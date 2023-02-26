Временные города: построить мегаполис за месяц

Как и почему возникают временные города? Кто и на какие деньги их строит и ими управляет? Как живется жителям в таком городе?



Концепция временных городов не новая: многие религиозные фестивали и паломничества, такие как Кумбха-Мела в Индии или хадж в мусульманском мире, проводятся уже сотни лет. Сегодня временные города принимают разные формы — от лагерей беженцев до базовых станций в регионах добычи полезных ископаемых.









Кумбха-Мела, штат Уттар-Прадеш, Индия

Burning Man, пустыня Блэк-Рок, штат Невада, США

Лагеря для беженцев