С нами не соскучишься!

8 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вальтер Юпитер
    Нормально. В русском языке и не такое есть. - Если есть, будем есть! Понятно Вам, что будете делать?8 коварных глагол...
  • GriG Ms
    зверьё орилигиозненное как и их мулы с пр. гуруПроблема ранних б...
  • Александр Стародубцев
    чугуную сковородку вообще то обжигают с солью6 мифов о чугунно...

Интересный арт-проект: принцессы Диснея в эпоху Ренессанса

Графический дизайнер из Бангкока под именем Thunyamon charoensuttikul очень любит принцесс Диснея. Но это не единственное её увлечение – ещё художница любит искусство эпохи Ренессанса. И в очередном арт-проекте она решила совместить две свои страсти, и создала принцесс Диснея в стиле Ренессанс. Давайте посмотрим, что же в итоге у неё получилось!»

Интересный арт-проект: принцессы Диснея в эпоху Ренессанса

Интересный арт-проект: принцессы Диснея в эпоху Ренессанса

Белоснежка

Интересный арт-проект: принцессы Диснея в эпоху Ренессанса

Русалочка

Интересный арт-проект: принцессы Диснея в эпоху Ренессанса

Мулан

Интересный арт-проект: принцессы Диснея в эпоху Ренессанса

Золушка

Интересный арт-проект: принцессы Диснея в эпоху Ренессанса

Белль

Интересный арт-проект: принцессы Диснея в эпоху Ренессанса

Тиана

Интересный арт-проект: принцессы Диснея в эпоху Ренессанса

Жасмин

Интересный арт-проект: принцессы Диснея в эпоху Ренессанса

Мерида

Интересный арт-проект: принцессы Диснея в эпоху Ренессанса

Рапунцель

Интересный арт-проект: принцессы Диснея в эпоху Ренессанса

Покахонтас

Интересный арт-проект: принцессы Диснея в эпоху Ренессанса

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх