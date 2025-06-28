6 методов, как замаскировать слоящиеся ногти, если красивый маникюр нужен здесь и сейчас

Одни девушки готовы бесконечно делать френч, в то время как другие не представляют свою жизнь без красных ногтей. И можно вечно спорить о том, какой же маникюр более стильный и трендовый, но в одном все точно сойдутся: слоящиеся ногти не красят никого. Novate.ru рассказывает, как можно замаскировать неидеальную ногтевую пластину, чтобы она выглядела безупречно здесь и сейчас.
Существует множество причин, по которым слоятся ногти, начиная от генетики и нехватки в организме определенных витаминов, и заканчивая уборкой в квартире без перчаток. Как можно решить эту проблему? Очень легко: есть больше продуктов, содержащих кальций, железо, витамины А и Е, а также меньше взаимодействовать с агрессивной бытовой химией (в идеале – делегировать чистку сантехники мужу).
Однако эти методы начнут работать далеко не сразу – понадобится время, чтобы ногтевая пластина восстановилась, стала крепкой и здоровой. И вот здесь назревает главный вопрос: что делать, если нет возможности ждать? Если красивые ногти нужны здесь и сейчас, а не через несколько месяцев? Делимся с вами несколькими лайфхаками для SOS-терапии, чтобы вы смогли скрыть расслоение и «предстать в обществе» с идеальными руками.
Метод 1: Отшлифуйте ногти пилкой
Шлифуйте ногти стеклянной пилкой
Пожалуй, это самый простой способ, не требующий помощи мастера и каких-то дополнительных инструментов, за исключением вышеупомянутой пилочки. Однако здесь тоже есть свои нюансы: для работы с ногтями понадобится либо стеклянная, либо лазерная пилка со степенью жесткости от 800 до 4000 грит. Только они смогут деликатно «запаять» чешуйки, не повредив при этом ногтевую пластину.
Не менее важной является техника выполнения. Водить пилкой нужно строго от краев к центру. Старайтесь делать это не слишком интенсивно, особенно если не уверены в своих движениях. Убедитесь, что ногти сухие – если вы будете работать с влажной ногтевой пластиной, есть риск еще больше повредить ее. Понять, что вы все сделали правильно, очень просто – проведите пальцем по капроновым колготкам. Если ноготь не цепляется за них, значит, вы справились на отлично.
Метод 2: Запечатайте отслоившиеся чешуйки маслом
Масло напитает ногти и укрепит их. / Фото: lavali.ru
Мастера рекомендуют проводить эту процедуру на регулярной основе, так как масло отлично питает и укрепляет ногти.
• Для начала сделайте ванночку: растворите в 250 миллилитрах теплой воды одну столовую ложку морской соли и три капли эфирного масла, и опустите в нее руки на 15 минут.
• После этого вытрите их насухо, нанесите на каждый палец немного оливкового или кокосового масла и мягкими движениями вотрите его в ногти.
• Последний этап – полировка пилочкой до полного впитывания масла.
Эффект от процедуры заметен сразу, поэтому этот способ и входит в «SOS-категорию», но чтобы закрепить результат, ее нужно повторять хотя бы раз в неделю. Тогда ногтевая пластина всегда будет выглядеть прекрасно.
Также можно сделать масляный компресс. Для этого смешайте в миске персиковое масло и масло какао (по одной столовой ложке), подогрейте в микроволновке или на водяной бане и смажьте полученной смесью каждый ноготь. Затем наденьте хлопковые перчатки на три часа, а по истечении времени помойте руки теплой водой. Подобную процедуру можно проводить дважды в неделю. Кстати, если нужных масел не оказалось под рукой, используйте вместо них питательный крем для рук – результат будет не хуже.
Метод 3: Проведите «сеанс» парафинотерапии
Используйте специальный крем-парафин. / Фото: seminar-beauty.ru
Многие знают лишь «горячий» вариант проведения парафинотерапии, который обычно делают в салоне. Однако на самом деле есть еще и холодный парафин, который смело можно использовать дома без страха навредить коже и ногтям. Большинство мастеров считает, что именно парафиновые ванночки являются самым эффективным способом борьбы со слоящимися ногтями, поэтому обязательно попробуйте. Во время процедуры смесь проникает глубоко в пластину, напитывает ноготь и за считанные минуты устраняет дефекты, заполняя «пустоты».
Метод 4: Запечатайте ногти воском
Ногти после применения воска. / Фото: magmer.ru
В этом случае вам лучше обратиться в профессиональный салон, где мастер сможет провести данную процедуру. Увы, она не слишком распространена, поэтому придется потратить время на то, чтобы найти место, где вам предоставят такую услугу. Однако это того стоит. После получасовой процедуры, во время которой на ногти нанесут специальный состав, делающий пластину гладкой, и отполируют их пилкой, ваш маникюр станет идеальным. Никто даже не догадается, что еще утром ваши ногти были в плачевном состоянии.
Метод 5: Используйте специальное покрытие
Существуют специальные лаки для слоящихся ногтей. / Фото: althoztorg.ru
В ассортименте специализированных магазинов можно найти большое количество средств, призванных бороться с расслоившимися ногтями. Вы можете использовать любое из них, чтобы привести ногтевую пластину в порядок. Понятно, что полностью решить проблему эти средства не смогут, и надеяться, что они восстановят ногти, не стоит, однако вы сможете на время забыть о расслоении. Покрытие нужно наносить в несколько слоев, а затем каждый день прибавлять по одному свежему слою. Лак поможет предотвратить механические повреждения, а также напитать ногти полезными веществами.
Если же вам не терпится сделать полноценный маникюр с покрытием, попросите мастера сначала нанести лечебный лак, а потом обычный. Но мы не рекомендуем так делать. Хотите полностью восстановить пластину? Откажитесь на несколько месяцев от гель-лака и делайте только укрепление. Поверьте, ногти будут выглядеть отлично даже при таком незначительном «вмешательстве». Зато, когда они снова станут крепкими и здоровыми, вы сможете носить любую длину и хвастаться перед подружками ухоженными натуральными ногтями.
Метод 6: Сделайте йогуртовый маникюр
Йогуртовый маникюр делают в салонах. / Фото: garnil.club
Слышали когда-нибудь о таком? Эта процедура не так популярна, однако сомневаться в ее эффективности не приходится. Мастер погружает ваши ногти в ванночку со специальным лосьоном, который состоит из сока алоэ, экстракта камелии, витамина Е и керастима S. Действие этого питательного комплекса направлено не только на питание ногтевой пластины, но также на ее укрепление и рост.
Свое название процедура получила благодаря нежности и мягкости состава, а также из-за того, что баночки с лосьоном очень похожи на упаковки, в которых продается йогурт. После ванночки, которая длится 15-20 минут, мастер делает маникюр, после чего ногти становятся более красивыми и здоровыми на вид.
Бонус: Полезные рекомендации
Пейте достаточное количество воды. / Фото: qnetblog.ru
Чтобы ваши ногти всегда были крепкими, длинными, здоровыми и красивыми, необходимо тщательно следить за состоянием своего организма. Добавляйте в рацион продукты и напитки, содержащие витамин А, Е, В5, РР, С, D, а также селен, цинк, йод, магний, кальций, полиненасыщенные жирные кислоты. Не менее важно ежедневно употреблять достаточное количество воды.
Если проблема не исчезает, попробуйте обратиться к врачу и сдать анализ на наличие в организме вышеперечисленных витаминов. Согласитесь, проще найти источник проблемы и устранить его, чем постоянно думать, как замаскировать слоящиеся ногти, чтобы руки выглядели ухоженно.
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