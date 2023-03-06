Графический дизайнер из Бангкока под именем Thunyamon charoensuttikul очень любит принцесс Диснея. Но это не единственное её увлечение – ещё художница любит искусство эпохи Ренессанса. И в очередном арт-проекте она решила совместить две свои страсти, и создала принцесс Диснея в стиле Ренессанс. Давайте посмотрим, что же в итоге у неё получилось!»
Белоснежка
Русалочка
Мулан
Золушка
Белль
Тиана
Жасмин
Мерида
Рапунцель
Покахонтас
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Интересный арт-проект: принцессы Диснея в эпоху Ренессанса
Графический дизайнер из Бангкока под именем Thunyamon charoensuttikul очень любит принцесс Диснея. Но это не единственное её увлечение – ещё художница любит искусство эпохи Ренессанса. И в очередном арт-проекте она решила совместить две свои страсти, и создала принцесс Диснея в стиле Ренессанс. Давайте посмотрим, что же в итоге у неё получилось!»
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