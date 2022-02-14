16 трогательных фотографий, которые расскажут, что такое любовь и доброта

Любовь во всех ее проявлениях.

1. Любимая 20-ти летняя игрушка

Двойник моего кота, который достался от бабушки и прекрасно сохранился.

2. Вот какой Санта Клаус

Рождественские подарки от неравнодушного Санты для больных детей.

3. Ценные фотографии

Друг отца прислал фотографии, где мои родители засняты в 70-х годах.

4. Любовь с первого взгляда

На волейбольной площадке, 35 лет назад, произошла судьбоносная встреча моих родителей.

5. Защитник сестры

Молодой человек получил ранение, закрывая от пули мою сестру на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе в ночь на 2 октября.

6. Пульт дистанционного управления

Вот такой пульт смастерил внук для своей бабушки, которая страдает от возрастного недуга - синдрома Альцгеймера .

7. Щедрый Билл

Билл Мюррей купил билеты на концерт и раздал их людям, которые стояли в очереди.

8. Подарки от 8-летнего сына

Небольшие подарки для папы и мамы на Рождество.

9. Счастливый фотомиг

Фотограф с помощью программы соединил снимок мамы, которая умерла и дочери в день ее свадьбы.

10. Пернатый друг

Попугай и девушка , страдающая на аутизм, нашли друг друга.

11. Лекарство от одиночества

Датчанин устроил у себя дома вечеринку для незнакомых людей, которые страдают от одиночества.

12. Моя мама-герой

Женщина на больничной койке спасла из горящего автобуса 40 детей.

13. Официальное усыновление

В этот счастливый день мне выдали на руки свидетельство об усыновлении.

14. Любовь через поколения

Отец наблюдает за сыном, который проводит время со своим ребенком.

15. Нежный и преданный друг

Мой отец ни при каких условиях не хотел заводить четверолапого друга. Но он передумал.

16. Доброта - это сущность человеческой натуры

Незнакомый мужчина отдал генератор электроэнергии женщине, у которой болеет отец, нуждающийся в кислородной установке.