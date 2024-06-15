Как почистить слив, не разбирая сифон

Не спешите разбирать сифон, вызывать сантехника или покупать дорогие химические средства в магазине. Вы можете прочистить засор в раковине самостоятельно! И для этого потребуется только 1 вещь. И её можно найти в любом строительном или хозяйственном магазине!

Это хомут или кабельная стяжка. Прочистите засор в раковине без каких-либо сложностей!

Прочистка засора с помощью хомута

Возьмите 1 кабельную стяжку (хомут). С помощью маникюрных ножниц сделайте частые надрезы с одной и другой стороны.Перекрутите хомут, чтобы зубчики стали более видны. Вот как это должно выглядеть:Опустите хомут в слив. Прокрутите и вытяните.Очистите хомут от волос и грязи. Повторите так несколько раз, пока весь засор не уйдёт.Это безумно просто, но ведь работает! Если у вас засорилась раковина, то прочистить её не составит никакой трудности даже женщине.