10 случаев самой глупой лжи, которую люди считали 100% истиной, когда были маленькими

1. Любимая игрушка

Плюшевый мишка.

2. Взрослые всегда знают, что делают

Взрослые всегда знают, как правильно.

3. Братья и сёстры

Нужно что-то большее, чтобы научиться танцевать чечётку.

4. Если глотнул жвачку

Спасибо сестрёнка за счастливые годы!

5. Скажи правду

Лучше скажи правду...

7. Магические способности

Как убедить ребёнка читать больше книг.

8. Семечки

Прорастёт?

9. Не слипнется!

И сразу хочется проверить!

10. Банкомат даёт бесплатные деньги

Они их дают не просто так.