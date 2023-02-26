Временные города: построить мегаполис за месяц

Как и почему возникают временные города? Кто и на какие деньги их строит и ими управляет? Как живется жителям в таком городе?
Концепция временных городов не новая: многие религиозные фестивали и паломничества, такие как Кумбха-Мела в Индии или хадж в мусульманском мире, проводятся уже сотни лет. Сегодня временные города принимают разные формы — от лагерей беженцев до базовых станций в регионах добычи полезных ископаемых.
Кумбха-Мела, штат Уттар-Прадеш, Индия
Кумбха-Мела — это крупнейший религиозный фестиваль в мире, который проходит каждые 12 лет. В течение двух месяцев в общей сложности до 100 млн человек посещают временный город у слияния двух рек, Ганга и Джамны. 5 млн из них живут там все время, в то время как, по разным оценкам, до 20 млн человек приезжают на сутки в течение пяти дней главного религиозного купания. Город, соразмерный по населению с Москвой и Лондоном вместе взятыми, возводится совместно волонтерами и представителями религиозных групп и частично спонсируется правительством Индии.
Все постройки на территории временного города — храмы, столовые, туалеты, ночлеги — сделаны из бамбука, пластика и разноцветных тканей. Сам город спланирован как любой другой: здесь есть сеть дорог и улиц, разделяющих лагеря представителей разных религиозных групп (представители групп как раз отвечают за строительство «своего лагеря» и управление им), электричество и временная канализация. Также на территории есть социальная инфраструктура: временные госпитали, полицейские участки, рынки и общественные центры.
Burning Man, пустыня Блэк-Рок, штат Невада, США
В 1986 году Ларри Харви задумал Burning Man как небольшой арт-фестиваль, организованный вокруг сжигания арт-объекта, статуи деревянного человека. Спустя несколько лет скромный кураторский проект превратился в самое крупное художественное и музыкальное событие Северной Америки.
Каждый сентябрь в течение недели 70 000 человек со всего мира живут одной большой общиной посреди пустыни Блэк-Рок в штате Невада. Они сами строят лагеря и необычные инсталляции, готовят еду, устраивают перформансы, катаются на велосипедах сквозь песчаную бурю. В Блэк-Рок-Сити нет денег и экономические отношения базируются на обмене, мобильными телефонами практически невозможно воспользоваться в силу удаленности от цивилизации, а за чистотой следит каждый житель, аккуратно подбирая любой предмет мусора, встреченный на пути.
Когда Burning Man переехал с пляжа Сан-Франциско в пустыню Невада в 1991 году, он организовывался по окружности. Тогда жители ориентировались в нем по принципу компаса — север, юг, запад и восток, но, несмотря на соответствующие указатели, многие жители терялись и их разыскивали спасатели из числа волонтеров. К 1997 году Burning Man принял форму подковы со статуей человека в центре. Лучи-улицы, отходящие от центральной статуи, были названы согласно часам, а пересекающие их дугообразные улицы — согласно буквам алфавита. Такое построение позволило городу принимать больше жителей и при этом поддерживать порядок
Лагеря для беженцев
По данным ООН, количество беженцев в 2015 году достигло рекордно высокой отметки и составило более 65 млн человек. При этом в пятерку стран, принявших во временных лагерях наибольшее количество людей, бегущих от военных конфликтов, вошли Турция, Пакистан, Ливан, Иран, Эфиопия и Иордания. У миссий ООН существует определенная система проектировки, строительства и управления лагерями беженцев. Пространство под лагерь выделяет правительство соответствующей страны, и оно же отвечает за управление инфраструктурой внутри лагеря, в то время как ООН и гуманитарные организации отвечают за здравоохранение, образование и другие социальные услуги.
При планировке лагеря используется мастер-план, стандарты которого прописаны Управлением ООН по делам беженцев. Чрезвычайная ситуация в Сахаре, тропических джунглях Южной Америки или крупном европейском городе — вне зависимости от географии и климата планировка лагеря будет универсальная. Единицей отсчета в мастер-плане считается одна палатка на одну семью. 16 палаток составляют кластер, 16 кластеров — один блок, четыре блока — сектор, и, наконец, четыре сектора — целый лагерь. Стандартная модель лагеря рассчитана на 20 000 беженцев, что на самом деле малозначительная цифра. Одной из причин резко возросшего количества беженцев в Европе параллельно с продолжающимся военным конфликтом в Сирии стала нехватка мест в отведенных соседними государствами временных лагерях.
Как правило, разные этнические группы расселяются в отдельные блоки лагеря. С одной стороны, это делается для того, чтобы избежать возможных конфликтов между представителями разных общин, но с другой — способствует усилению сегрегации между жителями лагеря. На каждые 16 палаток установлено определенное количество душевых и туалетов. На каждый блок, 256 семей, выделено определенное количество колонок с водой, на каждый сектор, чуть более 1000 семей, приходится одна школа.
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