Уникальные российские территории, о которых практически никто не знает

Туристы охотно оглядывают памятные места России, поскольку они великолепные и впечатляющие! Однако, мало кому известно, что в глубинках некоторых краев расположены оригинальные природные достопримечательности, поражающие своей красотой и рельефом. С фотографиями красивых соляных озер, каменных столбов и прочих эксклюзивных удивительных объектов вы сможете ознакомиться в представленной подборке.
1. Столбы выветривания, Республика Коми Семь столбов, возвышающихся на плато, посреди полного нигде. Высота самого большого — целых 34 метра. Особо романтичные натуры приписывают виду отдельных столбов животные формы, на самом же деле силуэты скал меняются в зависимости от точки обзора. Столбы выветривания — это остатки некогда величественных гор, поддавшихся силе ветра.
2. Озеро Эльтон, Волгоградская область Площадь этого странного озера — 150 квадратных километров. А глубина не превышает 10 сантиметров летом и 70 зимой. За это некоторые особо неромантичные особы называют его «великой соленой лужей». На озеро приезжают лечиться и любоваться причудливыми соляными пейзажами, которые создает здесь сама природа.
3. Куршская коса, Калининградская область Именно здесь, на этой огромной полосе песка находится знаменитый «танцующий лес» с необычно изогнутыми деревьями.
4. Ленские столбы, Республика Саха Вдоль правого берега великой Лены грозными утесами возвышаются знаменитые Ленские столбы. Они появились в результате длительного воздействия ветра на некогда неприступные каменные утесы. В этих диких местах нет ни одного поселения, что вместе с необычными видами вызывает у многих туристов некие мистические переживания. Этот уникальный памятник занесен во всемирный реестр ЮНЕСКО.
5. Мультинские озера, Республика Алтай Эта группа озер, расположенных каскадом друг над другом. Алтайские горы и без них прекрасное дикое место, но озера добавляют им некоего нового шарма. Здесь встречаются самые редкие виды растений, которых не найти больше нигде в мире. Туристы же едут сюда за невероятными видами, которые открываются с берегов каждого из озер.
6. Долина гейзеров, Камчатка Одно из самых крупных гейзерных полей мира расположено на Камчатке. Добраться сюда очень непросто, однако путешествие явно стоит затраченных на него сил и денег. Попасть в саму Долину гейзеров у вас не получится: на территории действует жесткий заповедный режим. Но существует и другой способ посмотреть на легендарное место — вертолетная экскурсия.
7. Кунгурская ледяная пещера, Пермский край Протяженность этой крупнейшей в Европе карстовой пещеры — 5700 метров. Туристам же позволено забираться на полуторакилометровую глубину: дальнейшее путешествие уже опасно для жизни. Внутри пещеры расположено более 70 озер, что добавляет месту мистической ауры.
8. Ординская подводная пещера, Пермский край Кейв-дайверы всего мира собираются для посещения Ординской подводной пещеры. Это один из самых интересных и самых опасных спотов для погружения: многочисленные тупиковые отрезки и туннели длиной в несколько километров, масса еще неизведанных ходов. Кому попало сюда погружаться, конечно же, не разрешат. Но если вы опытный кейв-дайвер, то посещение Ординской пещеры вам однозначно рекомендовано.
9. Кинзелюкский водопад, Красноярский край Огромный водопад обрушивается со склонов гор массой серо-стального цвета воды. 330 метров делают Кинзелюкский водопад одним из самых высоких в Европе. Именно про него Фридрик Штауцер, австрийский путешественник, писал: «Издалека полотно водопада выглядит осколком пасмурного неба, вдруг прорезавшегося прямо из склона горы. Спуститься по его водам вниз стало бы увлекательнейшим приключением в жизни каждого мужчины».
10. Гора Белуха, Алтай Эта гора — высочайшая точка Горного Алтая. Здесь расположено множество ледников, из-за чего рискнуть подняться на гору могут только самые опытные альпинисты.
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