Знаменитости, у которых не сложились отношения со свекровью

Тема взаимоотношений свекровей и невесток столь же стара, как тема отцов и детей. При этом часто непонятно, кто кому пытается испортить жизнь: то ли свекровь отчаянно ревнует сына к посторонней, как ей кажется, женщине, то ли невестка приходит в чужую семью, изначально настроенная на выяснение отношений.
Вероника Круглова
Известная советская певица в своё время не понравилась маме Иосифа Кобзона. Несмотря на то, что девушка уже ждала ребёнка, Ида Исаевна привозила более подходящих, по её мнению, девушек знакомиться с сыном. В результате Вероника Круглова потеряла малыша на позднем сроке, и сама едва не отправилась на тот свет из-за осложнений, вызванных искусственными родами. Свадьба состоялась уже после выписки Вероники из больницы. Но Ида Исаевна не оставляла молодую семью в покое и явно торжествовала, когда сын развёлся.
Ирина Шейк
Вот уже больше месяца интернет-издания пестрят информацией о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк. Виновницей расставания была назначена Леди Гага, которая, по сведениям одного из «анонимов» якобы уже успела занять место в спальне актёра. Однако всем слухам положила конец сама Ирина Шейк, которая в документах об опеке над дочерью Леей указала, что настоящей причиной для расставания стала Глория Купер, мама её гражданского мужа. Поначалу отношения Ирины с мамой возлюбленного складывались если не безоблачно, то вполне терпимо: они были замечены на совместных прогулках с собакой и во время посещения магазинов.
Анастасия Макеева
На протяжении шести лет российская актриса состояла в браке со своим коллегой Глебом Матвейчуком. Они оба любили спектакль «Территория страсти», совместная работа в котором позволяла им проводить больше времени вместе. Однако мама актёра Ольга Шалимовна в один совсем не прекрасный день решила сменить профессию: бывшая художник по костюмам занялась продюсированием, выбрав в качестве дебюта именно «Территорию страсти». Грубое и часто непрофессиональное вмешательство Ольги Шалимовны в постановку привело к конфликтам в семье: Глеб принимал сторону мамы и совершенно не считался при этом с мнением супруги. Мама актёра не скрывала: если невестка не перестанет с ней конфликтовать, то и с её сыном она долго не проживёт. Анастасия не хотела в это верить, но время показало, что со стороны свекрови это были не пустые слова. Ольга Шалимовна даже ввела в спектакль бывшую девушку сына, с которой поддерживала хорошие отношения. При этом посоветовала Анастасии относиться к ней, как к сестре. Естественно, постоянные ссоры не способствовали укреплению семьи, Глеб Матвейчук и Анастасия Макеева расстались в 2016 году.
Анджелина Джоли
Родители Брэда Питта с самого начала отношений сына с Анджелиной Джоли были настроены против голливудской дивы. Уильям и Джейн Питт считали актрису неподходящей партией для сына. Впрочем, сама Анджелина тоже не горела желанием общаться с родственниками супруга, а во время редких встреч не стеснялась конфликтовать с Джейн Питт. А рождение детей усугубило и без того непростую ситуацию в отношениях. Джейн Питт не понимала, почему невестка потакает всем прихотям малышей и даже не была против пропусков школьных занятий. Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта позволил родителям последнего вздохнуть с облегчением, однако мать актёра заявила: она никогда не простит бывшую невестку за разрушенную семью и разбитое сердце сына.
Светлана Пермякова
Звезда КВН и актриса Светлана Пермякова откровенно признавалась в том, что Максим Скрябин – это её друг, которого она фактически уговорила стать папой для её малыша. Актриса давно хотела ребёнка, но её личная жизнь никак не складывалась. Возраст будущей мамы уже был критическим, и она по-дружески попросила Максима ей «помочь», не претендуя на место в его сердце. В 2012 году на свет появилась Варвара. Марина Скрябина, мама молодого папы, неоднократно обвиняла актрису в попытках погубить карьеру и жизнь её сына. Она даже считала, что Светлана Пермякова приворожила Максима, иначе она просто не могла объяснить привязанности сына к женщине, старше его на целых 20 лет. Появление на свет малышки далеко не сразу примирило Марину Скрябину и Светлану Пермякову. К счастью, к первому дню рождения Варвары все встало на свои места: Светлана и Максим живут в разных домах, встречаются лишь, чтоб провести вместе время с дочкой. А Марина Скрябина не отказывается посидеть с внучкой, когда её родители заняты на работе.
Блейк Лайвли
Американская актриса и модель в течение пяти месяцев встречалась с одним из самых завидных голливудских холостяков Леонардо Ди Каприо. Все закончилось в тот момент, когда актёр познакомил возлюбленную со своей мамой Ирмелин Инденбиркен. Она одна воспитывала сына и, кажется, остаётся до сих пор самой значимой женщиной в его жизни. Блейк Лайвли во время первой встречи с мамой Ди Каприо от чрезмерного волнения безостановочно смеялась и рассказывала всякие актёрские байки, Ирмелин Инденбиркен сочла девушку одним сплошным недоразумением, о чём не преминула сообщить сыну. Лео не стал расстраивать маму и разорвал отношения с актрисой.
Елена Корикова
Дмитрий Рощин во время обучения во ВГИКе влюбился в очаровательную однокурсницу Елену Корикову. Узнав, что она ждёт ребёнка, он сделал предложение девушке, однако мама Дмитрия, знаменитая актриса Екатерина Васильева, была категорически против женитьбы сына. Екатерина Сергеевна считала Елену охотницей за московской пропиской и, пользуясь своим влиянием на сына, сделала всё, чтобы свадьба не состоялась. В 1993 год на свет появился Арсений, а Елена ни разу не пожалела о том, что стала мамой, несмотря на все сложности и отсутствие мужа.
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