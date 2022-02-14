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16 трогательных фотографий, которые расскажут, что такое любовь и доброта


Любовь во всех ее проявлениях.

Любовь во всех ее проявлениях.

Некоторые уверены, что современный мир жёсткий и равнодушный. Но на самом деле кругом гораздо больше теплоты и доброты, чем может показаться на первый взгляд. В этом обзоре фотографии, которые напомнят, что такое настоящее душевное тепло, забота и любовь. А ведь так часто мы из просто не замечаем.

1. Любимая 20-ти летняя игрушка


Двойник моего кота, который достался от бабушки и прекрасно сохранился.

Двойник моего кота, который достался от бабушки и прекрасно сохранился.

 

2. Вот какой Санта Клаус


Рождественские подарки от неравнодушного Санты для больных детей.

Рождественские подарки от неравнодушного Санты для больных детей.

 

3. Ценные фотографии


Друг отца прислал фотографии, где мои родители засняты в 70-х годах.

Друг отца прислал фотографии, где мои родители засняты в 70-х годах.

 

4. Любовь с первого взгляда


На волейбольной площадке, 35 лет назад, произошла судьбоносная встреча моих родителей.

На волейбольной площадке, 35 лет назад, произошла судьбоносная встреча моих родителей.

 

5. Защитник сестры


Молодой человек получил ранение, закрывая от пули мою сестру на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе в ночь на 2 октября.

Молодой человек получил ранение, закрывая от пули мою сестру на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе в ночь на 2 октября.

 

6. Пульт дистанционного управления


Вот такой пульт смастерил внук для своей бабушки, которая страдает от возрастного недуга - синдрома Альцгеймера.

Вот такой пульт смастерил внук для своей бабушки, которая страдает от возрастного недуга - синдрома Альцгеймера.

 

7. Щедрый Билл


Билл Мюррей купил билеты на концерт и раздал их людям, которые стояли в очереди.

Билл Мюррей купил билеты на концерт и раздал их людям, которые стояли в очереди.

 

8. Подарки от 8-летнего сына


Небольшие подарки для папы и мамы на Рождество.

Небольшие подарки для папы и мамы на Рождество.

 

9. Счастливый фотомиг


Фотограф с помощью программы соединил снимок мамы, которая умерла и дочери в день ее свадьбы.

Фотограф с помощью программы соединил снимок мамы, которая умерла и дочери в день ее свадьбы.

 

10. Пернатый друг


Попугай и девушка, страдающая на аутизм, нашли друг друга.

Попугай и девушка, страдающая на аутизм, нашли друг друга.

 

11. Лекарство от одиночества


Датчанин устроил у себя дома вечеринку для незнакомых людей, которые страдают от одиночества.

Датчанин устроил у себя дома вечеринку для незнакомых людей, которые страдают от одиночества.

 

12. Моя мама-герой


Женщина на больничной койке спасла из горящего автобуса 40 детей.

Женщина на больничной койке спасла из горящего автобуса 40 детей.

 

13. Официальное усыновление


В этот счастливый день мне выдали на руки свидетельство об усыновлении.

В этот счастливый день мне выдали на руки свидетельство об усыновлении.

 

14. Любовь через поколения


Отец наблюдает за сыном, который проводит время со своим ребенком.

Отец наблюдает за сыном, который проводит время со своим ребенком.

 

15. Нежный и преданный друг


Мой отец ни при каких условиях не хотел заводить четверолапого друга. Но он передумал.

Мой отец ни при каких условиях не хотел заводить четверолапого друга. Но он передумал.

 

16. Доброта - это сущность человеческой натуры


Незнакомый мужчина отдал генератор электроэнергии женщине, у которой болеет отец, нуждающийся в кислородной установке.

Незнакомый мужчина отдал генератор электроэнергии женщине, у которой болеет отец, нуждающийся в кислородной установке.

 

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16 трогательных фотографий, которые расскажут, что такое любовь и доброта

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16 трогательных фотографий, которые расскажут, что такое любовь и добротаПодписаться на мой Instagram
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