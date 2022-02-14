16 трогательных фотографий, которые расскажут, что такое любовь и доброта

Любовь во всех ее проявлениях.
Некоторые уверены, что современный мир жёсткий и равнодушный. Но на самом деле кругом гораздо больше теплоты и доброты, чем может показаться на первый взгляд. В этом обзоре фотографии, которые напомнят, что такое настоящее душевное тепло, забота и любовь. А ведь так часто мы из просто не замечаем.
1. Любимая 20-ти летняя игрушка
Двойник моего кота, который достался от бабушки и прекрасно сохранился.
2. Вот какой Санта Клаус
Рождественские подарки от неравнодушного Санты для больных детей.
3. Ценные фотографии
Друг отца прислал фотографии, где мои родители засняты в 70-х годах.
4. Любовь с первого взгляда
На волейбольной площадке, 35 лет назад, произошла судьбоносная встреча моих родителей.
5. Защитник сестры
Молодой человек получил ранение, закрывая от пули мою сестру на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе в ночь на 2 октября.
6. Пульт дистанционного управления
Вот такой пульт смастерил внук для своей бабушки, которая страдает от возрастного недуга - синдрома Альцгеймера.
7. Щедрый Билл
Билл Мюррей купил билеты на концерт и раздал их людям, которые стояли в очереди.
8. Подарки от 8-летнего сына
Небольшие подарки для папы и мамы на Рождество.
9. Счастливый фотомиг
Фотограф с помощью программы соединил снимок мамы, которая умерла и дочери в день ее свадьбы.
10. Пернатый друг
Попугай и девушка, страдающая на аутизм, нашли друг друга.
11. Лекарство от одиночества
Датчанин устроил у себя дома вечеринку для незнакомых людей, которые страдают от одиночества.
12. Моя мама-герой
Женщина на больничной койке спасла из горящего автобуса 40 детей.
13. Официальное усыновление
В этот счастливый день мне выдали на руки свидетельство об усыновлении.
14. Любовь через поколения
Отец наблюдает за сыном, который проводит время со своим ребенком.
15. Нежный и преданный друг
Мой отец ни при каких условиях не хотел заводить четверолапого друга. Но он передумал.
16. Доброта - это сущность человеческой натуры
Незнакомый мужчина отдал генератор электроэнергии женщине, у которой болеет отец, нуждающийся в кислородной установке.
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