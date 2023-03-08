Применение нашатырного спирта в быту

Нашатырный спирт — средство, незаменимое в быту. К сожалению, мало кто знает, что с его помощью можно быстро навести порядок во всех комнатах, отстирать сложные загрязнения, удалить пятна с одежды, очистить нагар на посуде и даже сделать кожу рук и ног мягкой и нежной. Делимся большим количеством способов использовать нашатырный спирт в быту.

На основе раствора аммиака можно приготовить средство для ухода за кожей рук. Для этого необходимо в равных количествах смешать нашатырь, глицерин, медицинский спирт 90% и воду. Несколько раз в день сбрызгивайте руки полученным спреем, и кожа будет очень нежной и мягкой.







Летом нашатырь поможет быстро избавиться от зуда после укуса насекомых. Для этого необходимо смочить ватку в растворе и приложить к месту укуса на несколько минут.

Помойте все поверхности на кухне водой с добавлением нашатырного спирта (из расчета 1 ст.л нашатыря на 1 литр воды), чтобы быстро избавиться от тараканов, которые не переносят запах аммиачной воды.

Для чистки замшевых вещей и обуви потребуется средство, состоящее из равных долей воды и нашатырного спирта. Просто нанесите средство на загрязненные участки с помощью губки и оставьте на несколько минут, а затем сотрите его чистой хлопчатобумажной тканью.







В большую пачку детских влажных салфеток с клапаном налейте 70-100 мл раствора аммиака. Важно чтобы влажные салфетки не имели в своем составе спирт.







Обязательно добавляйте небольшое количество нашатырного спирта при стирке шерстяных вещей. Тогда одежда будет идеально чистой и очень мягкой.

Прежде чем отправлять в стирку одежду с въевшимися пятнами, нанесите на место загрязнения нашатырный спирт и оставьте на несколько минут, после этого постирайте вещь обычным образом. От пятна не останется ни следа.







Раствор аммиака рекомендуется использовать при стирке белого постельного белья, одежды и полотенец. 30 мл средства можно добавлять прямо в стиральную машину вместе с порошком.

Нашатырный спирт — отличное средство для смягчения кожи на пятках. Для этого к двум литрам горячей воды добавьте 2 столовые ложки нашатыря. После такой ванночки пятки будут очень мягкими и нежными.







При засоре налейте в раковину на кухне немного нашатыря и оставьте на ночь.







Нашатырь можно использовать для очистки сковородок и кастрюль от нагара. Просто налейте в пакет горячую воду и добавьте немного аммиачной воды, положите посуду в пакет и плотно завяжите его. Оставьте на сутки, а затем тщательно промойте посуду с губкой. Сковороды и кастрюли после такой чистки будут блестеть.







Универсальное средство для уборки с нашатырем заменит дорогие покупные чистящие средства. Для приготовления незаменимого в быту средства в стакане горячей воды растворите 1 столовую ложку раствора аммиака. Перелейте средство в пульверизатор и используйте для уборки любых поверхностей.

Много идей, как использовать нашатырный спирт в быту, смотрите на видео:



