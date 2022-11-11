10 случаев самой глупой лжи, которую люди считали 100% истиной, когда были маленькими

Все без исключения родители хотят, чтобы их дети выросли хорошими, мудрыми людьми. Родительские обязанности — это очень непростая задача. Часто мамам и папам требуется изрядная доля смекалки и в целом очень творческий подход, чтобы подтолкнуть своих отпрысков в правильном направлении, уберечь от ошибок. Безусловно, каждый имеет право на своё поле из граблей, но всё же... Иногда родители склонны сильно преувеличивать существующую опасность, допускают маленькую (а то и большую) ложь «во спасение». Будьте внимательны, ведь дети верят всему, что им говорят! Некоторые годами...
Некоторое время назад один пользователь сети решил выяснить, какие несусветные глупости люди считали вполне реальными в детстве. Тысячи людей поделились своими историями. В подборке самые распространённые мифы родом из детства, в которые многие верили потом годами.
1. Любимая игрушка
Плюшевый мишка.
Кто не терял в детстве любимую игрушку и рыдал потом в три ручья? Родители придумывают разные истории, чтобы утешить страдающее чадо. Кто-то говорит, что погуляет и вернётся, надеясь, что дитя забудет. Другие придумывают целую захватывающую сказку о том, как злая Баба-Яга похитила игрушку, а добрый молодец (в лице папы) обязательно её спасёт. Историй много разных и интересных. Один пользователь рассказал, что когда-то потерял на вокзале свою любимую белую плюшевую собачку. Мама через пару дней принесла ему точно такую же, но коричневого цвета. Она сказала, что собачка по ошибке уехала в тёплые края, загорела там очень сильно и вернулась к нему, потому как очень его любит. Мальчик долгие годы верил, что это святая истина. Сейчас он взрослый мужчина и та самая собачка теперь — любимая игрушка его сынишки.
2. Взрослые всегда знают, что делают
Взрослые всегда знают, как правильно.
Конечно, это не так. В раннем детстве все без исключения полностью доверяют маме и папе. Это единственный авторитет и истина в последней инстанции. Чем старше становятся дети, тем яснее они понимают простую истину о том, что взрослые — это тоже люди из плоти и крови, и облажаться для них - раз плюнуть. Главное, чтобы родители проявляли максимум мудрости и адекватности, чтобы подозрения о том, что они могут ошибаться, начали посещать детскую головку как можно позже.
3. Братья и сёстры
Братская и сестринская любовь — это отдельная песня. Как же старшие любят подшутить на младшими — словами не описать! Один молодой человек поделился забавной историей о том, как его однажды разыграл старший брат. Они смотрели какой-то фильм, где герой танцевал чечётку. Брат убедил его, что чечёточники издают звуки постукивания не ногами, а ртом. Следующие несколько недель он пытался танцевать чечётку, издавая звуки ртом, прежде чем мама открыла ему «страшную» правду и он бросил это занятие.
Нужно что-то большее, чтобы научиться танцевать чечётку.
4. Если глотнул жвачку
Кого не пугали в детстве страшилкой о том, что нельзя глотать жвачку, иначе последуют ужасающие последствия? Одной девушке было пять лет и старшая сестра подарила ей упаковку жевательной резинки. Девочка случайно глотнула её и спросила у сестры, что теперь будет. Сестричка возьми да и скажи, что она, дескать, умрёт от этого через 7 лет. Девочка все эти годы верила, что это правда. Перед очередным днём рождения, когда исполнялись эти самые 7 лет, она решила «попрощаться» с мамой. Она не боялась, просто ей было очень грустно. Когда дочь со слезами сказала матери, что очень сильно любит её и ей жаль, что завтра утром её уже не станет — мама была поражена. Когда выяснили откуда ноги растут, сестру, конечно, отругали. Только если представить, что пережил ребёнок за все эти годы, пока верил, что умрёт...
Спасибо сестрёнка за счастливые годы!
5. Скажи правду
Лучше скажи правду...
Взрослые всегда настаивают на том, что лучше сказать правду. Это, извините за тавтологию, истинная правда. Только не верьте им, когда они уверяют, «что тебе за это ничего не будет». Вот это самая настоящая чушь собачья!
7. Магические способности
Как убедить ребёнка читать больше книг.
Многие взрослые часто выдумывают разные способы, чтобы заставить своё чадо читать книги. Редко кому это удаётся. Один парень рассказал, что отец его уверил в детстве, что если он будет много читать, то у него появятся способности к телекинезу. Когда они всё не появлялись, папа говорил, что он просто мало книг ещё прочитал. Мальчик долгие годы верил в это. И это прекрасно!
8. Семечки
Прорастёт?
Многие взрослые даже сегодня верят в то, что если есть семечки со скорлупой, то «заработаешь себе аппендицит». А как насчёт того, что если проглотить арбузную семечку и в животе вырастет арбуз?
9. Не слипнется!
И сразу хочется проверить!
Кому в детстве мама не говорила, что если есть много конфет, то «попа слипнется». Многие бравировали, говоря, что не слипнется и ели. Потом тайком проверяли. Долгие годы. Спасибо, всем мамам за это.
10. Банкомат даёт бесплатные деньги
Они их дают не просто так.
Дети верят, что в банкомате деньги выдают просто так и сколько хочешь. В кассе супермаркета деньги принадлежат, конечно же... кассиру! Одна девочка рассказала, что когда была маленькой, то всегда говорила маме, что мечтает стать кассиром, когда вырастет, потому что у них очень много денег!
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