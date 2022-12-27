Истории опустевших небоскребов

На самом деле, в мире есть много небоскребов, которые стоят заброшенными или вообще полуразрушенными. Иногда они ранее использовались, но просто стали не нужны. Иногда они становились слишком опасными, чтобы в них можно было не то, что жить, а даже войти. А бывало такое, что их даже не достраивали. Вне зависимости от причины, эти здания имеют свою историю и являются постоянным напоминанием о том, что люди не всесильны.









Sterick Building

Centro Financiero Confinanzas

Insignia Tower

Plaza Tower

Book Tower

Башня «Авраам Линкольн»

Fontainebleau Resort

Burj Al Murr

Sathorn Unique

Отель Рюгён (Ryugyong)