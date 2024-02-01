Торговые автоматы в СССР

Первый бум вендинговых машин Москва пережила в 1960-х. Тогда на Малой Дмитровке существовал уникальный магазин-автомат «Прогресс», в зале которого не было продавцов, а в отдельных торговых аппаратах, расставленных по всему городу, за мелочь или жетоны можно было купить не только стакан газировки или газету, но и горячий кофе, папиросы, бутерброды, пиво и вино. Создатель музея советских игровых автоматов Александр Вугман рассказал, как возник и почему погиб советский вендинг.









Визит Хрущева в США

Никакой электроники

Магазин-автомат

Издержки конструкции

Одеколон и музыка