Странности, в которые верили

В середине прошлого века (относительно недавно) было много вещей, в которые люди верили, но сейчас эти вещи кажутся странными. Несмотря на то, что вера в определенные вещи была основана на экспериментах и исследованиях, социальное влияние и более традиционное мышление имели более сильное влияние.









Из-за этого ускользало настоящее понимание вещей, что привело к странным, нелогичным и просто ложным верованиям в школах, больницах и новостях. Даже сегодня в обществе можно найти остатки этих старых теорий, которые казались невероятно правдивыми еще недавно.



Вот, десятка самых сумасшедших вещей, в которые люди верили до недавнего времени.



10. Беременным не стоит стричься

9. Акулы могут лечить рак.

8. Вкладывать в видеоигры глупо.

7. Сигареты помогают беременным от запора.

6. Сахар абсолютно безвреден.

5. Другое будущее.

4. Незамужним женщинам нельзя выдавать кредитные карточки.

3. Насилия в браке не существует.

2. Лоботомия эффективно действует.

1. Рок-музыка развращает молодежь.