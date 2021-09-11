«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

Советские рекламные плакаты папирос и сигар.

1. Реклама папирос от «Наркомвнуторга»

«Курите папиросы Дерби».

2. Советский плакат «Табактрест Украины»

«Курите папиросы Табактрест Украины – высшее качество!»

3. Экономное предложение от «Наркомвнуторга»

«Арифметика простая – три копейки коробок! Сразу пачку покупая экономишь пятачек!»

4. Рекламный плакат «Наркомвнуторга»

«Курящими решен вопрос – нет лучше этих папирос ».

5. Советский плакат «Моссельпрома»

«Кури папиросы «Пачка».

6. Рекламный плакат московской фабрики «Дукатъ»

«Папиросы почти даром!»

7. Реклама папирос производства «Табактрест Украины»

«Папиросы «Банкнот».

8. Советский плакат

«Курите ароматные сигары».

9. Творческий альянс Маяковский-Родченко

«Нигде, кроме как в Моссельпроме».

10. Рекламный плакат «Главтабак»

«Курите сигареты «Аврора».

11. Рекламный плакат для «Моссельпрома»

«Продукты государственных фабрик – нигде, кроме как в Моссельпроме ».

12. Государственная табачная фабрика «Владивосток»

«Лучшие на Дальнем Востоке папиросы».

13. Советская реклама табачных изделий

«Папиросы «ODEM».

14. Незаменимый аксессуар

«Папиросница от Моссельпрома».

15. Донская государственная табачная фабрика

«Все курят папиросы!»

16. Ленинградский государственный табачный трест

«Папиросы «Пушки» нового стандарта».

17. Табачная фабрика «Колобова и Боброва»

«Папиросы «Дюшес» - 20 шт., 6 коп.»

18. Ленинградский государственный табачный трест

«Папиросы «Пушки» - остерегайтесь подражаний!»

19. Рекламный плакат «Моссельпрома»

«Табачные изделия гостабфабрик «Дукат», «Ява», «Красная звезда».

20. Наркомпищепром СССР «Главтабак»

«Курите капитанские сигары».

21. Министерство пищевой промышленности «Главтабак»

«Курите сигареты».

22. Табачная фабрика «Колобова и Боброва»

«Папиросы «Герой белый генералъ» - 10 шт., 5 коп.»

23. Советский рекламный плакат

«Курите сигары «Север».

24. Ленинградский государственный табачный трест

25. Реклама папирос для «Моссельпрома»

«Тот, кто купит Моссельпромовский «Клад», может выиграть лошадь без всяких затрат».

26. Ленинградский государственный табачный трест

«Требуйте всюду в пачке папиросы «Сафо».

27. Рекламный плакат «Моссельпрома»

«Нигде, кроме как в Моссельпроме».

28. Советский художественный рекламный плакат

«Товарищество табачной фабрики А.Н. Шапошников и К».

29. Товарищество табачной фабрики А. Н. Богданов и К

«Папиросы «Важныя» 20 шт. 5 коп. в портсигарах (дым фильтруется)».

30. Реклама самокруток

«Гильзы А. Викторсон».