было остановлено из-за нехватки средств. Оно не возобновилось и поныне. Сегодня Sathorn Unique известен как «Призрачная Башня».
Отель Рюгён (Ryugyong)
Пхеньян, Северная Корея
Строительство этого огромного небоскреба в Пхеньяне началось в 1987 году Если бы здание было завершено в соответствии с графиком (1989 год), то оно бы стало самым высоким отелем в мире (330 метров). Гостиница «Рюгён» была первым зданием за пределами Нью-Йорка или Чикаго, в которой было бы более 100 этажей (105). Это самый большой отель в мире… и он до сих пор не достроен. Первый раз строительство «Рюгён» застопорилось в 1992 году после распада Советского Союза из-за прекращения финансирования.
Экономика Северной Кореи впала в кризис, и проект был заморожен. Здание, которое уже было достроено до максимальной высоты, так и простояло без внешней отделки еще 16 лет. Затем, в 2008 году строительство возобновилось, когда египетская компания «Orascom group» взялась доделать проект гостиницы. В здании добавилось внешнее остекление, но внутри не было сделано ничего, после чего строительство было снова приостановлено.
В 2013 году было объявлено, что здание, наконец, откроется. Но открытие вновь было отменено, потому что интерьер не был завершен. С тех пор, через тридцать лет после начала строительства, отель «Рюгён» до сих не завершен, и неизвестно, когда он будет введен в эксплуатацию.
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