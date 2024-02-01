Торговые автоматы в СССР

Первый бум вендинговых машин Москва пережила в 1960-х. Тогда на Малой Дмитровке существовал уникальный магазин-автомат «Прогресс», в зале которого не было продавцов, а в отдельных торговых аппаратах, расставленных по всему городу, за мелочь или жетоны можно было купить не только стакан газировки или газету, но и горячий кофе, папиросы, бутерброды, пиво и вино. Создатель музея советских игровых автоматов Александр Вугман рассказал, как возник и почему погиб советский вендинг.
Визит Хрущева в США
Первыми в СССР появились не игровые, а торговые автоматы. Я встречал упоминания об импортных аппаратах, которые были установлены в Москве к фестивалю молодежи и студентов 1957 года, но точно могу сказать, что массированно продвигать у нас их производство и размещение стали после поездки Хрущева в Америку в сентябре 1959 года.
Из того, что он увидел тогда в Штатах, его впечатлила не только перспектива использования кукурузы в сельском хозяйстве, но и феномен автоматизации торговли, который он наблюдал там повсюду и решил перенести в СССР. Вот почему в конце 1950-х — начале 1960-х годов у нас в стране начался выпуск вендинговых торговых аппаратов.
По большей части изготовлялись они в Украинской ССР — именно туда Хрущев отдал их производство. Так что в советские годы торговых аппаратов на Украине было больше, чем в РСФСР.
Никакой электроники
Самым простым был автомат по продаже газет, который ставили на всех вокзалах и автостанциях, а потом и в метро. Интересен он тем, что был полностью механическим и не имел никакой электронной начинки.
Монета нажимала на рычажок, который разблокировал основной механизм, и, нажав ручку, ты мог при помощи пружинного устройства подать себе тонкую газету. Современное многостраничное издание типа «Аргументов и фактов» туда бы не поместилось. Позже появились подобные аппараты с электрической начинкой.
В те же годы появились самые, наверное, популярные в СССР автоматы по продаже газированной воды (с сиропом и без), которые в Москве, казалось, стояли вообще на каждом шагу. Именно они задержались в Москве дольше остальных и активно работали еще в 1980-х, по разным данным, в городе было от 2000 до 2800 таких машин.
Магазин-автомат
В 1960-х и 1970-х торговых автоматов в Москве и других крупных городах было немыслимое количество и, похоже, на высшем уровне рассматривалась перспектива в будущем целиком перейти на них, отказавшись от живых продавцов.
Магазин «Прогресс».
В 1960-х в Москве даже существовал уникальный магазин-автомат «Прогресс» на Малой Дмитровке (называвшейся тогда улицей Чехова. — Прим. ред.), где вообще не было продавцов, а в аппаратах можно было купить можайское молоко в бутылках, сгущенку в консервных банках, фасованное масло, сырки, булки и многое другое.
Отдельные представленные там автоматы, по продаже бутербродов с сыром и колбасой например, можно было встретить в аэропортах, аппараты по продаже подсолнечного масла — в больших прогрессивных универмагах и обычных гастрономах.
В Москве 1960-1970-х на улицах, в пивных и магазинах можно было видеть аппараты по продаже кваса, соков, пива и даже вина, молока и мороженого, керосина и папирос, горячего чая и кофе, сигарет, спичек, карандашей и тетрадок. При входе в метро стояли автоматы для размена монет, на вокзалах и крупных станциях — по продаже билетов.
Аппараты по продаже пива и вина чаще всего работали от жетонов, которые надо было покупать у кассира кафе или пивной, где они были установлены. Жетоны, как правило, были из желтого сплава, в диаметре чуть меньше пятака, с надписью «Министерство торговли СССР» с одной стороны и одним или двумя желобами-прорезями с другой.
Хотя пивные автоматы, принимавшие мелочь, по моим данным, тоже существовали. В некоторых пивных на первом этаже располагался зал с такими автоматами, а на втором розлив шел уже из крана. Сорт, как правило, был и там и там одинаковый и только один, выбора не было.
Издержки конструкции
Автоматы по продаже пива и кваса были однотипны и выполнялись так, что могли выдавать в две ниши два сорта напитка. На практике же заряжали один, и выбора никакого не было.
Не стали популярными и широкого распространения такие аппараты не получили по той причине, что требовали регулярной промывки всей системы, а это очень хлопотно. Кроме того, они были требовательны к месту установки: чаще всего их ставили в закрытых помещениях со специально отведенными нишами, так как автоматы эти не имели боковых и задних стенок.
И вообще, необходимость регулярно подвозить тару со свежим напитком, выливать его, если он не продался, пока не истек срок годности, делала такие аппараты не самыми рентабельными.
И в результате к началу 1980-х уникальный и экспериментальный «Прогресс» закрыли, а большинство советских вендинговых машин демонтировали и увезли, оставив аппараты по продаже газировки и газет.
Одеколон и музыка
На старых снимках и в фильме «Менялы» можно увидеть аппарат со встроенным зеркалом, который за 15 копеек опрыскивал вашу прическу и лицо тремя граммами одеколона. Их вешали в ресторанах, магазинах и гостиницах, иногда — рядом с парикмахерскими.
Автомат и красивый, и полезный, но, к сожалению, он часто оказывался выведен из строя. Его слабым местом был расположенный наверху распылитель, выполненный в форме цветка, который чаще всего отламывали в первую же неделю после установки.
Музыкальные аппараты, или джукбоксы, как их принято называть сегодня, устанавливались в ресторанах. В 1960-1970-х в СССР можно было встретить в основном модель Meloman производства польской компании Unitra Fonica. Существует мнение, что именно так слово «меломан» проникло в русский язык и закрепилось в нем навсегда.
Эти польские джукбоксы можно видеть в советских фильмах: «100 грамм для храбрости», «Единственная». И еще есть посвященный советским торговым аппаратам сюжет «Ералаша» «Достукался», где подробно показан принцип работы «Меломана», который за 5 копеек проигрывал пластинку с выбранной композицией.
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