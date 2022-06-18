Странности, в которые верили

В середине прошлого века (относительно недавно) было много вещей, в которые люди верили, но сейчас эти вещи кажутся странными. Несмотря на то, что вера в определенные вещи была основана на экспериментах и исследованиях, социальное влияние и более традиционное мышление имели более сильное влияние.
Из-за этого ускользало настоящее понимание вещей, что привело к странным, нелогичным и просто ложным верованиям в школах, больницах и новостях. Даже сегодня в обществе можно найти остатки этих старых теорий, которые казались невероятно правдивыми еще недавно.
Вот, десятка самых сумасшедших вещей, в которые люди верили до недавнего времени.
10. Беременным не стоит стричься
Со времен викторианской эпохи (и даже раньше) многие верили, что женщины по всем параметрам уступают мужчинам, в том числе в психическом плане. Даже в 1960-е годы, во время культурной революции многие врачи верили, что женщины очень сильно зависят от своих гормонов, а беременные женщины и вовсе были бомбой замедленного действия.
Считалось, что беременные совершают необдуманные поступки, в которые также входила плохая прическа. Им советовали не стричься, чтобы потом не нервничать по поводу плохой прически, ведь, по мнения врачей, женщину в положении больше всего волнует именно прическа. Из-за такого совета, стрижка во время беременности перешла в акт суеверия.
9. Акулы могут лечить рак.
Несмотря на различные эксперименты и доводы специалистов, многие люди до сих пор верят, что акулий хрящ способен вылечить рак. В 1950-х годах люди верили, что у акул есть способности бороться с раком.
Доктор Джон Пруддон, хирург в 19-50х годах, провел огромное количество исследований, изучая эффект акульего хряща на пациентах больных раком. Данное верование дошло даже до 1990-х годов, когда люди верили в способности акул, так как эти рыбы одни из немногих не заболевают раком.
Позже ученые доказали, что у акул тоже может быть рак. На само деле, было зарегистрировано 42 случая опухолей у акул.
8. Вкладывать в видеоигры глупо.
В начале 1960-х годов изобретатель и разработчик видео игр Ральф Баер раздумывал о переносе видеоигр на телевизор. В то время он работал в телевизионной компании. Баер спрашивал многих вышестоящих управляющих, если они считают интересной идею переноса видеоигр на телевизор. Многие откровенно смеялись ему в лицо.
В итоге Баер собрал достаточно денег для разработки своего успешного прототипа для компании Magnavox под названием Odyssey. Но его разработку затмили ранние разработки компании Atari. И все же он выпустил свою видеоигру, ну а история показала, что он был прав.
7. Сигареты помогают беременным от запора.
Все мы знаем, что курение вредит здоровью, особенно если это касается беременных. Но в 50-е и 60-е годы сигареты считались настоящими помощниками для женщин в положении. Многие женщины были уверены, что курить не просто можно, но и нужно, так как они помогают от запоров.
Многие доктора советовали беременным курить в то время, когда у них были запоры. В это же время некоторые врачи считали, что вместе с курением беременным женщинам стоит употреблять красное вино, которое «гарантирует» рождение мальчика.
6. Сахар абсолютно безвреден.
Сегодня нет ни одного врача, тренера и диетолога, который бы сказал, что сахар не способен навредит здоровью. Но если мы все знаем об этом, то почему находим сахар практически во всем? Наверно потому, что многие годы сахарная промышленность делала все возможное, чтобы скрыть негативные последствия потребления сахара на человеческий организм.
В 1960-х годах в США сахарная индустрия оплачивала исследования, которые говорили об отрицательном влиянии жиров, но не сахара. Так были попытки скрыть тот факт, что была найдена связь между сахаром и заболевание сердечнососудистой системы.
Даже сегодня компании, представляющие сахарную промышленность, пытаются отстоять свое имя и спонсировать исследования об эффектах сахара и его роли в развитии болезней сердца.
5. Другое будущее.
Если посмотреть фильмы 60-х, 70-х и даже 80-х годов, где режиссеры и сценаристы пытаются показать, каким будет будущее, вы заметите, что они были довольно далеки от правды.
Были даже телевизионные передачи, в которых ведущие пытались угадать, какие технологии станут обыденным делом в будущем.
Стоит все же сказать, что некоторые были довольно близки, особенно те, кто предсказывал появление 3D- технологий и аудиосистем, которыми можно управлять одним пультом.
Также существовало ошибочное мнение, что в будущем люди будут работать меньше, а отдыхать больше, причем большинство из них они смогут брать отпуск на целый месяц.
4. Незамужним женщинам нельзя выдавать кредитные карточки.
В 1960-е годы в США банки отказывались выдавать незамужним женщинам кредитные карточки, так как они считали, что одиноким женщинам нельзя доверять. А если женщина была замужем, то ей выдавали карточку, только если ее муж подписывал документы вместе с ней.
Позже банкам запретили говорить «нет» тому, кто хочет получить кредитную карту.
Что еще не могли делать женщины в то время? В некоторых штатах им было запрещено служить в судах присяжных и даже приобретать противозачаточные средства.
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3. Насилия в браке не существует.
Насилие над супругой даже не рассматривали в то время. Несмотря на то, что год за годом регистрировалось множество случаев насилия супруга над супругой, считалось, что такого просто не может быть. Долгое время, женщины, которые не хотели спать со своими мужьями, были практически обречены на развод.
Считалось, что раз женщина вышла замуж, значит все, что происходит в семье, делается по общему согласию. Лишь в 1980-х годах насилие в семье признали преступлением.
2. Лоботомия эффективно действует.
Каждый год ученые узнают новые факты о человеческом мозге, и людям еще предстоит многое узнать. Удивительно, насколько мало люди знали о мозге еще 50-60 лет назад. В период между 1940-и и 1960-и годами врачи проводили операцию известную, как лоботомия, в результате которой мозг пациента пожизненно травмировался.
В 1946 году психиатр Уалтер Фримен впервые опробовал лоботомию, используя небольшой металлический штырь. Он вставил инструмент в глазную ямку своего пациента, пока тот был в сознании. Идея Фримена состояла в том, чтобы с помощью лоботомии отключить ту часть мозга, которая отвечает за эмоции, тем самым помогая людям с психическими заболеваниями справиться с депрессией, истерией и раздвоением личности.
Как уже можно было понять, лоботомия не работала и даже больше- наносила неповторимый ущерб пациентам, некоторые из которых даже становились пожизненно парализованными.
Так как почти не было должных исследований, связанных с лоботомией, эту процедуру продолжали проводить, несмотря на то, что некоторые пациенты даже умирали. При этом не было никакого альтернативного лечения людей с психическими заболеваниями.
1. Рок-музыка развращает молодежь.
Сегодня можно смело сказать, что рок-музыка имела очень большое влияние на наш мир. Молодежь 50-х и 60-х годов уделяла много внимания этой музыке, но так как рок-н-ролл иногда поднимал темы восстания и нешаблонного мышления, взрослым это не нравилось
Многие рестораны, бары, клубы и некоторые музыкальные площадки запрещали играть эту музыку.
После тяжелого времени, через которое прошло более взрослое поколение, молодежи хотелось веселиться и больше общаться – а это им не позволяли в полной мере. Многие взрослые не понимали рок-музыку и поэтому считали ее вредной, но музыка (как показало время) оказалась сильней.
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