Как создать уют без ремонта и лишних затрат

Довольно редко арендованное жилье совпадает с нашими представлениями о красивом интерьере. Хозяева не спешат расставаться с бабушкиными сервантами, годами не обновляют отделку и запрещают жильцам что-либо менять.







Но жить же где-то нужно, приходится мириться с некоторыми сложностями, особенно, если устраивает район и цена.

Освободите пространство от хозяйских вещей

Замените текстиль

Обновите ванную и кухню

Поменяйте фурнитуру

Добавьте источники света

Заведите растения

Приведите в порядок балкон

Добавьте детали

Обновите стены

Переставьте мебель

Организуйте хранение

Иногда кажется, что повлиять на обстановку невозможно. Но мелочи решают… Причем, они вам пригодятся потом в любом жилье, да и по стоимости будут не слишком накладными. Рассказываем, как преобразить съемную квартиру, не вступая в конфликт с владельцем и не вкладывая крупные суммы.Ощущение захламленности чаще всего создают мелкие предметы, оставленные прежними жильцами. Старые книги, посуда, детские игрушки и сувениры занимают место и мешают воспринимать жилье, как свое. Попросите владельца забрать то, что ему дорого. Если он не готов вывозить вещи, соберите их в коробки и уберите в незаметные места.Можно отодвинуть диван от стены и поставить за спинкой несколько коробок, накрыв их широкой доской — получится дополнительная поверхность для декора. Некоторым предметам стоит дать вторую жизнь. Например, тщательно вымытый сервиз из прошлого вполне подойдет для чаепитий, а старая деревянная шкатулка — для хранения мелочей.Шторы, пледы и подушки бросаются в глаза первыми. Если в квартире нет занавесок или они не подходят к обстановке, повесьте тюль в гостиной, рулонные шторы на кухне и плотные блэкаут-шторы в спальне. Затертый линолеум закройте стильным ковром, вам даже по полу станет приятнее ходить.На старый диван накиньте плед или закажите чехол.Декоративные подушки добавят помещению характер. Выбирайте матовые ткани без блеска и крупный геометрический рисунок: он выглядит благороднее мелкого цветочного орнамента. Отдавайте предпочтение сложным оттенкам — цвету мха, камня, ночного неба. Яркие кислотные тона уместны только в технологичных интерьерах, а в съемной квартире с типовой мебелью они будут смотреться чужеродно.Старая плитка — распространенная проблема арендованного жилья. Снимать ее не обязательно: поверх можно наклеить водостойкие виниловые наклейки, имитирующие кафель. Они бывают объемными и плоскими. Для визуального расширения пространства подойдут зеркальные стикеры в виде квадратов или шестиугольников. Выбирайте однотонные варианты: разноцветный рисунок часто напечатан некачественно и выглядит дешево.Столешницу кухонного гарнитура легко обновить пленкой-самоклейкой под мрамор, дерево или однотонную поверхность. Отдавайте предпочтение материалу с антивандальным покрытием, он прослужит дольше. Старые подоконники с пятнами также можно тоже закрыть пленкой. Пожелтевшую ванну и раковину специалисты покрывают акрилом: стоимость услуги несопоставима с ценой новой сантехники.Кухонный гарнитур менять дорого, и хозяева часто против этого. Зато старые ручки можно заменить на новые: минималистичные современные или винтажные. Старые сохраните и прикрутите обратно перед переездом, чтобы не создавать конфликт на ровном месте с хозяевами. Тот же прием работает с дверными ручками, крючками для полотенец и держателями. Подобные изменения почти не требуют затрат, но заметно меняют интерьер.Одна люстра по центру потолка не создает уюта. Расставьте небольшие светильники в разных зонах комнаты. Старую стеклянную люстру можно снять и заменить бумажным абажуром или плетеным плафоном. Гирлянды с теплым светом повесьте на зеркало, изголовье кровати или книжный шкаф.В кухне понадобится подсветка рабочей зоны: ленту на двустороннем скотче можно запитать от батареек. Над обеденным столом повесьте бра или поставьте лампу. В ванной зеркало с подсветкой сделает утренние сборы приятнее.Зеленые акценты оживляют любую обстановку. Выбирайте крупные растения с плотными листьями: монстеру, каучуконосный фикус, сансевиерию. На шкаф или полку поставьте цветок со свисающими лианами — хойю или эпипремнум. Эти растения неприхотливы: достаточно поливать и раз в год пересаживать. Эстетично смотрятся глиняные горшки терракотового цвета. Если ухаживать за растениями некогда, поставьте в стеклянную вазу ветки сухоцветов: им не нужна вода, они стоят почти вечно, нужно лишь протирать с них пыль.В теплые месяцы балкон становится дополнительной зоной отдыха. Сначала уточните у хозяина, что можно выбросить, чтобы освободить место. То, что запрещено выносить, уберите в коробки и корзины. На пол постелите ковер или садовый паркет, не боящийся дождя. Бюджетную скамью можно собрать из деревянных паллет, накрыв пледом и подушками. Из них же получится кофейный столик.Пустые стены украсьте картинами, постерами и фотографиями в рамках. Сверлить стены не обязательно: используйте самоклеящиеся крепления. На обеденном столе вместо клеенки разложите плетеные подставки или постелите скатерть из хлопка или льна. Расставьте свечи: они служат дополнительным источником света и ароматизируют воздух.Чтобы избавиться от визуального шума, перелейте средства для мытья посуды, шампуни и гели в одинаковые дозаторы. Разноцветную шторку в ванной замените на однотонную, то же сделайте с ковриками. Пестрые прихватки, тряпочки и губки уберите с гарнитура. Швабру, ведро и веник спрячьте под ванну или в шкаф.Если хозяин разрешает, оклейте одну стену обоями. Не обязательно это делать со всей комнатой: акцентной стены за изголовьем кровати или за спинкой дивана достаточно, чтобы интерьер заиграл новыми красками. Выбирайте сдержанные фактурные рисунки. Самоклеящиеся обои легко наносятся и снимаются, не повреждая поверхность стены.Если переклеивать ничего нельзя, замаскируйте дефекты картинами, постерами или декоративными панно. Пятна и потертости на стенах завесьте композицией из рамок, закрепив их липкой лентой. Старую межкомнатную дверь можно покрасить в насыщенный темный цвет: он скрывает трещины и царапины и создает контрастный акцент. Если красить нельзя, повесьте на дверь грифельную доску для записей.Если владелец позволяет двигать мебель, откажитесь от расстановки вдоль стен. Попробуйте выделить зоны: диван в гостиной поставьте поперек комнаты, обеденный стол отодвиньте от стены. Громоздкие шкафы и стенки лучше разместить у стены с межкомнатной дверью, чтобы они не попадали в поле зрения. Для зонирования используйте ширму: за ней можно спрятать одежду или то, что нельзя выбросить. В крошечной квартире подойдет кресло-мешок, которое убирается в кладовку, и журнальный столик в форме буквы «П» — он почти не занимает места.Если мебели не хватает, не покупайте громоздкие шкафы. Обратите внимание на мобильные системы хранения: настенные полки и стеллажи, которые легко демонтировать и перевезти. Модульные шкафы позволяют менять конфигурацию под потребности. Складные столы и стулья достают при необходимости и прячут, когда они не нужны.Для мелочей используйте красивые корзины, текстильные боксы и одинаковые контейнеры. Замените разномастные банки на кухне емкостями одной формы и цвета, пересыпьте в них крупы и макароны. Столовые приборы, ручки и карандаши храните в подходящих по стилю накопителях. Средства для уборки уберите в матовый контейнер, если для них нет отдельного шкафчика.Съемная квартира — жилье временное, но это вовсе не значит, что годы аренды нужно провести в обстановке, которая не радует. Начните с малого и постепенно пространство станет вашим, а при переезде любимые вещи и декор отправятся с вами в новое жилье.