Неповторимый Дэвид Боуи: Самые яркие образы 1970-х легендарного британского рок-музыканта

Эволюция модного стиля неповторимого Дэвида Боуи.

1. Модный эксклюзив (декабрь 1971 года)

Дэвид Боуи (David Bowie) в широких штанах позирует для обложки 4-го студийного альбома «Hunky Dory» в Лондоне.

2. Космостайл (июнь 1972 года)

Британский певец в образе вымышленного персонажа Зигги Стардаста – полосатый комбинезон и лаковые сапоги на платформе.

3. Человек со звезд (1973 год)

Ассиметричное боди с «огненным» рисунком и крупными аксессуарами в тон – очередной сценический образ для Зигги Стардаста.

4. В свете софитов (1973 год)

Необычный сценический костюм для британского рок-исполнителя, созданный дизайнером Кансаем Ямамото (Kansai Yamamoto).

5. Противоречивый образ (ноябрь 1973 года)

Дэвид Боуи в белоснежном костюме во время выступления в музыкальном клубе «The Marquee» в Лондоне.

6. Неповторимый стиль (1973 год)

Британский рок-певец в комбинезоне с принтом во время живого выступления в рамках первого этапа турне «Ziggy Stardust Tour».

7. В ритме музыки (1973 год)

Оригинальный сценический образ Дэвида Боуи для выступления в турне «Ziggy Stardust» - широкий шелковый халат на кнопках.

8. Красочное сочетание (1973 год)

Легендарный певец в ярком стеганом костюме, созданном для тура «Ziggy Stardust» позирует в гостиничном номере в Нью-Йорке.

9. Перья и геометрия (1973 год)

Дэвид Боуи во время выступления на своем шоу в Лос-Анджелесе – вязаный комбинезон с геометрическим орнаментом и боа из голубых перьев.

10. Белоснежное исполнение (1973 год)

Белый сценический костюм, в котором британский певец выступал на сцене в Лос-Анджелесе, дизайнеры дополнили ажурным сабо на каблуке.

11. Воплощенные идеи (1973 год)

Монохромный снимок Дэвида Боуи с японским дизайнером Кансаем Ямамото (Kansai Yamamoto).

12. Погружение в образ (июль 1973 года)

Непревзойденный Дэвид Боуи в образе Зигги Стардаста и костюме «Лесные существа», созданном модельером Кансаем Ямамото.

13. Последние приготовления (1973 год)

Примерка сценического костюма – шелкового комбинезона с растительными узорами – перед выступлением на сцене в Нью-Йорке.

14. Выступление в Hammersmith Odeon (июль 1973 года)

Дэвид Боуи в сценическом наряде - шелковом мини-платье, подчеркивающим предпочтение британского исполнителя стилю «унисекс».

15. Эксперименты со стилем (1973 год)

Экстравагантный наряд, специально созданный японским дизайнером Кансаем Ямамото для британского музыканта.

16. Клеш и полоски (1973 год)

Дэвид Боуи в полосатом пиджаке с широкими лацканами и брюках-клеш с узором в виде блестящих квадратов.

17. Танцы на сцене (октябрь 1974 года)

Британская рок-звезда в голубом «ледяном» костюме Фредди Бурретти во время выступления в Лос-Анджелесе в рамках турне «Diamond Dogs».

18. В английском поезде (1974 год)

Необычные и яркие аксессуары – непременный атрибут образа Дэвида Боуи в 1970-х годах.

19. Цветной костюм (1974 год)

Британская рок-звезда позирует фотографу Терри О'Нилу (Terry O’Neill) в ярко-желтом костюме для промо в поддержку тура «Diamond Dogs».

20. Лондонский денди (1974 год)

Дэвид Боуи в комбинезоне, шляпе и сапогах на высоком каблуке позирует для обложки 8-го студийного альбома «Diamond Dogs».

21. Икона стиля (октябрь 1974 года)

Британский певец выступает в Radio City Music Hall в сценическом костюме с подтяжками и галстуком в клетку.

22. Образ с повязкой (февраль 1974 года)

В ярко-красном комбинезоне и черной повязкой на глаз Дэвид Боуи выступил на телешоу «TopPop» в Хилверсуме с песней «Rebel Rebel».

23. Стильный Боуи (1974 год)

Монохромная промо-фотография знаменитого британского исполнителя в классическом костюме и шляпе.

24. Стремление к перевоплощению (1975 год)

Ошеломляющий Дэвид Боуи в черном смокинге и белой бабочке на 17-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми».

25. Студийный снимок (1976 год)

Монохромный портретный снимок британского рок-музыканта и певца в комбинезоне пилота на фоне американского флага.

26. Оттенки синего (1978 год)

Дэвид Боуи в синем сценическом костюме из искусственных материалов во время выступления в Окленде (Калифорния).

27. На лондонской сцене (август 1978 года)

Благодаря своим необычным сценическим костюмам британский певец и музыкант Дэвид Боуи стал иконой стиля музыкальной поп-культуры 1970-х годов.

Дэвида Боуи называли первооткрывателем, гением и «человеком со звезды». Он родился в Лондоне в январе 1947 года и звали его Дэвид Роберт Джонс. Имя он изменил в подростковом возрасте, когда решил заниматься музыкой, и оказалось, то имя Дэвид Джонс уже «занято». Этот музыкант был страстным любителем книг, в 1996 году первым выпустил сингл для интернет-загрузки, а ещё он славился своей экстравагантностью. И даже после смерти он оставался верен себе: в 2016 году прядь его волос была продажа с аукциона за 19 тысяч долларов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: