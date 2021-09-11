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«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение


Советские рекламные плакаты папирос и сигар.

Советские рекламные плакаты папирос и сигар.

Сегодня уже все привыкли к устрашающим картинкам и отпугивающим надписям "Минздрав предупреджает" на сигаретных пачках. И трудно представить, что так было далеко не всегда. Ещё каких-то полвека назад реклама сигарет была настоящим искусством, а с плакатов неслись призывы о курении тех или иных марок папирос и сигарет, советы, какие сигареты лучше выбрать и где их можно купить. Причём, стоит сказать, что плакаты для курящих были яркими и весьма жизнерадостными.

1. Реклама папирос от «Наркомвнуторга»


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Курите папиросы Дерби».

 

2. Советский плакат «Табактрест Украины»


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Курите папиросы Табактрест Украины – высшее качество!»

 

3. Экономное предложение от «Наркомвнуторга»


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Арифметика простая – три копейки коробок! Сразу пачку покупая экономишь пятачек!»

 

4. Рекламный плакат «Наркомвнуторга»


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Курящими решен вопрос – нет лучше этих папирос».

 

5. Советский плакат «Моссельпрома»


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Кури папиросы «Пачка».

 

6. Рекламный плакат московской фабрики «Дукатъ»


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Папиросы почти даром!»

 

7. Реклама папирос производства «Табактрест Украины»


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Папиросы «Банкнот».

 

8. Советский плакат


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Курите ароматные сигары».

 

9. Творческий альянс Маяковский-Родченко


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Нигде, кроме как в Моссельпроме».

 

10. Рекламный плакат «Главтабак»


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Курите сигареты «Аврора».

 

11. Рекламный плакат для «Моссельпрома»


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Продукты государственных фабрик – нигде, кроме как в Моссельпроме».

 

12. Государственная табачная фабрика «Владивосток»


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Лучшие на Дальнем Востоке папиросы».

 

13. Советская реклама табачных изделий


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Папиросы «ODEM».

 

14. Незаменимый аксессуар


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Папиросница от Моссельпрома».

 

15. Донская государственная табачная фабрика


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Все курят папиросы!»

 

16. Ленинградский государственный табачный трест


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Папиросы «Пушки» нового стандарта».

 

17. Табачная фабрика «Колобова и Боброва»


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Папиросы «Дюшес» - 20 шт., 6 коп.»

 

18. Ленинградский государственный табачный трест


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Папиросы «Пушки» - остерегайтесь подражаний!»

 

19. Рекламный плакат «Моссельпрома»


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Табачные изделия гостабфабрик «Дукат», «Ява», «Красная звезда».

 

20. Наркомпищепром СССР «Главтабак»


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Курите капитанские сигары».

 

21. Министерство пищевой промышленности «Главтабак»


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Курите сигареты».

 

22. Табачная фабрика «Колобова и Боброва»


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Папиросы «Герой белый генералъ» - 10 шт., 5 коп.»

 

23. Советский рекламный плакат


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Курите сигары «Север».

 

24. Ленинградский государственный табачный трест


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Нет лучше папирос «Трезвон».

 

25. Реклама папирос для «Моссельпрома»


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Тот, кто купит Моссельпромовский «Клад», может выиграть лошадь без всяких затрат».

 

26. Ленинградский государственный табачный трест


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Требуйте всюду в пачке папиросы «Сафо».

 

27. Рекламный плакат «Моссельпрома»


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Нигде, кроме как в Моссельпроме».

 

28. Советский художественный рекламный плакат


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Товарищество табачной фабрики А.Н. Шапошников и К».

 

29. Товарищество табачной фабрики А. Н. Богданов и К


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Папиросы «Важныя» 20 шт. 5 коп. в портсигарах (дым фильтруется)».

 

30. Реклама самокруток


«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

«Гильзы А. Викторсон».

 

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«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курение

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«Курите папиросы!»: Рекламные плакаты из СССР, пропагандирующие курениеПодписаться на мой Instagram
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