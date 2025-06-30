Знаменитости, у которых не сложились отношения со свекровью

Тема взаимоотношений свекровей и невесток столь же стара, как тема отцов и детей. При этом часто непонятно, кто кому пытается испортить жизнь: то ли свекровь отчаянно ревнует сына к посторонней, как ей кажется, женщине, то ли невестка приходит в чужую семью, изначально настроенная на выяснение отношений.

Вероника Круглова

Ирина Шейк

Анастасия Макеева

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